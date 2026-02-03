Руководитель Общества охраны природы

Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Состоялось Заседание Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фитисов и Председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин в Музее Природы

 

В президиуме: Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Вячеслав Фитисов и председатель Свердловского областного отделения ВООП Николай Калинкин.
Обсуждение с руководителями ООПТ и экологических общественных движений, свои предложения

Выступление Главного редактора журнала «Уральский следопыт» перед руководителями Всероссийского общества охраны природы 

 

На заседании регионального отделения предложил Вячеславу Фитисову сотрудничество редакции журнала Уральский следопыт и Всероссийского общества охраны природы .

Коллеги из Свердловского областного отделения поддержали

фото на память: Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фитисов и Главный редактор журнала «Уральский следопыт» Максим Фирсов 3 февраля 2026 года

