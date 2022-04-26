Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Лузин О .- Ссора – 4

Автор: 
Литературное агентство
Литературное агентство, в отдел фантастики АЭЛИТА

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Милые бранятся – только тешатся

/пословица/

 

– Ну сколько это может продолжаться! Когда ты перестанешь меня истязать! – Жена соскочила со стула и быстро заходила по кухне.

– Никто тебя не мучает. Просто пойми, что я тоже имею право принимать участие в воспитании нашей дочери.

– Не смеши меня, воспитатель хренов! Тебя ещё самого воспитывать надо.

– Конченная идиотка!

– Вот он ты – настоящий! – Жена гневно указала пальцем на мужа. – Ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь испортил!

– Я из тебя человека сделал. Ты на моей шее висела пока в институте училась. С голоду бы умерла.

– Да на твои копейки я ничего себе купить не могла. Постеснялся бы попрекать.

– До чего же ты неблагодарная, Оксана!

– А за что мне тебя благодарить? Ты даже в сексе полный ноль!

– Вчера ты по-другому говорила.

– Имитировала. Думала оценишь. Теперь получи правду!

– Я вот тебе сейчас …

Муж встал и замахнулся на жену.

– Ну, давай! Бей!

Жена с вызовом посмотрела в глаза супругу.

– Я ведь и вправду ударю!

– Трус! Только женщин и можешь бить!

– Говорила мне мама, что ты дурная.

– Я бы про твою мать тоже пару слов сказала.

– Попробуй только, и эта ваза разлетится на кусочки! – Муж в подтверждение своих слов снял с холодильника большой китайский кувшин.

– Твоя мама форменная …, – начала супруга.

Хрясть!!! И ваза вдребезги!

– Скотина! Нам же её на свадьбу подарили. Ну ты сам напросился!

Жена схватила любимую кружку мужа и со всего маха запустила ему в голову. Тот ловко увернулся.

–  Косая! – сказал муж с довольной улыбкой.

Жена схватила несколько блюдец с подоконника и начала их одно за другим запускать в супруга, как боевые летающие диски. Снаряды не достигли желаемой цели.

– Ловкий гад! – Жена в отчаянье осмотрела кухню в поисках чего-нибудь потяжелее.

В этот момент послышался шум открывающейся входной двери.

– Дочь пришла!

– Я за веником, – сказал муж и вышел из кухни.

Жена тихо заплакала и в бессилии опустилась на табурет.

– Что случилось, мам? – спросила девочка, когда зашла в гостиную.

– У отца своего, дебила, спроси, – ответила она дочке. – Когда ты уже веник принесёшь?! – крикнула жена мужу. –  И совок не забудь прихватить в туалете!

При упоминании отца дочь вздрогнула. Тяжело вздохнув, она молча присела на корточки и начала собирать большие стёкла в мусорное ведро. Потом девочка принесла веник и подмела все осколки.

Мать безучастно смотрела в окно.

– Не делай уборку за него. Не надо баловать мужиков, – сказала женщина.

На глазах дочери навернулись слёзы. Она быстро утёрла их рукавом.

Неожиданно зазвонил телефон.

– Алло, – ответила девочка и стала слушать, говорившего в трубку.

– Кто там? – спросила мать.

– Бабушка, – шёпотом ответила дочка.

– Передавай ей привет, – сказала женщина и вышла из кухни в другую комнату.

– Всё как обычно, не переживай. Учусь хорошо. Деньги у нас есть, – отвечала девочка по телефону на бесконечные вопросы заботливой бабули.

– Как мама? – спросила бабушка.

– Сегодня ссорилась с папой…

– Опять у неё началось. Не забывай ей в чай регулярно подмешивать таблетки, которые врач прописал.

– Я думала один день отдохнёт от лекарств – ничего страшного не будет.

– Доктор строго-настрого наказал: пить их по графику!

– Каким был мой отец? – спросила девочка в надежде услышать что-то новое.

– Я же рассказывала тебе: разбился в аварии на вертолёте, когда ты ещё не родилась. Жил, как бродяга. Постоянно в экспедициях пропадал. Уфолог чёртов! Свихнулся и матери «башню сдвинул». Не хочу больше о нём говорить. Хоть убей меня!

На балконе раздался звон покатившихся банок.

Внучка, попрощавшись с бабушкой, обеспокоенно спросила у матери:

– Мама, кто у нас на балконе?!

– Отец всё делает вид, что веник ищет, – ответила спокойно мать из соседней комнаты.

– Какой отец?

– Твой. Какой же ещё?!

Мать подошла к лоджии и закрыла дверцу на щеколду.

– Пусть посидит там до утра, зараза! Подумает над своим поведением. Не вздумай запустить его, – обратилась она строго к дочери.

Девочка осторожно подошла к окну и заглянула на балкон.

Чья-то тень быстро пробежала по доскам и притаилась в углу…

 

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каждое произведение после оценки
редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго 
выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.
Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале

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Комментарии

  1. читается на одном дыхании, некое городское фэнтезийное НФ

    Написано грамотно, набрано правильно (даже с сочетаниями прямой и косвенной речи всё хорошо – неужели автор читал нашу методичку?)
    По сюжету. Рассказ как бы пограничен между т.н. «нереалистичной прозой» и фантастикой. Написано хорошо, ярко, логично. Это классический пример очень короткого рассказа, где фантастика кроется в неуловимых гранях нереалистичного на фоне, казалось бы, абсолютного грустного житейского реализма.
    Пересказывать сюжет незачем – он мелькает перед глазами как вспышка, поскольку текст хотя и короткий (всего 4 т.зн.), но это тот случай, когда хочется сказать, что читается на одном дыхании. А ведь бывает, что и короткий текст читаешь и ждёшь – не дождёшься, когда он закончится.
    Рекомендую прочитать текст – и вы поймёте, почему я этот рассказ принимаю к публикации. Кстати, я бы не стал его относить к «юмористической фантастике» – это некое «городское фэнтезийное НФ», я бы так сказал. У того же Роберта Шекли бывали рассказы такого типа: вроде бы не НФ точно – но и не фэнтези. Где-то посередине.
    В общем, в раздел «Координаты чудес».

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