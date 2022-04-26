Лузин О .- Ссора – 4

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Милые бранятся – только тешатся
/пословица/
– Ну сколько это может продолжаться! Когда ты перестанешь меня истязать! – Жена соскочила со стула и быстро заходила по кухне.
– Никто тебя не мучает. Просто пойми, что я тоже имею право принимать участие в воспитании нашей дочери.
– Не смеши меня, воспитатель хренов! Тебя ещё самого воспитывать надо.
– Конченная идиотка!
– Вот он ты – настоящий! – Жена гневно указала пальцем на мужа. – Ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь испортил!
– Я из тебя человека сделал. Ты на моей шее висела пока в институте училась. С голоду бы умерла.
– Да на твои копейки я ничего себе купить не могла. Постеснялся бы попрекать.
– До чего же ты неблагодарная, Оксана!
– А за что мне тебя благодарить? Ты даже в сексе полный ноль!
– Вчера ты по-другому говорила.
– Имитировала. Думала оценишь. Теперь получи правду!
– Я вот тебе сейчас …
Муж встал и замахнулся на жену.
– Ну, давай! Бей!
Жена с вызовом посмотрела в глаза супругу.
– Я ведь и вправду ударю!
– Трус! Только женщин и можешь бить!
– Говорила мне мама, что ты дурная.
– Я бы про твою мать тоже пару слов сказала.
– Попробуй только, и эта ваза разлетится на кусочки! – Муж в подтверждение своих слов снял с холодильника большой китайский кувшин.
– Твоя мама форменная …, – начала супруга.
Хрясть!!! И ваза вдребезги!
– Скотина! Нам же её на свадьбу подарили. Ну ты сам напросился!
Жена схватила любимую кружку мужа и со всего маха запустила ему в голову. Тот ловко увернулся.
– Косая! – сказал муж с довольной улыбкой.
Жена схватила несколько блюдец с подоконника и начала их одно за другим запускать в супруга, как боевые летающие диски. Снаряды не достигли желаемой цели.
– Ловкий гад! – Жена в отчаянье осмотрела кухню в поисках чего-нибудь потяжелее.
В этот момент послышался шум открывающейся входной двери.
– Дочь пришла!
– Я за веником, – сказал муж и вышел из кухни.
Жена тихо заплакала и в бессилии опустилась на табурет.
– Что случилось, мам? – спросила девочка, когда зашла в гостиную.
– У отца своего, дебила, спроси, – ответила она дочке. – Когда ты уже веник принесёшь?! – крикнула жена мужу. – И совок не забудь прихватить в туалете!
При упоминании отца дочь вздрогнула. Тяжело вздохнув, она молча присела на корточки и начала собирать большие стёкла в мусорное ведро. Потом девочка принесла веник и подмела все осколки.
Мать безучастно смотрела в окно.
– Не делай уборку за него. Не надо баловать мужиков, – сказала женщина.
На глазах дочери навернулись слёзы. Она быстро утёрла их рукавом.
Неожиданно зазвонил телефон.
– Алло, – ответила девочка и стала слушать, говорившего в трубку.
– Кто там? – спросила мать.
– Бабушка, – шёпотом ответила дочка.
– Передавай ей привет, – сказала женщина и вышла из кухни в другую комнату.
– Всё как обычно, не переживай. Учусь хорошо. Деньги у нас есть, – отвечала девочка по телефону на бесконечные вопросы заботливой бабули.
– Как мама? – спросила бабушка.
– Сегодня ссорилась с папой…
– Опять у неё началось. Не забывай ей в чай регулярно подмешивать таблетки, которые врач прописал.
– Я думала один день отдохнёт от лекарств – ничего страшного не будет.
– Доктор строго-настрого наказал: пить их по графику!
– Каким был мой отец? – спросила девочка в надежде услышать что-то новое.
– Я же рассказывала тебе: разбился в аварии на вертолёте, когда ты ещё не родилась. Жил, как бродяга. Постоянно в экспедициях пропадал. Уфолог чёртов! Свихнулся и матери «башню сдвинул». Не хочу больше о нём говорить. Хоть убей меня!
На балконе раздался звон покатившихся банок.
Внучка, попрощавшись с бабушкой, обеспокоенно спросила у матери:
– Мама, кто у нас на балконе?!
– Отец всё делает вид, что веник ищет, – ответила спокойно мать из соседней комнаты.
– Какой отец?
– Твой. Какой же ещё?!
Мать подошла к лоджии и закрыла дверцу на щеколду.
– Пусть посидит там до утра, зараза! Подумает над своим поведением. Не вздумай запустить его, – обратилась она строго к дочери.
Девочка осторожно подошла к окну и заглянула на балкон.
Чья-то тень быстро пробежала по доскам и притаилась в углу…
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каждое произведение после оценки
редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго
выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.
По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.
Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале
Комментарии
читается на одном дыхании, некое городское фэнтезийное НФ
Написано грамотно, набрано правильно (даже с сочетаниями прямой и косвенной речи всё хорошо – неужели автор читал нашу методичку?)
По сюжету. Рассказ как бы пограничен между т.н. «нереалистичной прозой» и фантастикой. Написано хорошо, ярко, логично. Это классический пример очень короткого рассказа, где фантастика кроется в неуловимых гранях нереалистичного на фоне, казалось бы, абсолютного грустного житейского реализма.
Пересказывать сюжет незачем – он мелькает перед глазами как вспышка, поскольку текст хотя и короткий (всего 4 т.зн.), но это тот случай, когда хочется сказать, что читается на одном дыхании. А ведь бывает, что и короткий текст читаешь и ждёшь – не дождёшься, когда он закончится.
Рекомендую прочитать текст – и вы поймёте, почему я этот рассказ принимаю к публикации. Кстати, я бы не стал его относить к «юмористической фантастике» – это некое «городское фэнтезийное НФ», я бы так сказал. У того же Роберта Шекли бывали рассказы такого типа: вроде бы не НФ точно – но и не фэнтези. Где-то посередине.
В общем, в раздел «Координаты чудес».