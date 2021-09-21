Лебединский Вячеслав – Владыки небес – 40

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Мир и раньше встряхивало, и баланс кое-как восстанавливался. Но ничего подобного никогда не было. Сначала солнце подвело, обратившись против человека, а затем откуда ни возьмись власть над небом и днём захватили кровожадные хищники, заставив горстку выживших ютится на территории церкви. Но Андрей, смотрящий на вышке, не унывает. В его голове зреет план, как вывести своего товарища, Гришку, на чистую воду, выведав правду о смерти своей подруги. Вот только им и невдомёк, чем обернётся ночная вылазка в обезлюдевший город, какая правда перед ними раскроется и что их постигнет.

***

Моя задача проста как две копейки: надо не подпускать летающих поганцев на территорию церковного комплекса. К счастью, в моём услужении намётанный глаз и винтовка Мосина со снайперским прицелом. И уже которую ночь я, в этом деле стреляный воробей, нахожусь на смотровой вышке один.

С нашим миром произошло что-то нехорошее. Яйцеголовые умники как обычно решили поиграть в богов, поставить новый амбициозный эксперимент, и теперь всё человечество пожинает плоды их трудов. Благодатное солнце стало губительно. Вдобавок в это же время объявились летающие хищники, очень даже не прочь отведать человеченки.

Через часик стемнеет, и моя смена кончится. Мне приходится подолгу всматриваться в небо через чёрные очки. Одет я так, чтобы ни один намёк на лучик солнца не долетел до открытых участков кожи. Самое важное, и я себе даже сделал над кушеткой записку, это утром не забыть одеться поплотнее, а остальное уж второстепенно.

Когда эти гадины особо не напирают и не верещат так, что уши закладывает, я веду прямой эфир через радиостанцию. Мой шеф был против этой затеи, но я знаю к людям подход. Его людям всё же пришлось пойти мне навстречу и всё оборудование допереть до самого верху; не думаю, что я тем самым зря потратил должок командира.

Я стараюсь вселить в людей уверенность в собственные силы, иногда включаю расслабляющую музыку вроде джаза или классики. Помогая им, я словно бы ощущаю благодать от искупления грехов прошлого. Это моя отдушина во время перерывов, когда летуны не особо шалят. Иногда со мной связываются, я отвечаю на вопросы и приглашаю людей к нам в церковный комплекс. Места многим должно хватить. А если надо – потеснимся.

Сегодня я настрелял уйму крылатых. Им будто бы конца и края нет. От отдачи плечо до сих пор сводит судорогой. Жаль патроны не бесконечны. Да и мясо там, за территорией, зря пропадает. Но, как я могу видеть сейчас, эти не брезгуют перекусить своими же.



