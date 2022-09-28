Фестиваль Осень Уральского следопыта 2022
Результаты ответов на онлайн задания
|Номер
|Название
|Онлайн
|1
|Terra
|50
|2
|Развед корпус
|54
|3
|ЭРОН
|50
|4
|Земляне
|41
|5
|Оптимисты
|15
|6
|Десяточка
|28
|7
|Следопыты 68
|0
|8
|Пятеро смелых
|49
|9
|Копатычи
|57
|10
|Искатели приключений!
|25
|11
|Новое поколение
|50
|12
|Азимут 96
|0
|13
|Домовенок
|42
|14
|Вершина
|0
|15
|Кар-карычи
|32
|16
|Злые Мухоморы
|31
|17
|Клещи
|56
|18
|Пятёрочка
|0
|19
|Добрые Опята
|30
|20
|Пингвины
|57
|21
|Бывшая 96
|0
|22
|Адреналин
|43
|23
|Грифон
|51
|24
|Ежики
|0
|25
|ФАНАД
|0
|26
|Горностай-1
|47
|27
|Феникс
|55
|28
|Горностайчики
|53
|29
|31-ая Весна
|17
|30
|Горностай 2
|44
|31
|Ермак
|0
|32
|Квадратики
|52
|33
|NonStoр
|53
|34
|Гимназия № 37
|0
|35
|Радуга
|0
|36
|Шаг вперёд
|55
|37
|Рыжий кот Муфаса
|0
|38
|ЗабивнЫе_Ёжики
|8
|39
|Лазурит
|37
|40
|АЗАМА
|33
|41
|Лучшие
|56
|42
|Не чайники!!!
|37
|43
|Улыбка
|7
|44
|Шаг
|10
|45
|Оптимисты-12
|5
|46
|Гладиаторы
|0
|47
|Даниил, беги!
|52
|48
|Волна успеха
|54
|49
|Уральские Потрошители
|11
|50
|Штурм
|0
|51
|Маяк
|0
|52
|Уральцы
|0
|53
|Аврора
|47
|54
|Время
|0
|55
|Добрые Дети Мира
|60
|56
|Искатели тайн
|49
|57
|Сиреневый бульвар
|17
|58
|Луч7
|0
|59
|Партия красивых динозавриков
|45
|60
|Корнишоны
|0
|61
|Валенок
|33
|62
|Умники
|30
|63
|Кишмиш
|0
|64
|Чужие
|36
|65
|Сухая галоша
|0
|66
|Луч72
|0
|67
|Дружина
|59
|68
|СССР
|0
|69
|Фрогги
|0
|70
|Клуб любителей туризма
|0
|71
|Юные путешественники
|0
|72
|ПРЯНИКИ
|0
|73
|SS (School-Seven)
|53
|74
|Пельмешки
|0
|75
|103%
|0
|76
|НЕУГОМОН
|0
|77
|Динамит
|0
|78
|ОБА-НА
|0
|79
|Охотники за удачей
|19
|80
|Сонные тетери
|32
|81
|Великолепная пятёрка
|0
|82
|Адреналин-71
|0
|83
|Бесстрашные уральцы
|12
|84
|Трансформеры
|0
|85
|Экипаж
|0
|86
|Бешеные белки
|29
|87
|Минор
|0
|88
|QuesTeam
|0
|89
|Звезда 1
|0
|90
|Звезда 2
|0
|91
|Звезда 3
|0
|92
|Звезда 4
|0
|93
|Уральские самоцветы
|0
|94
|Пятерка лучших
|0
|95
|Фенрир
|34
|96
|Барс
|0
|97
|Шишки
|45
|98
|Fairy Tail
|25
|99
|АК-47
|0
|100
|Малахит
|0
|101
|Уралочка
|0
|102
|Самоцветы
|0
|103
|Тутти Фрутти
|0
|104
|Феникс-8
|30
|105
|Пионеры
|0
|106
|Знатоки
|0
|107
|ЕКБ дальше…
|0
|108
|Дети Богини
|4
|109
|Нэфоры
|0
|110
|Судьи
|19
|111
|Застава Красных партизан
|59
|112
|Параллельный мир
|0
|113
|Carpe diem
|35
|114
|Домино
|5
|115
|Шнурки
|0
|116
|Пионеры-97
|0
|117
|Эдельвейс 143
|0
|118
|Школа успеха
|0
|119
|Сильные-1
|33
|120
|Сильные-2
|0
|121
|Эрик и Компания
|60
|122
|ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ
|0
|123
|Зелёная Волна
|0
|124
|Эколята
|0
|125
|Уральские самородки
|0
|126
|Камень
|0
|127
|Плотинка
|0
|128
|Фараон
|60
|129
|ФрикадЭлки
|60
|130
|Зеленый банан
|60
|131
|Девчули
|60
|132
|Искорка – 2
|30
|133
|Team Elite
|0
|134
|Бойцовский клуб
|0
|135
|Ягуары
|0
|136
|Туристическая академия
|0
|137
|По следам осени
|0
|138
|Робин Гуд
|16
|139
|Торнадо
|0
|140
|Живот болит – переболит
|0
|141
|300 лет вместе
|0
|142
|Первые
|0
|143
|Потомки
|0
|144
|Уралочка-2
|0
|145
|Горцы
|0
|146
|Золотник
|0
|147
|Гордость Урала
|0
|148
|Свои
|0
|149
|Сейчас
|0
|150
|Дубрава
|10
|151
|Кошачий глаз
|0
|152
|Торфорезы
|0
|153
|КСТ УИУ РАНХиГС
|57
|154
|Копат
|0
|155
|Бригада
|0
|156
|Тапас
|0
|157
|Клёвые бананы
|0
|158
|Огненное цветение
|1
|159
|Матрица
|0
|160
|Назад в будущее
|3
|161
|МАОУ СОШ №25(В.Пышма)
|0
|162
|Левая рука Шерлока Холмса
|0
|163
|Эврика
|12
|164
|Сюр
|0
|165
|Энергетики
|0
|166
|ИСКАТЕЛИ
|0
|167
|МЕЧТАТЕЛИ
|0
|168
|Непобедимые
|0
|169
|Фенотропил
|0
|170
|Лютики
|0
|171
|Выбор
|0
|172
|Училки
|42
|173
|ГИГАЧАДЫ
|0
|174
|Росомахи
|0
|175
|Добрые Дети Мира 2
|60
|176
|Пламя 2
|0
|177
|Кинза
|0
|178
|Капитаны очевидности
|0
|179
|Broke boys
|0
|180
|Оптимисты 27
|40
|181
|Энергия
|0
|182
|МСМК
|0
|183
|Печеньки
|0
|184
|Медвежата
|0
|185
|Уазик
|59
|186
|Горячая вишня
|59
|187
|Культурный десант
|49
|188
|Гольфстрим143
|0
|189
|Медицинский спецназ
|0
|190
|Феникс 117
|10
|191
|Кенты Ежа
|0
|192
|ВПО МЕД+ВЕДЬ
|2
|193
|ВоенВрачи
|0
|194
|Молодой Компрессорный
|0
|195
|Аксиома
|0
|196
|ЕХтра
|53
|197
|Девчата
|0
|198
|Юниор 2011
|0
|199
|Григорий
|10
|200
|Капелька
|44
|201
|Титаны
|0
|202
|Hangovers
|15
|203
|Бобры
|0
|204
|Ёжики 127
|0
|205
|Сильные 3
|0
|206
|ЛТТ
|0
|207
|Экологи-218
|9
|208
|Звёздочки
|0
|209
|Чепырки
|0
|210
|Лесные лемминги
|40
|211
|Каракули
|52
|212
|Монтажный десант
|0
|213
|Пилигримы
|0
|214
|Село Зеленое
|30
|215
|Охотники за привидениями
|0
|216
|Просто красивые и крутые
|0
|217
|Кайны
|0
|218
|МАОУ Лицей 109(1 команда)
|0
|219
|МАОУ Лицей 109(2 команда)
|0
|220
|Майны
|1
|221
|Малахит 80
|27
|222
|Лисички
|0
|223
|ПИЦЦА
|0
|224
|RAWE
|0
|225
|Егорки
|0
|226
|Белая Молния
|5
|227
|Лисички-2
|0
|228
|Тюбик удачи
|0
|229
|Инфузория туфелька
|0
|230
|Оптимисты 81-1
|0
|231
|Малахит 11
|0
|232
|Древо Знаний
|0
|233
|Оптимисты 81-2
|55
|234
|Олимпийцы
|0
|235
|Джигиты
|0
|236
|Комета
|0
|237
|Юные археологи
|0
|238
|Огнеборцы
|35
|239
|Эдельвейс
|0
|240
|Белки
|0
|241
|Лучики
|55
|242
|Азимут
|0
|243
|Энергия2
|0
|244
|Метеорит
|0
|245
|Кометы
|0
|246
|Белая птица
|48
|247
|138-ой МЕРИДИАН
|0
|248
|Упаковка саморезов
|0
|249
|Изумруд
|0
|250
|Гдездесьвыход?
|32
|251
|Господа ар.
|0
|252
|Владик teem
|0
|253
|Гриффиндорцы
|0
|254
|Факел
|0
|255
|Бурундуки
|0
|256
|Деревянные ложки
|0
|257
|Оболтусы
|0
|258
|АТиМо
|0
|259
|Мечтатели 3
|0
|260
|Шарамыги
|0
|261
|Вареники
|40
|262
|Тигры
|0
|263
|ЫЕФКИТ
|0
|264
|Волшебная пятерка
|0
|265
|Команда Смелых
|0
|266
|Альтеровцы
|5
|267
|Янтарь
|0
|268
|Фан-клуб Руслана
|4
|269
|Искатели 50
|35
|270
|Куркуль
|53
|271
|Юный Краевед
|17
|272
|Альфа
|0
|273
|Красная звезда 3.0
|3
|274
|Хоумики
|0
|275
|Астрент
|0
|276
|Альфа – 2
|0
|277
|Жы-шы
|0
|278
|Созвездие 93
|0
|279
|Солянка
|60
|280
|Я.Б.Е.Р
|0
|281
|Послы истории
|0
|282
|Лига Чемпионов
|0
|283
|Десант
|0
|284
|Трюфелеискатели
|0
|285
|Гимназия №37 2 (2 команда)
|0
|286
|Вершина 170
|53
|287
|Олимпийцы 1
|0
|288
|Укольчики
|30
|289
|Do IT
|0
|290
|Кактусы
|0
|291
|bubbles
|0
|292
|Ландыши
|0
|293
|Горный хрусталь
|0
|294
|Девчонки Ухххх
|0
|295
|Надежда
|0
|296
|Экодесант
|0
|297
|Туристы
|0
|298
|Есть Вариант
|0
|299
|Волонтёрская рота
|0
|300
|БПАН
|0
|301
|Штурм 148
|0
|302
|Рассвет
|0
|303
|История колобка
|0
|304
|Пятая команда
|0
|305
|Адмирал
|0
|306
|5 Б
|15
|307
|Сила Воли
|0
|308
|Преломление
|0
|309
|Чёрная молния
|28
|310
|Синие Камни 96
|0
|311
|Умники 6а
|0
|312
|5*6
|0
|313
|Дружина 138
|0
|314
|Совушки
|0
|315
|Антрацит
|0
|316
|Лесовички 316
|0
|317
|Динамит 317
|0
|318
|бн
|0
|319
|Неуловимые 319
|0
|320
|Оптимисты 320
|0
|321
|бн
|0
|322
|Лютики 23
|0
|323
|бн
|0
|324
|бн
|0
|325
|бн
|0
|326
|бн
|0
|327
|бн
|0
|328
|бн
|0
|329
|Повестка
|0
|330
|Юный спасатель 330
|0
|331
|бн
|0
|332
|бн
|0
|333
|бн
|0
|334
|бн
|0
|335
|бн
|0
|336
|бн
|0
|337
|бн
|0
|338
|бн
|0
|339
|бн
|0
|340
|Успешные зайчики 143
|0