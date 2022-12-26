Уральский следопыт, январь 2023

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В январском номере 2023 года продолжается публикация материалов из этнографических экспедиций Хоровод традиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.

– Памирский дом. Хоровод традиций ;

– Талышские горцы. Хоровод традиций

Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками

– Хозяин гор. Забытая экспедиция на Полярный Урал ~ Николай Вехов;

– Принцесса. Пятая категория сложности ~ Андрей Затонский

– Таганай — уютный ~ Евгений Рябинин;

– Пропащая Яма и Медвежий Колодец ~ Анна Яковлева ;

– Не ходи по тайге напрямик ~ Валерий Денеко;

– Анатольский рудник ~ Евгений Тамплон;

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

– Здесь есть свои сердце и легенды ~ Распопова Виктория

В разделе Аэлита представлены рассказы:

α Возвращение «Чёрного Принца» ~ Станислав Кочетков;

α Вирус образованности ~ Григорий Неделько ;

α Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких (продолжение) ~ Сергей Калабухин

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.