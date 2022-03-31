запрос на страницу 630835

27.03.2022

Иван Чувардин

Шитов Семён Тимофеевич родился в поселке Верх-Нейвинский в 1927 году. Он увлекался минералогией и изучал историю родного края. Я знаю что он часто общался со старожилами своего родного поселка, и хотел обобщить их воспоминания в своей книге. Я также слышал что Шитов С.Т.публиковался в вашем журнале. Семён Тимофеевич являлся моим дальним родственником. Сейчас я собираю все сведения связанные с ним. Я знаю что публиковался в вашем журнале в 1963 году в номере 8, С. Шитов “Тайна пруда”. Я бы хотел найти эту статью