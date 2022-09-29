квеста Осень Уральского следопыта 2022
0. Онлайн. Вопросы по журналам “Уральский следопыт” в пакете команды -участника
- Переправа. Организатор – клуб по месту жительства «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, используя в качестве опоры закреплённые вертикальные верёвки.
- Болото. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Вся команда преодолевает участок условного болота по кочкам и жердям
- Паутинка. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Каждый участник по очереди преодолевает паутину из веревок.
- Параллельные перила– Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда преодолевает преграду по натянутой горизонтально веревке, самостоятельно организуя опору для рук.
- Привал. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команде предоставляются дрова, место для разведения костра и костровая посуда. Не допускается использование любых химических средств. Этап считается успешно пройденным в случае, если вода в котелке закипела.
- Дружба-два. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо распилить бревно с помощью двуручной пилы
- Эстафета «Водонос». Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо наполнить туристский котелок водой из условного водоёма.
- Ходули. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК, «Рифей». Необходимо пройти на ходулях определённое расстояние. В зачёт идёт командный результат.
- Канатоходец. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Команда переводит по горизонтальной верёвке одного канатоходца.
- Шина. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Необходимо преодолеть участок по навешенным снарядам.
- Петли. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Необходимо преодолеть участок по навешенным веревочным петлям.
- Маятник. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник по очереди преодолевает участок по закрепленным между деревьями верёвкам.
- Бабочка. Организатор «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник по очереди преодолевает участок по закрепленным между деревьями верёвкам.
- «Ледовый» склон. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Каждый участник проходит вдоль «ледовой» стенки с помощью специальных инструментов.
- Связка. Организатор – клуб «Эдельвейс», волонтёрский отряд СОПК и УРТК. Вся команда в единой связке преодолевает препятствие (завал).
- Навесная переправа. Организатор – турклуб «Романтик» УрФУ. Всем участникам преодолеть навесную переправу, используя альпинистское снаряжение
- Песенный этап. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо исполнить куплет и припев песни о путешествии.
- Координаты. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо любыми программами в телефоне определить свои координаты и разместить на своей странице ВКонтакте с подписью «Ура, я на квесте Уральского следопыта»
- Переправа на катамаране. Организатор Турклуб УрФУ «Рифей». Необходимо надеть сплавную амуницию, на катамаране добраться до понтона на Городском пруду.
- Спелеолог. Организатор Свердловская городская спелеосекция. Используя специальное снаряжение пройти траверсом по стене набережной Городского пруда.
- Наклоны. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО (Готов к труду и обороне)
- Подтягивание. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО
- Отжимания. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО
- Прыжки. ГТО. Организатор – Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ. Выполнение элементов комплекса ГТО
Онлайн Фотозона. Каждая команда, которая сфотографируется на фоне баннера ГТО и выложит снимок в группу https://vk.com/uralstalker_ous получает дополнительные баллы. # {№, название команды}.
- Городки. Организатор СПО «Вагант» Необходимо поиграть в городки, выбить битой все бабки
- Футбол. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ. Начеканить как можно больше футбольный мяч.
- Рукобег. Организатор – СПО «Вагант» УрФУ.
- Мегаскакалка. Организатор СПО «Вагант» УрФУ. Необходимо всей командой попрыгать на гигантской скакалке
- Бокс. Организатор – Уральский государственный Юридический университет, спаринг с мастером спорта
- ДОСААФ Подтягивания. Организатор – ДОСААФ
- ДОСААФ Отжимания. Организатор– ДОСААФ
- ДОСААФ Прыжки с места в длину. Организатор – ДОСААФ
- ДОСААФ Пресс. Организатор – ДОСААФ
- Первая помощь. Организатор Медицинский колледж УрГУПС. Необходимо рассказать о правилах оказания первой медицинской помощи в предложенных ситуациях
- Перевязка. Организатор Медицинский колледж УрГУПС. Необходимо выполнить перевязку пострадавшего
- Экология животных. Организатор – Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН. По костям и скелету определить животное
- Экология растений. Организатор – Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН. Необходимо выжить в экстремальной ситуации
- Лекарственные растения. Организатор – Фармацевтический филиал. Свердловский областной медицинский колледж. Необходимо определить лекарственные растения по гербариям и образцам.
- Юный лесник. УГЛТУ, институт леса и природопользования . Необходимо определить древесные породы
- Ориентирование при помощи средств геопозирования. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Необходимо по заданным координатам определить место изображённое на картинке
- Уральский дровосек. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования . Необходимо собрать пазл с изображением лесозаготовительной техники, работающей в Уральских лесах.
- Юный геодезист. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. С помощью теодолита выполнить измерения
- Таксация леса. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Определить таксационные показатели заданных деревьев
- Насекомые-вредители растений. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования. Сопоставить насекомое и повреждённое ими части растения
- Красота спасёт Мир. УГЛТУ, институт леса и природопользования, институт леса и природопользования . Ассоциации по сюжетам связанным с цветами
- Первобытные рисунки. Организатор – ЦРТ им. Н.Е.Бобровой (г. Полевской). Необходимо нарисовать тотем своей команды или первобытный сюжет.
- Археология. Организатор – ЦРТ им. Н.Е.Бобровой (г. Полевской). Выбрать из предложенных образцов артефакты, которым более 1000 лет. Разгадать послание.
- Бинго Уральского следопыта. Организатор студии научного проектирования «Соль». Необходимо ответить на вопросы и отличить мифы от научных фактов
- Секретное послание. СПО «Вагант» УрФУ. Расшифровать секретное сообщение.
- Безопасность тепла.Организатор – Свердловский филиал Компания «Т Плюс». Участникам необходимо ответить на вопросы викторины о городском теплоснабжении и об использовании тепловой энергии
- Пожарный расчет. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо ответить на вопросы об устройстве пожарной машины
- Раскатай рукав. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо на время раскатать и собрать пожарный рукав
- Огнетушитель. Организатор ГУ МЧС России по Свердловской области. Необходимо ответить на вопросы по устройству и применению различных типов огнетушителей
- Каменные богатыри. Организатор – Природный парк «Оленьи ручьи». Скалы нашего парка
- Тушения локального пожара. Организатор – Природный парк «Бажовские места». Необходимо затушить огонь с помощью ранцевого огнетушителя
- Задания мудрой совы. Организатор – Природный парк «Река Чусовая». Ответь на вопросы про памятники природы
- Самоцветы. Организатор – Природно-минералогический заказник «Режевской». Необходимо ответить на вопросы по самоцветам Урала
- Морские, речные и озерные обитатели. Организатор – Шарташский лесной парк
- Пик-пик. Организатор – Висимский природный биосферный заповедник. Из жизни грызунов
- Кроссворд. Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. Команде даётся время 5 минут и кроссворд, где на каждую строчку даются вопросы в форме координат. Решить кроссворд.
- «Классики». Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. На асфальте в форме “классиков” нарисованы годы. Они будут символизировать ответы на вопросы связанные с туризмом. Задача участника команды прыгнуть, угадав год события.
- Нить. Организатор СПО «Бирюза» УрФУ. Участникам даётся завязанная нить длиной в 1,5 метра. Команде необходимо взять друг друга за руки и переходить через эту нить от начальной точки до конца.
- Цепи и кольца. Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК .
- Who is who? Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК Узнать личность на фотографии и рассказать о ней
- Правда или действие. Организатор Екатеринбургский институт физической культуры. Филиал УралГУФК. Занимаясь физкультурой, демонстрируй свой интеллект
- Яхтенный такелаж. Организатор – Детская парусная флотилия «Флагман». Рассказать об устройстве яхты, назвать показать основные элементы такелажа, завязать морские узлы.
- Спасение на водах. Детская парусная флотилия «Флагман». Знать правила поведения на открытой воде, уметь пользоваться спасательными средствами.
- Волейбол. Организатор СПО «Вагант» УрФУ. Команда строится кругом и предварительно размявшись, делает 25 волейбольных передач друг другу. Главное, чтобы мяч не упал. Количество передач делим на 5 и получаем заработанные баллы.
- Шифр масонов. СПО «Вагант» УрФУ. Расшифровать тайное сообщение
70. Ракетка. СПО «Вагант» УрФУ. Проявить ловкость и находчивость, выполнить задание
Результаты прохождения этапов квеста Осень Уральского следопыта 2022