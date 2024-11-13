Уральский следопыт, ноябрь 2024

Подписчикам и в розничную сеть отправлен ноябрьский номер журнала .
Это ПЕРВЫЙ полноцветный выпуск журнала!
Содержание
Обретая новый смысл. Путешествие по Сылве ~ Алексей Рачунь
Первый гудок ~ Лев Кощеев
Исправдом № 1. Хроники Екатеринбургского централа 1920-х годов ~ Дмитрий Кулаков
Летописец Урала ~ Ольга Бабушкина
Милостивая Государыня! ~ Юлия Шлентова
Санарский редут. Уральская станица ~ Наталья Винокурова
Чиновник из глубинки ~ Дмитрий Никаноров
Дереворазрушающие грибы ~ Ираида Ставишенко
Арктическая «Робинзонада» ~ Николай Вехов
Станет ли тайное явным? ~ Наталья Соловьева
Мой друг — озорной зверёк ~ Валерий Денеко
Поход длиною в жизнь ~ Александр Непомнящий, Оксана Непомнящая
На гребне скалы ~ Александр Автаев
Первая с карами — с юга на север ~ Владислав Карелин
По следам Серебряной бабы ~ Дмитрий Балакин
Чтобы смех не застыл. Профилактика переохлаждений и обморожений в походе ~ Евгения Озёрская
Место встречи дружеских рук ~ Алексей Горшков
Край тысяч испытаний и возможностей ~ Андрей Затонский
Познакомиться с ноябрьским номером как «в журнале» можно здесь журнал в формате pdf