Руководитель Общества охраны природы

Состоялось Заседание Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы.
В президиуме: Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Вячеслав Фитисов и председатель Свердловского областного отделения ВООП Николай Калинкин.
Обсуждение с руководителями ООПТ и экологических общественных движений, свои предложения
На заседании регионального отделения предложил Вячеславу Фитисову сотрудничество редакции журнала Уральский следопыт и Всероссийского общества охраны природы .
Коллеги из Свердловского областного отделения поддержали