Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уральский следопыт, январь 2023

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Новости
Новости

Отправлен подписчикам и в розничную сеть.

В январском номере 2023 года продолжается публикация материалов из этнографических экспедиций Хоровод традиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.

– Памирский дом. Хоровод традиций ;
– Талышские горцы. Хоровод традиций

 

обложка январского номера журнала Уральский следопыт 2023 год

 

 

Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками

– Хозяин гор. Забытая экспедиция на Полярный Урал ~ Николай Вехов;
– Принцесса. Пятая категория сложности ~ Андрей Затонский
–  Таганай — уютный ~ Евгений Рябинин;
– Пропащая Яма и Медвежий Колодец ~ Анна Яковлева ;
– Не ходи по тайге напрямик ~ Валерий Денеко;
– Анатольский рудник ~ Евгений Тамплон;

Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.

Здесь есть свои сердце и легенды  ~ Распопова Виктория

аэлита

В разделе Аэлита представлены рассказы:

α Возвращение «Чёрного Принца» ~ Станислав Кочетков;
α Вирус образованности ~ Григорий Неделько ;
α Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких (продолжение) ~ Сергей Калабухин

По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.

 

 

Встречайте январский-2023 номер журнала!

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