запрос на страницу 630835

В редакцию Уральского следопыта пришел запрос на страницу
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Дата оформления запроса
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Номер страницы / год-месяц-стр.
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Имя (ник)
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Чем вызван интерес
|27.03.2022
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630835
|Иван Чувардин
|Шитов Семён Тимофеевич родился в поселке Верх-Нейвинский в 1927 году. Он увлекался минералогией и изучал историю родного края. Я знаю что он часто общался со старожилами своего родного поселка, и хотел обобщить их воспоминания в своей книге. Я также слышал что Шитов С.Т.публиковался в вашем журнале. Семён Тимофеевич являлся моим дальним родственником. Сейчас я собираю все сведения связанные с ним. Я знаю что публиковался в вашем журнале в 1963 году в номере 8, С. Шитов “Тайна пруда”. Я бы хотел найти эту статью
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