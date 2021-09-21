Лебединский Вячеслав – Владыки небес – 40

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Мир и раньше встряхивало, и баланс кое-как восстанавливался. Но ничего подобного никогда не было. Сначала солнце подвело, обратившись против человека, а затем откуда ни возьмись власть над небом и днём захватили кровожадные хищники, заставив горстку выживших ютится на территории церкви. Но Андрей, смотрящий на вышке, не унывает. В его голове зреет план, как вывести своего товарища, Гришку, на чистую воду, выведав правду о смерти своей подруги. Вот только им и невдомёк, чем обернётся ночная вылазка в обезлюдевший город, какая правда перед ними раскроется и что их постигнет.
***
Моя задача проста как две копейки: надо не подпускать летающих поганцев на территорию церковного комплекса. К счастью, в моём услужении намётанный глаз и винтовка Мосина со снайперским прицелом. И уже которую ночь я, в этом деле стреляный воробей, нахожусь на смотровой вышке один.
С нашим миром произошло что-то нехорошее. Яйцеголовые умники как обычно решили поиграть в богов, поставить новый амбициозный эксперимент, и теперь всё человечество пожинает плоды их трудов. Благодатное солнце стало губительно. Вдобавок в это же время объявились летающие хищники, очень даже не прочь отведать человеченки.
Через часик стемнеет, и моя смена кончится. Мне приходится подолгу всматриваться в небо через чёрные очки. Одет я так, чтобы ни один намёк на лучик солнца не долетел до открытых участков кожи. Самое важное, и я себе даже сделал над кушеткой записку, это утром не забыть одеться поплотнее, а остальное уж второстепенно.
Когда эти гадины особо не напирают и не верещат так, что уши закладывает, я веду прямой эфир через радиостанцию. Мой шеф был против этой затеи, но я знаю к людям подход. Его людям всё же пришлось пойти мне навстречу и всё оборудование допереть до самого верху; не думаю, что я тем самым зря потратил должок командира.
Я стараюсь вселить в людей уверенность в собственные силы, иногда включаю расслабляющую музыку вроде джаза или классики. Помогая им, я словно бы ощущаю благодать от искупления грехов прошлого. Это моя отдушина во время перерывов, когда летуны не особо шалят. Иногда со мной связываются, я отвечаю на вопросы и приглашаю людей к нам в церковный комплекс. Места многим должно хватить. А если надо – потеснимся.
Сегодня я настрелял уйму крылатых. Им будто бы конца и края нет. От отдачи плечо до сих пор сводит судорогой. Жаль патроны не бесконечны. Да и мясо там, за территорией, зря пропадает. Но, как я могу видеть сейчас, эти не брезгуют перекусить своими же.
Борис Долинго
желаю автору удачи в завершении романа. Но данный рассказ
Набран текст в целом очень правильно – единственное замечание: красные строки нужно делать более глубокими (один полтора см). Есть отдельные мелкие ошибки, скорее описки. Сочетания прямой и косвенной речи написаны правильно, но автор использует, фактически, лишь один вариант такого сочетания (самый простой), так что почти не сомневаюсь, что ему будет полезно познакомиться с нашей методичкой по этому вопросу
Есть некоторые погрешности стилистического построения предложений, но очень мало. Написано в целом грамотно, хотя автор, похоже, не знает правописания частиц «не» и «ни» с глаголами (рекомендую познакомиться с этими правилами).
Одним словом, мне понравилось, КАК написано – весьма живо, образно, динамично. Не понравилось другое, и очень важное: ЧТО написано.
Дело в том, что по уровню сюжетной идеи и логики сюжетных построений данный рассказ – некая компиляция на тему компьютерных игр, поскольку уровень общей логики рисуемой картины мира примерно такой же, как в большинстве (даже очень хороших компьютерных игр: эта логика не выдерживает никакой критики. Даже во всех моих любимых Fallout всё так же. Да, сиюминутная «картинка», «кадр», так сказать, в котором мы ведём действие, весьма динамичные и увлекательные, но, если начать задумываться – а может ли существовать именно ТАКОЙ мир, ответ у любого логически мыслящего человека одни: нет, не может.
Здесь всё то же самое, начнём вот с такого сюжетного «постулата»: «…Благодатное солнце стало губительно. Вдобавок в это же время объявились летающие хищники, очень даже не прочь отведать человеченки…» –Ну, солнце может стать губительным (если, допустим, вдруг (ни с того, ни с сего) полностью исчезнет озоновый слой, а вот откуда вдруг «объявились летающие хищники». Да ещё в таком количестве – совершенно не понятно. Логики в их ТАКОМ количественном появлении не обосновано никакой – всё обоснование находится на уровне: «автору так захотелось для создания увлекательного (по его мнению) сюжета. (Кстати, слово человечИнки» пишется вот так, через «и» в указанном месте)
Далее. Яйца летунов по утверждению сюжета выделяют некую «эманацию», которая усиливает нервнопаралитическое действие солнечных лучей. Посыл совершенно нереальный: это какое же количество этого вещества должно выделяться в атмосферу, чтобы возыметь столь сильный эффект?!
При этом при развитии сюжета «ужасные» летуны оказываются не столь уж ужасными: два парня довольно легко справляются с ними. Так в чём ужас этих существ, кроме декларированного автором? Кроме того, сильно вызывает сомнение обезлюдевший город, поскольку, во-первых, как оказывается, от солнечного излучения легко спасает плотная одежда. Во-вторых, если среди ужасных летунов выжил безногий Сашка, то почему никто более из жителей полуторамиллионного горда не выжил?! Неубедительно.
Далее, упоминаются военные, которые, якобы, сидят в своих убежищах. Но коли два парня достаточно эффективно противостоят летунам, то военные, имеющие и прекрасное защитное снаряжение, и совсем иное оружие, справились бы с ним в два счёта. Ведь летуны ночью по утверждению автора неактивны, спят. Приезжай на БТРах – и мочи их (кстати, а что мешает ездить на БТР днём даже без защитной одежды, ведь прямые солнечные лучи внутрь машины не попадают!)
Встречаются и мелкие логические ляпы. Например, описано, что упавший на героя летун, вместе с ним пробивает крышу дома, да ещё и бетонное межэтажное перекрытие. Это какой же силы должен быть удар, чтобы пробить плиту перекрытия? Ерунда полная – героя бы размазало при таком ударе (как и летуна).
Тоже мелочь уже, но, тем не менее: герой хочет варить борщ. А откуда у него свёкла? Она вся уже давно сгнила в овощехранилищах, коли, если даже у консервов уже заканчивается срок хранения, то ситуация развивается давно.
Одним словом, по уровню «логики» текст не выдерживает критики. Вполне возможно, у автора по этому материалу задумано произведение крупной формы, где все эти «нелогичности» (если автор понимает, о чём я тут сказал) каким-то образом объясняются. Коли так – прекрасно, желаю автору удачи в завершении романа. Но данный рассказ в существующем виде по уровню обоснованности логики нарисованной картины мира проработан очень слабо.