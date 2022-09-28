Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Онлайн этап

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Мобильные новости
Мобильные новости

Фестиваль Осень Уральского следопыта 2022

Результаты ответов на онлайн задания

Номер Название Онлайн
1 Terra 50
2 Развед корпус 54
3 ЭРОН 50
4 Земляне 41
5 Оптимисты 15
6 Десяточка 28
7 Следопыты 68 0
8 Пятеро смелых 49
9 Копатычи 57
10 Искатели приключений! 25
11 Новое поколение 50
12 Азимут 96 0
13 Домовенок 42
14 Вершина 0
15 Кар-карычи 32
16 Злые Мухоморы 31
17 Клещи 56
18 Пятёрочка 0
19 Добрые Опята 30
20 Пингвины 57
21 Бывшая 96 0
22 Адреналин 43
23 Грифон 51
24 Ежики 0
25 ФАНАД 0
26 Горностай-1 47
27 Феникс 55
28 Горностайчики 53
29 31-ая Весна 17
30 Горностай 2 44
31 Ермак 0
32 Квадратики 52
33 NonStoр 53
34 Гимназия № 37 0
35 Радуга 0
36 Шаг вперёд 55
37 Рыжий кот Муфаса 0
38 ЗабивнЫе_Ёжики 8
39 Лазурит 37
40 АЗАМА 33
41 Лучшие 56
42 Не чайники!!! 37
43 Улыбка 7
44 Шаг 10
45 Оптимисты-12 5
46 Гладиаторы 0
47 Даниил, беги! 52
48 Волна успеха 54
49 Уральские Потрошители 11
50 Штурм 0
51 Маяк 0
52 Уральцы 0
53 Аврора 47
54 Время 0
55 Добрые Дети Мира 60
56 Искатели тайн 49
57 Сиреневый бульвар 17
58 Луч7 0
59 Партия красивых динозавриков 45
60 Корнишоны 0
61 Валенок 33
62 Умники 30
63 Кишмиш 0
64 Чужие 36
65 Сухая галоша 0
66 Луч72 0
67 Дружина 59
68 СССР 0
69 Фрогги 0
70 Клуб любителей туризма 0
71 Юные путешественники 0
72 ПРЯНИКИ 0
73 SS (School-Seven) 53
74 Пельмешки 0
75 103% 0
76 НЕУГОМОН 0
77 Динамит 0
78 ОБА-НА 0
79 Охотники за удачей 19
80 Сонные тетери 32
81 Великолепная пятёрка 0
82 Адреналин-71 0
83 Бесстрашные уральцы 12
84 Трансформеры 0
85 Экипаж 0
86 Бешеные белки 29
87 Минор 0
88 QuesTeam 0
89 Звезда 1 0
90 Звезда 2 0
91 Звезда 3 0
92 Звезда 4 0
93 Уральские самоцветы 0
94 Пятерка лучших 0
95 Фенрир 34
96 Барс 0
97 Шишки 45
98 Fairy Tail 25
99 АК-47 0
100 Малахит 0
101 Уралочка 0
102 Самоцветы 0
103 Тутти Фрутти 0
104 Феникс-8 30
105 Пионеры 0
106 Знатоки 0
107 ЕКБ дальше… 0
108 Дети Богини 4
109 Нэфоры 0
110 Судьи 19
111 Застава Красных партизан 59
112 Параллельный мир 0
113 Carpe diem 35
114 Домино 5
115 Шнурки 0
116 Пионеры-97 0
117 Эдельвейс 143 0
118 Школа успеха 0
119 Сильные-1 33
120 Сильные-2 0
121 Эрик и Компания 60
122 ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 0
123 Зелёная Волна 0
124 Эколята 0
125 Уральские самородки 0
126 Камень 0
127 Плотинка 0
128 Фараон 60
129 ФрикадЭлки 60
130 Зеленый банан 60
131 Девчули 60
132 Искорка – 2 30
133 Team Elite 0
134 Бойцовский клуб 0
135 Ягуары 0
136 Туристическая академия 0
137 По следам осени 0
138 Робин Гуд 16
139 Торнадо 0
140 Живот болит – переболит 0
141 300 лет вместе 0
142 Первые 0
143 Потомки 0
144 Уралочка-2 0
145 Горцы 0
146 Золотник 0
147 Гордость Урала 0
148 Свои 0
149 Сейчас 0
150 Дубрава 10
151 Кошачий глаз 0
152 Торфорезы 0
153 КСТ УИУ РАНХиГС 57
154 Копат 0
155 Бригада 0
156 Тапас 0
157 Клёвые бананы 0
158 Огненное цветение 1
159 Матрица 0
160 Назад в будущее 3
161 МАОУ СОШ №25(В.Пышма) 0
162 Левая рука Шерлока Холмса 0
163 Эврика 12
164 Сюр 0
165 Энергетики 0
166 ИСКАТЕЛИ 0
167 МЕЧТАТЕЛИ 0
168 Непобедимые 0
169 Фенотропил 0
170 Лютики 0
171 Выбор 0
172 Училки 42
173 ГИГАЧАДЫ 0
174 Росомахи 0
175 Добрые Дети Мира 2 60
176 Пламя 2 0
177 Кинза 0
178 Капитаны очевидности 0
179 Broke boys 0
180 Оптимисты 27 40
181 Энергия 0
182 МСМК 0
183 Печеньки 0
184 Медвежата 0
185 Уазик 59
186 Горячая вишня 59
187 Культурный десант 49
188 Гольфстрим143 0
189 Медицинский спецназ 0
190 Феникс 117 10
191 Кенты Ежа 0
192 ВПО МЕД+ВЕДЬ 2
193 ВоенВрачи 0
194 Молодой Компрессорный 0
195 Аксиома 0
196 ЕХтра 53
197 Девчата 0
198 Юниор 2011 0
199 Григорий 10
200 Капелька 44
201 Титаны 0
202 Hangovers 15
203 Бобры 0
204 Ёжики 127 0
205 Сильные 3 0
206 ЛТТ 0
207 Экологи-218 9
208 Звёздочки 0
209 Чепырки 0
210 Лесные лемминги 40
211 Каракули 52
212 Монтажный десант 0
213 Пилигримы 0
214 Село Зеленое 30
215 Охотники за привидениями 0
216 Просто красивые и крутые 0
217 Кайны 0
218 МАОУ Лицей 109(1 команда) 0
219 МАОУ Лицей 109(2 команда) 0
220 Майны 1
221 Малахит 80 27
222 Лисички 0
223 ПИЦЦА 0
224 RAWE 0
225 Егорки 0
226 Белая Молния 5
227 Лисички-2 0
228 Тюбик удачи 0
229 Инфузория туфелька 0
230 Оптимисты 81-1 0
231 Малахит 11 0
232 Древо Знаний 0
233 Оптимисты 81-2 55
234 Олимпийцы 0
235 Джигиты 0
236 Комета 0
237 Юные археологи 0
238 Огнеборцы 35
239 Эдельвейс 0
240 Белки 0
241 Лучики 55
242 Азимут 0
243 Энергия2 0
244 Метеорит 0
245 Кометы 0
246 Белая птица 48
247 138-ой МЕРИДИАН 0
248 Упаковка саморезов 0
249 Изумруд 0
250 Гдездесьвыход? 32
251 Господа ар. 0
252 Владик teem 0
253 Гриффиндорцы 0
254 Факел 0
255 Бурундуки 0
256 Деревянные ложки 0
257 Оболтусы 0
258 АТиМо 0
259 Мечтатели 3 0
260 Шарамыги 0
261 Вареники 40
262 Тигры 0
263 ЫЕФКИТ 0
264 Волшебная пятерка 0
265 Команда Смелых 0
266 Альтеровцы 5
267 Янтарь 0
268 Фан-клуб Руслана 4
269 Искатели 50 35
270 Куркуль 53
271 Юный Краевед 17
272 Альфа 0
273 Красная звезда 3.0 3
274 Хоумики 0
275 Астрент 0
276 Альфа – 2 0
277 Жы-шы 0
278 Созвездие 93 0
279 Солянка 60
280 Я.Б.Е.Р 0
281 Послы истории 0
282 Лига Чемпионов 0
283 Десант 0
284 Трюфелеискатели 0
285 Гимназия №37 2 (2 команда) 0
286 Вершина 170 53
287 Олимпийцы 1 0
288 Укольчики 30
289 Do IT 0
290 Кактусы 0
291 bubbles 0
292 Ландыши 0
293 Горный хрусталь 0
294 Девчонки Ухххх 0
295 Надежда 0
296 Экодесант 0
297 Туристы 0
298 Есть Вариант 0
299 Волонтёрская рота 0
300 БПАН 0
301 Штурм 148 0
302 Рассвет 0
303 История колобка 0
304 Пятая команда 0
305 Адмирал 0
306 5 Б 15
307 Сила Воли 0
308 Преломление 0
309 Чёрная молния 28
310 Синие Камни 96 0
311 Умники 6а 0
312 5*6 0
313 Дружина 138 0
314 Совушки 0
315 Антрацит 0
316 Лесовички 316 0
317 Динамит 317 0
318 бн 0
319 Неуловимые 319 0
320 Оптимисты 320 0
321 бн 0
322 Лютики 23 0
323 бн 0
324 бн 0
325 бн 0
326 бн 0
327 бн 0
328 бн 0
329 Повестка 0
330 Юный спасатель 330 0
331 бн 0
332 бн 0
333 бн 0
334 бн 0
335 бн 0
336 бн 0
337 бн 0
338 бн 0
339 бн 0
340 Успешные зайчики 143 0

 

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