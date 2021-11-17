Пучков А. – Совершенная защита-19

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

Существо жило и развивалось. Для этого ему необходимо было периодически есть, потому оно и перемещалось в поиске подходящего для этого питания. Когда источник иссякал, оно отправлялось дальше. Существо было информационным, то есть состояло сугубо из информационной материи, или, иначе говоря, из ментальной субстанции. А потому питалось соответственно только ею и ничем иным. Однако постепенно в нем развивалось и нечто иное, отличное от ментальности. Существо называло это впечатлительностью, и ей стали соответствовать зарождающиеся органы чувств, воспринимающие впечатления.

Перемещалось Существо со скоростью инфополей, которая во много раз превосходила скорость света, или, иначе говоря, мгновенно. И вот пролетая мимо сверхскопления галактик Д0910, в частности мимо галактики МП32, оно, где-то на краю ее, обратило внимание на третью от небольшой звезды планету. Та имела плотную темно-коричневую ауру. Это говорило не только об обитаемости планеты, но и что жители постоянно и давно излучают в информационное поле её свои тёмные мысли. Настроившись на планету, Существо восприняло эти мысли — преимущественно мысли зависти, раздражения, гнева, злобы, ненависти, обиды, страха, осуждения, отчаяния, а также стремление во что бы то ни стало к материальному богатству, к неограниченному потреблению, чревоугодию и сексуальным наслаждениям.

Существо поняло, что это-то ему и нужно, так как, во-первых, от таких людей легче «откачивать» необходимую ему мыслительную субстанцию, ибо, как правило, их мысли не организованы, не собраны, как говорится, расхристаны по разным направлениям, в отличие от чистых мыслей, всегда направленных к какому-то светлому центру или эгрегору, «взять» которые потому тяжелее. А во-вторых, ментальному «желудку» Существа все равно, какого качества мыслительную субстанцию переваривать,— главное разложить ее и получить питательные информационные элементы.

Существо направилось к планете и незаметно, так как было невидимо практически во всех известных материальных диапазонах, вошло в ее поле, облекая ее собой…

Хорошее питание позволило Существу не только безбедно существовать, но и организовать защиту от других подобных ему, но мелких и злобных местных существ, кишащих вокруг. Их ожидало незавидное будущее — уже сейчас они слабели и чахли, представляя собой убогое зрелище. Но Существо это менее всего интересовало, ибо сострадание ему было чуждо, а для питания и впечатлений нужна была свежая жизнь.

Так длилось долгое время, когда Существо питалось и наслаждалось у этой планеты. Питалось негативными мыслеобразами, а наслаждалось положительными: созданиями позитивных деятелей культуры: композиторов и музыкантов, писателей и поэтов, режиссеров и художников. Нет, оно могло бы и питаться этими положительными мыслеобразами, но тогда авторам было бы гораздо труднее создавать свои произведения. А раз для его «пищеварения» было все равно, то оно и культивировало отрицательное для питания, а положительное для наслаждения. Так сказать, нет худа без добра и добра без худа.

Так бы длилось и целую вечность. Но неожиданно Существо получило информацию о том, что скоро Землей серьезно займутся. И оно поняло, что те, кто будут заниматься, не потерпят никого лишнего, не соответствующего их сути и планам рядом с собой. Если бы это был кто-то, подобный ему, то можно было побороться и либо победить, либо уйти. Но в данном случае речь шла о Высших субстанциях…

Тогда Существо решило как можно быстрее «взять от жизни все», наесться до отвала, как говорится, чтобы хватило запасов подольше на поиск во Вселенной чего-либо подобного этой планете — не только для питания, но и для все более желанных впечатлений. И памятуя, что самое действенное средство тотальных изменений — вирусы, оно срочно создало таковой, но не простой, а бинарный. Во-первых, за основу был взят сделанный им же ранее волновой вирус ВИЧ, против которого более чем за тридцать земных лет, естественно, так и не была создана вакцина. А во-вторых, новый вирус имел два пусковых механизма. Один, после того как волновая его компонента попадала в человека и воспроизводила в нем собственно биологический вирус, который при сниженном иммунитете начинал работать, действовал на геном человека, то есть на тело, делая его носителем болезни. А второй — на эпигеном, или душу, порождая в ней страх, ужас, в свою очередь делая человека его распространителем. Апробировать изобретение Существу было уже некогда, и оно сразу, зная о быстроте распространения, запустило его там, куда упал взгляд.

Процесс пошел очень быстро, количество случаев заражения росло в геометрической прогрессии, благо во всех так называемых развитых странах уже во всю мощь работали вышки-трансляторы 5G. С помощью их-то Существо и транслировало волновым путем ген вируса далее и далее.

Страны стали отгораживаться друг от друга различными защитными барьерами. Сократились, а затем и вовсе прекратились все взаимоотношения между ними: торговые, туристические, дипломатические и другие. Правительства стран под страхом невиданных штрафов и тюремного заключения приказали людям самоизолироваться, то есть сидеть дома, работать на удалении, то есть по Интернету и телефону. А продукты, воду и лекарства заказывать роботоцентрам, кои также стали появляться очень быстро и повсеместно, и оплачивать все платежи, налоги и услуги, а также общаться, через опять же Интернет. На предприятиях, которые не могли быть остановлены, был введен вахтовый режим работы, когда работники жили в цехах и отделах по неделям, а добирались до дома и на работу на специальных автобусах. Пандемия страха распространялась гораздо быстрее, чем пандемия болезни. Улицы опустели, транспорт остановился, храмы были закрыты на замок. Только роботомобили на долгоиграющих энергетических мини-установках холодного термоядерного синтеза, созданных незадолго до этого, развозили по всем направлениям роботов с заказами. Открывались все государственные военные резервы продуктов питания и лекарств для снабжения населения. Ужас, казалось, висел над землей.

Существо блаженствовало. Такого питания оно давно не получало. Да и самоизолировавшиеся творческие люди за обилием свободного времени стали больше создавать произведений искусства, так что и впечатлений у Существа заметно прибавилось.

Жаль только сроки поджимали… Но ничего не поделаешь, придется покинуть эту планету. «Нужно, наконец, переключиться и на что-то другое»,— подумало Существо, собралось — в том числе и в буквальном смысле сконцентрировалось в точку,— и покинуло Землю.

Отлетев, Существо расслабилось, не забыв при этом включить зондирование пространства в поисках пригодных и непригодных объектов. Но вот что-то близлежащее отвлекало его, уже на расстоянии сигналя о своей непригодности. Существо расшифровало эти сигналы и поняло, что они шли от покинутой им планеты и говорили о состоянии ее информационного поля. Оно было поражено. Его инфосканеры не могли обмануть, и долго расшифровывать информацию не пришлось — иммунитет обитателей планеты все более и более рос. И, что было удивительнее всего, он рос не только по отношению к последнему вирусу, но более всего к страху, к ужасу смерти. Казалось бы, страх должен был все более и более изолировать людей друг от друга, все более и более делать их индивидуалистами, эгоистами. Однако, напротив, происходило обратное: росло неприятие людьми стремления превратить их в биороботов, в «винтики-шпунтики» и загнать в цифровой концлагерь, росла тяга людей к духовному, свободному, осознанному коллективизму, к его эгрегору, защищающему их. Информационное поле планеты стало светлеть.

Существо устремилось вглубь Вселенной, где к его радости было еще более чем достаточно планет без коллективного иммунитета.

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

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