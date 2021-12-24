Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Очередной номер 2022/01

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Новости
Новости

вышел из печати и отправлен читателям.

Читайте в январском номере журнала «Уральский следопыт» 2022 года:

– Совет краеведов / Александр Карфидов

– Лесная больница / Наталья Першина

– Чтобы взять, надо отдать / Вера Механошина, Марина Белавина

– Артефакты древнего моря / Ирина Герулайте

– Айские притёсы / Мария Порозова*Дущак;

– Полюд и Ветлан / Кристина Заплатина;

– Первый поход в горы Урала / Евгения Озерская;

– Абрамовский разрез / Евгений Тамплон;

– Гюрза. Исконно русский складник / Михаил Колотов;

– Прорывные нулевые / Лариса Крапивина;

– На лыжах можно просто ходить! / Иван Алыпов;

– Отрядам юных лесоводов — расти и крепнуть! / Маргарита

– День героев: о патриотизме без пафоса;

аэлита

– Сумрачные / Леопольд Валлберг;

– Ларочка / Ольга Пустошинская;

– Империя Добра / Наталья Бахтина, Владимир Стрельников

Обложка журнала “Уральский следопыт”
январь 2022

 

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