Коридоров Э.-Красный рейс – 22

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Иванцов вывалился из таксолёта, не дожидаясь, пока он остановится после приземления. В ушах тут же заухал голос робота: «Нештатное поведение! Вы подвергаете свою жизнь опасности!». Сергей зло сплюнул и хотел было наподдать по лакированной двери таксолёта – но одёрнул себя. Робот прав, а он, Иванцов, как раз-таки неправ. И незачем эту неправоту усугублять хулиганством. Да еще и жаль парадно-выходного ботинка стоимостью чуть не в ползарплаты. Сергей приказал отключиться чипу-коммуникатору (в обиходе – ЧК). Никто ему сейчас не нужен. Пусть замолчит робот-таксист, пусть заткнутся заботливые сотрудники заводской службы сопровождения: каждые десять минут они напоминают Сергею, куда ему идти и что делать дальше, да ещё так участливо, будто он пациент при смерти. А фоном долдонит унылый информатор Шайтанского телепорта со своими прилётами-посадками. И Инна пусть не донимает мыслеграммами. Она, правда, и не станет донимать после утреннего скандала.

Голоса в мозгу исчезли, зато вновь закачалось перед глазами ненавистное лицо Полянского. О да. Его светлый образ не покидал Сергея. Он маячил во время переговоров на треклятом заводе бумбарашевых композитов: ради этой тягомотины Иванцову пришлось переться из Москвы в Шайтанск. Он проносился тенью, пока Иванцов ругался с заводскими «продажниками», которые норовили не мытьём так катаньем смягчить условия договора поставки, нагло попирая корпоративные стандарты. Полянский витал рядом, третьим лишним, и утром, когда Сергей поссорился с Инной. И сейчас он здесь. Иванцов, мальчик на побегушках, неуклюже трусит, весь мокрый, но экипированный строго по дресс-коду – в мятом костюме и красном, как помидор, галстуке, – по адской жаре к зданию телепорта, похожему на мираж, а вице-президент ОАО «Галера» по юридическим вопросам Виталий Полянский, как обычно, угнездил свою тушу на монументальном диване, попивает травяной чай и наслаждается хорошо озонированным воздухом в своем тихом кабинете размером в половину телепорта.

Полянского возит персональная авиетка. Иванцов за свою платит кредит.

Полянский позволяет себе ходить на работу в белом пушистом свитерке и джинсах. Иванцов – один из тысяч безликих, по-инкубаторски костюмированных «менеджеров среднего звена».

Полянский отдыхает в известном на всю страну элитном ночном клубе «Апогей» в кругу министров, артистов и олигархов. Иванцов штудирует вечерами юридические новации, которые сыплются как из рога изобилия.

Полянскому не по чину мотаться по заводам в тьмутаракани. Не по чину точить лясы с местными клерками. У него другая жизнь. Она наполнена посиделками с такими же баловнями судьбы, разговорами ни о чем, визированием, между делом, миллиардных контрактов, что написаны, выверены и согласованы по всей корпоративной горизонтали такими, как Иванцов. Мелкой сошкой.

А ведь Виталий Львович Полянский моложе Сергея Юрьевича Иванцова на четыре года. Окончил ту же юракадемию. А поди ж ты.

Одутловатая, нежная, девичья физиономия Полянского колыхалась перед Сергеем, как красная тряпка перед быком. Это и стало причиной трагедии. Но Сергей об этом так никогда и не узнал.

Иванцов бегуном на финишной ленте заскочил наконец в здание телепорта, в вожделенную прохладу, и здесь же, прямо на входе, ослеплённый Полянским, сбил с ног сотрудницу в голубом форменном жакете.

Дежурный администратор Ольга Хоронюк опаздывала. Она проспала – провела ночь в терзаниях, а утром не могла разлепить глаз. Ольгу выбило из колеи очередное свидание. С этим ухажёром шла долгая переписка, он сыпал комплиментами, плоскими, но многочисленными. Сердце-вещун предупреждало: добра не жди. Но Ольге хотелось выйти замуж и родить не менее трех детей, двух мальчиков и одну девочку. Давно уже хотелось. Четырнадцать лет и три с половиной месяца. Она разместила в мобильных приложениях лучшую фотографию, тоже давнюю: Мальдивы, раннее утро, бирюзовый прибой, – и она в очень эффектном купальнике, все подруги обзавидовались, стройненькая, килограммов на десять легче, чем сейчас. На эту романтическую фотографию толпами «клевали» эротоманы, женатики, пару раз ее агитировали стать содержанкой какие-то мутные типы, представлявшиеся бизнесменами, но скрывавшие, что у них за бизнес. На встречу в кафе являлись, как один, немытые нищеброды, от которых несло душевным нездоровьем и кошатиной. Вот и вчера Ольга с тоской и надеждой ждала за столиком незнакомца. Тот добивался от неё ответа почти месяц, бомбардировал пугающими посланиями, типа: «Ночью думал о тебе, любовь моя, почему же тебя нет рядом?!». Как будто она нанималась быть с ним рядом. Но неприличного не писал. Ольга не откликалась на эти излияния, но в итоге сдалась. На страничке незнакомца, как и у нее, была всего одна фотография, запечатлевшая голову, вынырнувшую из какого-то зеленовато-коричневого водоёма. Глаза ныряльщика закрыты, цвет волос не разобрать, щёки надуты, отфыркивающийся рот собран в куриную гузку – в общем, сам чёрт не разберёт, что за персонаж. К столику явился несколько потраченный, но хотя бы побритый мужик с огромными залысинами. В глазах его застоялась водица из того самого водоёма. Он вперился в Ольгу и произнёс неожиданно тонким, почти детским голоском фразу, явно подготовленную заранее:

– Ты ещё красивше, чем я думал!

Это «красивше» ввергло Ольгу в апатию, и под её знаком прошла вся встреча. Мужик нёс чепуху, хвастался, что он в автогараже лучший механик, и в довершение всего позвал Ольгу в баню. Вернувшись домой, она долго рыдала, выпила, нарушив закон, бутылку вина (её подарил сто лет назад один из первых кандидатов в мужья) и полночи тупо пялилась в телеэкран. А утром опоздала на работу. Переодеваясь, второпях сломала ноготь, понеслась через зал, кратчайшим путём, к себе на второй этаж – и тут её сбил Иванцов.

Ольга отлетела, как мячик от стены, грохнулась всем телом на пол. Старомодные очки – их сейчас уже никто не носит! – жалобно звякнули, из них выпала линза. Сергей бросился поднимать несчастную, она рявкнула: «Отойди!» – и надавала ему по рукам. Иванцов смущённо подал ей подобранные с пола очки, теперь – полузастеклённые, комичные, Ольга отчаянно водрузила их на нос и, прихрамывая, устремилась прочь с места происшествия.

Едва она оказалась за диспетчерским пультом, как получила мыслеграмму от начальства: «Сегодня у нас «красный» рейс. Определите пункт назначения».

– О Господи, ужас какой, ещё этого не хватало, – буркнула Ольга. Сквозь сломанные очки, щурясь, посмотрела на монитор с недлинным списком сегодняшних рейсов. Начала было двигаться по списку, но рука дрожала от свалившихся на ее голову переживаний. Болел палец с покалеченным ногтем, ныл бок, на который она упала. «Что за мужики пошли!» – чертыхнулась Ольга, вспомнив и «красивше» от «ныряльщика» в кафе, и подножку от потного субъекта в галстуке здесь, в телепорту. И выделила красным самую первую строку – рейс «Шайтанск – Москва».

Так решилась судьба Сергея Иванцова, рядового юриста компании «Галера», грамотного, но недооценённого специалиста, считавшего, тем не менее, что всё у него впереди. А впереди у него теперь, благодаря Ольге Хоронюк, несостоявшейся жены и матери трех детей, не было ничего. И жить ему оставалось один час сорок минут.

Сергей проводил взглядом разъярённую диспетчершу и не удержался – чертыхнулся вслух, прикрыв, однако же, рот рукой, чтоб никто не услышал. Ощутил назойливую, хоть и едва ощутимую, вибрацию чипа-коммуникатора за ухом: кто-то пытался пробиться. «Да ну вас!» – злорадно подумал Сергей и немедленно испугался, что эта не слишком удачная мыслеграмма уйдет кому не надо. Но ЧК был по-прежнему отключен. К счастью.

У стойки регистрации что-то происходило. Толпа была больше, чем обычно, часть людей, по виду, пребывала в прострации: стояли столбом, выпучив глаза и бросив сумки на пол. Некоторые, наоборот, крутились, заламывая руки и утирая слезы. «Может быть, кому-то из пассажиров стало плохо?» – раздумывал Сергей, шагая к странной толпе. На полпути взгляд его зацепился за название рейса в Москву – оно, там, над стойкой регистрации, мигало красным, как «маячок» на пожарной авиетке.

Теперь и Иванцов застыл на месте. «Красный» рейс! Он протёр глаза похолодевшими руками – точно. Назначен «красный» рейс, мигало рядом со словами «Шайтанск – Москва». У Сергея подогнулись ноги, и он бы рухнул, если бы не автомат с напитками, подставивший ему свой бок. Это надо же! Четыре раза в год случайно выбранный рейс случайно выбранного телепорта объявляется «красным». Четыре рейса из миллионов в стране, где телепортов, частных и государственных – больше 50 000. И он, Сергей, умудрился попасть в эту выборку. В этот перечень фигурантов статпогрешности, страдальцев за общее благо, добровольных жертв, отданных на заклание кровавой теории вероятности.

Сергей сглотнул ком, откуда-то взявшийся в горле, и включил ЧК. Десяток мыслеграмм дребезжали, ожидая разрешения вторгнуться в его голову. Поверх этого дребезжания властно звучал рокот телепортовского информатора: «Пассажирам «красного» рейса «Шайтанск – Москва» следует немедленно пройти регистрацию. Предупреждаем об уголовной ответственности за отказ от регистрации».

Сергей пробежался по отправителям мыслеграмм – Инны среди них не было, зато обнаружился Виталий Полянский, вице-президент ОАО «Галера». Озаботился никчёмной судьбой подчиненного. А может, вовсе и не озаботился, скотина – что ему до обстоятельств и трагедий Иванцова! – а полистал вчерашний договор поставки, обнаружил в нём «мину», запрятанную заводскими «продажниками» и не замеченную Сергеем, и теперь желает его распечь, как он это умеет – с притворными старушечьими вздохами, подковырками и околичностями, будто не выволочку даёт, а анекдот травит.

Сергей вызвал родителей. Он нечасто беспокоил их. А сейчас так стало себя жалко, что хоть волком вой – да некому, кроме них. Мать откликнулась сразу.

– Боже мой, Серёженька, а мы вчера ходили на закрытый показ новых моделей Свитона – ты же знаешь, как я обожаю Свитона! И один мальчик там был ну просто копия – ты, кудрявенький такой, – захлёбывалась мать.

– Мама, – мрачно подумал, прерывая поток её сознания, Сергей, – у меня беда. Я телепортируюсь «красным» рейсом.

– Красным? – осеклась мать. – Как это? Ты – «красным» рейсом? Когда?

– Прямо сейчас, – отчеканил Сергей, – из Шайтанска.

– Шайтанск? – автоматически переспросила мать. – Это же где-то в Сибири, дыра дырой. Юрасик! Юрасик!

Её вопли растормошили отца. Он работал иностранным агентом в звании полковника Центральной секретной службы, много общался с американцами, отчего даже мысли его звучали с ощутимым акцентом.

– Что там у тебя случилось? – недовольно спросил отец.

– «Красный» рейс у меня. Через час из Шайтанска.

Повисло молчание, нарушаемое приглушёнными всхлипами матери. Они звучали несколько размеренно, и Сергей догадался, что мать в промежутках между приступами горя тычет пальцем в миелофон – спешит оповестить о предстоящей жуткой трагедии с родным сыночком подписчиков в Тристаграме.

– Ты должен гордиться, – четко донеслось наконец от отца. – Ты же знаешь, что пассажиры «красных» рейсов служат всему человечеству. Это большая честь, и всё такое. Жаль, что у тебя нет ребенка – ему бы присвоили звание «Сын друга народа». После твоего рейса.

– Папа, – промямлил Сергей, чувствуя, как наворачиваются слёзы, – папа, но я не хочу. Почему я?! Мне так плохо, папа.

– Ну-ну, не распускай сопли, – скомандовал отец. – Соберись. Ты – среди лучших людей нашей страны. Твоя жертва спасет другие жизни, и всё такое. Будь на высоте.

Отец продолжал совестить, мать всхлипывала. Иванцов тоже непроизвольно всхлипнул и снова отключил ЧК. Совсем скоро этот ЧК канет в небытие, вместе с хозяином.

Толпу у стойки регистрации окружили полицейские. Страсти там уже накалились: рыдали и те, что оказались внутри оцепления, и те, что были им отсечены от родных и близких. Иванцову следовало пройти туда, внутрь кольца, но он неожиданно для себя повернул в сторону кофейни. На ватных ногах он прошаркал между уютными диванчиками и вдруг обнаружил за ближайшим столиком Феликса Феликсовича Пережило, заводского директора по продажам, того самого, с кем Сергей бодался по поводу договора здесь, в Шайтанске. Лысый, низенький, толстенький, Пережило удивительно походил на мячик. Казалось, что он подпрыгивает всякий раз, когда что-нибудь произносит. Беседующему с ним всякий раз инстинктивно хотелось пару раз поддать по плешивой макушке директора, чтобы мячик не останавливался.

– Не для меня весной родня в кругу домашнем соберётся, – пел Феликс Феликсович голосом, который пару веков назад назвали бы прокуренным, – Христос воскрес! — из уст польётся в день Пасхи там — не для меня!

Иванцов повернулся, чтобы тихонько ретироваться, но его остановил могучий возглас:

– Серёга! Греби сюда, юрист! Гульнём напоследок!

Пережило выскочил из-за стола, ухватил Иванцова за фалду пиджака и силком усадил рядом с собой на диванчик. Сергей отупело смотрел на тарелки с колбасой и сыром, которые Феликс Феликсович успел подвергнуть разорению. Пережило покопался в сумке, достал оттуда металлический стаканчик и спросил:

– Будешь?

– Что? – не понял Сергей.

– Не штокай, – весело заорал Пережило. – Через час отштокаемся. Самогон у меня, свойский, тройной перегонки.

– Я не пью, – с ужасом открестился Сергей. – Алкоголь запрещен!

– Ну и дурак, – сообщил Пережило. – И я тоже дурак. Ты-то хоть домой телепаешь, а меня какого хрена в Москву понесло, а? Теперь нас с тобой, юрист, вместе в герои России запишут.

Он нацедил в стаканчик мерзко пахнущей жидкости из объёмистой фляжки и резко закинул её внутрь.

– Вы нарушаете закон, Феликс Феликсович, – тихо проговорил Иванцов, озираясь.

– Вертел я твой закон, юрист, – так же тихо ответил Пережило, подпер круглую головку пухлой ручкой и вновь затянул:

– Не для меня придёт весна, не для меня Буг разойдётся…

Сергей осторожно взял кусочек сыра, положил в рот, попробовал пожевать, но не почувствовал вкуса и украдкой выплюнул на пол.

– Все вы правильные, пока идиотизм своих правил шкурой не прочувствуете, – прервал пение Пережило. – Ты ещё скажи мне давай, что с детства мечтал сдохнуть на «красном» рейсе.

Иванцов вспомнил, как его недавно отчитывал отец, и стало как-то обидно за него. Отец был именно правильным. Любил Родину, ради неё выполнял неприятную, опасную работу, и все его установки и позиции были строги, четки, прозрачны и подчинены необходимости жить и действовать в рамках, заданных для процветания и безопасности родной страны и ее жителей.

– Вы тоже гражданин России, Феликс Феликсович, – с напором сказал Сергей, – и давали присягу. Клялись служить народу и отдать жизнь за его интересы.

– А в чем здесь интересы народа? – взбеленился Пережило. – Какие-то уроды высчитали, что четыре телепортации в год попадают в аварии. И решили объегорить теорию вероятности. Решили, что лучше самим отправлять рейсы на тот свет, чем ждать реальных аварий. Причём тут народ? И причём тут я? Я не давал клятвы помирать по прихоти этих придурков.

– Но ведь это работает, – вяло заметил Сергей. – Трагедий – ровно четыре в год. И все они – хоть и случайность, но запланированная. А пассажиры «красных рейсов» стали примером патриотизма, их имена вписаны в государственный Пантеон Славы.

Пережило махнул рукой и забулькал жидкостью из фляжки. Сергея мутило. Он отвернулся, чтобы в нос не бил тошнотворный запах самогона, и увидел, как по залу телепорта нерешительно, то и дело замирая, движется Инна. В тот же момент и она заметила Иванцова – и ринулась в кофейню.

Инна – ноги от ушей, неопределённая улыбка Моны Лизы и детские ямочки на щёчках – работала секретаршей гендиректора Шайтанского завода бумбарашевых композитов. Как-то Сергей от нечего делать начал с ней флиртовать, и в мгновение ока они оказались у неё дома на узкой, но невероятно пышной перине. Её кот, худой и костлявый, как инквизитор, презрительно наблюдал за ними, тонущими в кровати: из белоснежной пены выныривали, сменяя друг друга, встрёпанные затылки, чайками взметались руки. Насколько ошарашивала и сводила с ума Сергея плотская близость с Инной, настолько же выводило из себя всё, что было после. Инна оказалась феерически глупа. Она понимала это и любые сентенции Иванцова выслушивала, будто святые пророчества, – разевала рот и периодически замирала, такая у неё была привычка. Замрёт, округлив глаза, переставит что-нибудь на кухонном столе, отдёрнет руку, словно обжёгшись, и вновь замрёт. Она как бы пугалась каждого своего движения: вдруг что не так, вдруг не к месту, вдруг не ко времени. Сергей говорил, изнывая от монологов, а Инна помалкивала восхищённо и испуганно.

Всякий раз, наведываясь в командировку в Шайтанск, Иванцов давал себе слово прекратить визиты к Инне. И нарушал его, застав ее в приёмной шефа.

Но сегодня она его по-настоящему достала. У него не было настроения разговаривать. Он молча брился, молча одевался, завтракал. А она плакала. Ходила за ним по пятам и слезомойничала. Иванцов не хотел расспрашивать Инну о причине слез. Она и так была понятна – его отъезд. Непонятно другое: почему именно в этот раз возвращение Сергея в Москву так разбередило Инну.

Прощание вышло отвратительным. Он уже стоял у порога, когда Инна упала ему на грудь и простонала:

– Не уезжай! – рыдая в голос и размазывая слезы по распухшим щекам.

– Ну чего ты? – досадливо отбивался Сергей. – Я ещё приеду. Не знаю, когда, но увидимся же.

– Не-е-ет! – выла она. – Не уезжай!

– Прекрати! – закричал Сергей. – Что за концерт, в конце концов!

Её била дрожь, она изо всех сил вцепилась в его пиджак и тянула Сергея назад, на кухню.

Он влепил ей пощёчину.

Инна отцепилась и замерла.

– Ты больше не приедешь, – сказала она хрипло. – Ты больше никогда ко мне не придёшь.

– Дура! – бросил Иванцов. – Тупая, набитая дура!

И хлопнул дверью. Сидя в таксолёте, он пожалел Инну: не надо было с ней так, это все равно что обижать животное, тварь бессловесную. Но, с другой стороны, Сергею радостно было оттого, что она сама вынесла приговор. Давно пора прекратить эти праздники секса с утомительным довеском ублюдочного, нездорового, выматывающего общения. Ну вот, теперь пророчество озвучено – и пусть оно исполнится.

Инна влетела в кофейню, прильнула к Сергею и залепетала, гладя его лицо, – так много она ещё никогда не говорила:

– Милый мой, родненький, я тебя не отдам, я не дам тебе телепортироваться, я не дам тебя убить! Пойдём отсюда, милый мой, хороший! Тебя никто не заберёт, тебя никто не найдёт!

– Инка! – заорал пьяный Пережило. – Садись с нами, в серёдку! Два ходячих мертвеца по бокам – это к счастью!

Оба, как загипнотизированные, уселись за стол.

– У хахаля твоего, законника, – урчал Пережило, – очко играет, но он всё равно рвется в бой. Он желает пострадать за народ. Это для него дело чести, дело мужества и отваги.

– Серёжа, – шептала Инна, – тебе не надо туда. Скроемся, сбежим, я что-нибудь придумаю. Я тебя не отдам.

– Нет, – сказал Сергей, побледнев, как мраморная статуя.

– Герой! – куражился Феликс Феликсович. – Штаны с дырой!

– Серёжа, – почти беззвучно шевелила губами Инна. – Я же тебя люблю. Как ты можешь?

– Инка! – произнес Пережило абсолютно трезвым голосом, одним прыжком на диванчике развернувшись к ней лицом и взяв ее за подбородок. – Инка! Слушай сюда. Брось этого слюнтяя. С ним всё кончено. Финиш. Абзац. Дохлый номер. Побежали со мной. У меня всё схвачено. Есть домик, где никто не найдёт. Замучатся искать. Есть куча денег. Вы, Серега, мамкины юристы, ни в жизнь бы меня к стенке не прижали. Я с каждого договора своё имел. Будешь жить, как королева, Инка, обещаю. Долго и счастливо. Со мной не пропадёшь. Я люблю хорошо пожить. И умею. Ты молодая, красивая. Детишек родим. Вырастут на воле, сильные, умные. Пойдём, Инка. Побежали!

– Серёжа! – выдохнула Инна.

– Нет, – повторил Сергей. – Так нельзя. Зря ты сюда пришла.

Феликс Феликсович одним широким движением руки смёл в сумку все, что лежало и стояло на столе, схватил Инну за плечи и приказал:

– Всё, хорош болтать. Время вышло. Пошли, Инка.

Пережило бодро засеменил к выходу из телепорта, Инна шла за ним послушно и не оглядываясь.

Сергей дождался, пока они скроются из вида, поднялся и побрёл к стойке регистрации. Нашёл офицера, командующего оцеплением, и сообщил ему, что один из пассажиров «красного» рейса, Феликс Феликсович Пережило, умышленно дезертировал, что является тяжким преступлением перед обществом.

В салоне «красного» рейса царило молчание. Бледные, неулыбчивые стюардессы предлагали сосредоточенным пассажирам воду. «Вот и всё, – ворочались в голове Иванцова мысли, тяжелые и круглые, как обточенные водой валуны, – скоро меня не станет. И такой нелепой кажется жизнь. Что было в ней? Работа, профессия – это отравлено завистью и невезением. Любовь? Её не было. Или не стало. Или все же есть она? Инна ушла с этим прохиндеем Пережило. Он спасётся, он ушлый. Он весёлый. Инне будет с ним проще, чем со мной. А я? Почему я не ушёл с ними? Пережило меня не позвал. Но он взял бы меня с собой. С ними, то есть. Если бы я попросил. Если бы согласился на преступление. Плевать на общество, на его законы, предписания, правила – преступно. Это ведёт к хаосу, к деградации. Эгоизм разрушает государство. Если каждый сам станет решать, что верно, а что нет, всё потонет в конфликтах, резне, грызне. Раз уж так получилось, что именно моя жизнь нужна стране – что же, я должен гордиться, как сказал отец. Значит, так надо. Не кому-то надо, а всем. Истории, будущему. Может быть, как раз в этом, в «красном» рейсе, в этой телепортации в небытие, последней для меня, и есть моё настоящее предназначе…»

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редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

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