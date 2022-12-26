Уральский следопыт, январь 2023

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В январском номере 2023 года продолжается публикация материалов из этнографических экспедиций Хоровод традиций к народам, проживающим на территории Среднего Урала.
– Памирский дом. Хоровод традиций ;
– Талышские горцы. Хоровод традиций
Природные достопримечательности представлены природные уральскими туристами и путешественниками
– Хозяин гор. Забытая экспедиция на Полярный Урал ~ Николай Вехов;
– Принцесса. Пятая категория сложности ~ Андрей Затонский
– Таганай — уютный ~ Евгений Рябинин;
– Пропащая Яма и Медвежий Колодец ~ Анна Яковлева ;
– Не ходи по тайге напрямик ~ Валерий Денеко;
– Анатольский рудник ~ Евгений Тамплон;
Продолжается сотрудничество с Союзом юнкоров Урала.
– Здесь есть свои сердце и легенды ~ Распопова Виктория
В разделе Аэлита представлены рассказы:
α Возвращение «Чёрного Принца» ~ Станислав Кочетков;
α Вирус образованности ~ Григорий Неделько ;
α Тема подвига в произведениях А. и Б. Стругацких (продолжение) ~ Сергей Калабухин
По прежнему все материалы журнала доступны в электронном виде.