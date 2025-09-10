Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Отборочный тур

Автор: 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации является основой единения народов Российской Федерации, фундаментом национальной идентификации, культурной и исторической памяти. Языковая культура в немалой степени определяет авторитет страны на международной арене.

 

Таким образом, сохранение и развитие русского языка как внутри страны, так и за ее пределами являются важнейшими национальными задачами.

Задания отборочного тура

  1. задание

  2. задание

  3. задание

  4. задание

  5. задание

  6. задание

  7. задание

  8. задание

  9. задание

  10. задание

  11. задание

  12. задание

  13. задание

  14. задание

  15. задание

Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru

 

правила проведения Чемпионата по решению кроссвордов

01.1968

Самозванец Кры-Бры

Задумывались ли вы над тем, что бы произошло, если бы вдруг исчез язык, с помощью которого люди понимают друг друга? А ответ один—произошла бы всемирная катастрофа. Исчезновен...

