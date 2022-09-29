Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Перечень этапов

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Мобильные новости

квеста Осень Уральского следопыта 2022

0. Онлайн. Вопросы по журналам “Уральский следопыт” в пакете команды -участника

  1. Переправа. Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, используя в качестве опоры закреплённые вертикальные верёвки.
  2. Болото. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Вся команда преодолевает участок условного болота по кочкам и жердям
  3. Паутинка. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Каждый участник по очереди преодолевает паутину из веревок.
  4. Параллельные перила– Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, самостоятельно организуя опору для рук.
  5. Привал. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команде предоставляются дрова, место для разведения костра и костровая посуда. Не допускается использование любых химических средств. Этап считается успешно пройденным в случае, если вода в котелке закипела.
  6. Дружба-два. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо распилить бревно с помощью двуручной пилы
  7. Эстафета «Водонос». Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо наполнить туристский котелок водой из условного водоёма.
  8. Ходули. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо пройти на ходулях определённое расстояние. В зачёт идёт командный результат.
  9. Канатоходец. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда переводит по горизонтальной верёвке одного канатоходца.
  10. Шина. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Необходимо преодолеть участок по навешенным снарядам.
  11. Петли. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Необходимо преодолеть участок по навешенным веревочным петлям.
  12. Маятник. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник по очереди преодолевает участок по закрепленным между деревьями верёвкам.
  13. Бабочка. Организатор «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник по очереди преодолевает участок по закрепленным между деревьями верёвкам.
  14. «Ледовый» склон. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник проходит вдоль «ледовой» стенки с помощью специальных инструментов.
  15. Связка. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Вся команда в единой связке преодолевает препятствие (завал).
  16. Навесная переправа. Организатор – турклуб «Романтик» УрФУ. Всем участникам преодолеть навесную переправу, используя альпинистское снаряжение
  17. Песенный этап. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо исполнить куплет и припев песни о путешествии.
  18. Координаты. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо любыми программами в телефоне определить свои координаты и разместить на своей странице ВКонтакте с подписью «Ура, я на квесте Уральского следопыта»
  19. Переправа на катамаране. Организатор Турклуб УрФУ «Рифей». Необходимо надеть сплавную амуницию, на катамаране добраться до понтона на Городском пруду.
  20. Спелеолог. Организатор Свердловская городская спелеосекция. Используя специальное снаряжение пройти траверсом по стене набережной Городского пруда.
  21. Наклоны. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ.  Выполнение элементов комплекса ГТО (Готов к труду и обороне)
  22. Подтягивание. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ.  Выполнение элементов комплекса ГТО
  23. Отжимания. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО
  24. Прыжки. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО

Онлайн Фотозона. Каждая команда, которая сфотографируется на фоне баннера ГТО и выложит снимок в группу https://vk.com/uralstalker_ous  получает дополнительные баллы. # {№, название команды}.

  1. Городки. Организатор СПО «Вагант» Необходимо поиграть в городки, выбить битой все бабки
  2. Футбол. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Начеканить как можно больше футбольный мяч.
  3. Рукобег. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ.
  4. Мегаскакалка. Организатор СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо всей командой попрыгать на гигантской скакалке
  5. Бокс. Организатор – Уральский государственный Юридический университет, спаринг с мастером спорта
  6. ДОСААФ Подтягивания. Организатор –  ДОСААФ
  7. ДОСААФ Отжимания. Организатор– ДОСААФ
  8. ДОСААФ Прыжки с места в длину. Организатор – ДОСААФ
  9. ДОСААФ Пресс. Организатор – ДОСААФ
  10. Первая помощь. Организатор Медицинский колледж УрГУПС. Необходимо рассказать о правилах оказания первой медицинской помощи в предложенных ситуациях
  11. Перевязка. Организатор Медицинский колледж УрГУПС. Необходимо выполнить перевязку пострадавшего
  12. Экология животных. Организатор – Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН. По костям и скелету определить животное
  13. Экология растений. Организатор – Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН. Необходимо выжить в экстремальной ситуации
  14. Лекарственные растения. Организатор – Фармацевтический филиал. Свердловский областной медицинский колледж. Необходимо определить лекарственные растения по гербариям и образцам.
  15. Юный лесник. УГЛТУ, институт леса и природопользования . Необходимо определить древесные породы
  16. Ориентирование при помощи средств геопозирования. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Необходимо по заданным координатам определить место изображённое на картинке
  17. Уральский дровосек. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования . Необходимо собрать пазл с изображением лесозаготовительной техники, работающей в Уральских лесах.
  18. Юный геодезист. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. С помощью теодолита выполнить измерения
  19. Таксация леса. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Определить таксационные показатели заданных деревьев
  20. Насекомые-вредители растений. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Сопоставить насекомое и повреждённое ими части растения
  21. Красота спасёт Мир. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования . Ассоциации по сюжетам связанным с цветами
  22. Первобытные рисунки. Организатор – ЦРТ им. Н.Е.Бобровой (г. Полевской). Необходимо нарисовать тотем своей команды или первобытный сюжет.
  23. Археология. Организатор – ЦРТ им. Н.Е.Бобровой (г. Полевской). Выбрать из предложенных образцов артефакты, которым более 1000 лет. Разгадать послание.
  24. Бинго Уральского следопыта. Организатор студии научного проектирования «Соль». Необходимо ответить на вопросы и отличить мифы от научных фактов
  25. Секретное послание. СПО «Вагант» УрФУ. Расшифровать секретное сообщение.
  26. Безопасность тепла.Организатор – Свердловский филиал Компания «Т Плюс». Участникам необходимо ответить на вопросы викторины о городском теплоснабжении  и об использовании тепловой энергии
  27. Пожарный расчет. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо ответить на вопросы об устройстве пожарной машины
  28. Раскатай рукав. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо на время раскатать и собрать пожарный рукав
  29. Огнетушитель. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо ответить на вопросы по устройству и применению различных типов огнетушителей
  30. Каменные богатыри. Организатор – Природный парк «Оленьи ручьи». Скалы нашего парка
  31. Тушения локального пожара. Организатор – Природный парк «Бажовские места». Необходимо затушить огонь с помощью ранцевого огнетушителя
  32. Задания мудрой совы. Организатор – Природный парк «Река Чусовая». Ответь на вопросы про памятники природы
  33. Самоцветы. Организатор – Природно-минералогический заказник «Режевской».  Необходимо ответить на вопросы по самоцветам Урала
  1. Морские, речные и озерные обитатели. Организатор – Шарташский лесной парк
  2. Пик-пик. Организатор – Висимский природный биосферный заповедник. Из жизни грызунов
  3. Кроссворд. Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. Команде даётся время 5 минут и кроссворд, где на каждую строчку даются вопросы в форме координат. Решить кроссворд.
  4. «Классики». Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. На асфальте в форме “классиков” нарисованы годы. Они будут символизировать ответы на вопросы связанные с туризмом. Задача участника команды прыгнуть, угадав год события.
  5. Нить. Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. Участникам даётся завязанная нить длиной в 1,5 метра. Команде необходимо взять друг друга за руки и переходить через эту нить от начальной точки до конца.
  6. Цепи и кольца. Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК .
  7. Who is who? Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК Узнать личность на фотографии и рассказать о ней
  8. Правда или действие. Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК. Занимаясь физкультурой, демонстрируй свой интеллект
  9. Яхтенный такелаж. Организатор – Детская парусная флотилия «Флагман». Рассказать об устройстве яхты, назвать показать основные элементы такелажа, завязать морские узлы.
  10. Спасение на водах. Детская парусная флотилия «Флагман». Знать правила поведения на открытой воде, уметь пользоваться спасательными средствами.
  11. Волейбол. Организатор СПО «Вагант» УрФУ. Команда строится кругом и предварительно размявшись, делает 25 волейбольных передач друг другу. Главное, чтобы мяч не упал. Количество передач делим на 5 и получаем заработанные баллы.
  12. Шифр масонов. СПО «Вагант» УрФУ. Расшифровать тайное сообщение

70. Ракетка. СПО «Вагант» УрФУ. Проявить ловкость и находчивость, выполнить задание

 

Результаты прохождения этапов квеста Осень Уральского следопыта 2022

 

Квест Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

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