Очередной номер 2022/01

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Читайте в январском номере журнала «Уральский следопыт» 2022 года:
– Совет краеведов / Александр Карфидов
– Лесная больница / Наталья Першина
– Чтобы взять, надо отдать / Вера Механошина, Марина Белавина
– Артефакты древнего моря / Ирина Герулайте
– Айские притёсы / Мария Порозова*Дущак;
– Полюд и Ветлан / Кристина Заплатина;
– Первый поход в горы Урала / Евгения Озерская;
– Абрамовский разрез / Евгений Тамплон;
– Гюрза. Исконно русский складник / Михаил Колотов;
– Прорывные нулевые / Лариса Крапивина;
– На лыжах можно просто ходить! / Иван Алыпов;
– Отрядам юных лесоводов — расти и крепнуть! / Маргарита
– День героев: о патриотизме без пафоса;
– Сумрачные / Леопольд Валлберг;
– Ларочка / Ольга Пустошинская;
– Империя Добра / Наталья Бахтина, Владимир Стрельников