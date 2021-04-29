Майский номер журнала

Уральский следопыт отправлен подписчикам и будет доступен покупателям розничных сетей.
в майском номере журнала "Уральский следопыт":
Сохраняя традиции - В.Веретенев
-Незаметные победители - Л.Кощеев
-Разорванное колесо - А.ТурчаниновВ
-Здравствуй, Солдат! - Р.Буранбаева
-Клятва альпиниста - Е.Рябинин
-Снег начинается понедельник - П.Климов
-Топосъёмка в Катниковской пещере -О.Черепанова
-Уральский рябчик - С.Зимин
-Жизнь по уставу -Л.Крапивина
-Складной штык-нож - М.Колотов
-Председатель комиссии уполномочен заявить - Ю.Мамонтов
-Уникальная коллекция изданий лесного профиля
-Карта памяти - К.Берендеев
-Котёнок и дракон - А.Панин
-Думают ли роботы о смерти - Е.Мидаков
-Великан героического фэнтези - А.Речкин