Подписчикам и в розничную сеть отправлен очередной журнал.
В августовском номере 2023 года подборка краеведческих материалов
Трамваи моего детства ~ Владислав Курочкин
Манарага — Краса Приполярья ~ Владислав Карелин
Последняя встреча ~ Валерий Денеко
Здесь будет установлен знак ~ Элла Подгорнова
Когда-то здесь пилили тальк ~ Максим Фролов
Другой мир ~ Николай Вехов
Русская игра с мужским характером ~ Наталия Дудко
Прерванный полёт ~ Наталия Дудко
Медленно, долго, холодно ~ Андрей Затонский
Бородатая неясыть ~ Михаил Бокачев
Проект «Мозаика языков»
Экскурсия в каньон на таджикском ~ Юлия Шлентова
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Два билета на завтра ~ Егор Данилов
α Мотив неярких звёзд ~ Юрий Пронкин
α Невеста мертвеца ~ Александра Власова
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.