Пучков А. – Совершенная защита-19

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
Существо жило и развивалось. Для этого ему необходимо было периодически есть, потому оно и перемещалось в поиске подходящего для этого питания. Когда источник иссякал, оно отправлялось дальше. Существо было информационным, то есть состояло сугубо из информационной материи, или, иначе говоря, из ментальной субстанции. А потому питалось соответственно только ею и ничем иным. Однако постепенно в нем развивалось и нечто иное, отличное от ментальности. Существо называло это впечатлительностью, и ей стали соответствовать зарождающиеся органы чувств, воспринимающие впечатления.
Перемещалось Существо со скоростью инфополей, которая во много раз превосходила скорость света, или, иначе говоря, мгновенно. И вот пролетая мимо сверхскопления галактик Д0910, в частности мимо галактики МП32, оно, где-то на краю ее, обратило внимание на третью от небольшой звезды планету. Та имела плотную темно-коричневую ауру. Это говорило не только об обитаемости планеты, но и что жители постоянно и давно излучают в информационное поле её свои тёмные мысли. Настроившись на планету, Существо восприняло эти мысли — преимущественно мысли зависти, раздражения, гнева, злобы, ненависти, обиды, страха, осуждения, отчаяния, а также стремление во что бы то ни стало к материальному богатству, к неограниченному потреблению, чревоугодию и сексуальным наслаждениям.
Существо поняло, что это-то ему и нужно, так как, во-первых, от таких людей легче «откачивать» необходимую ему мыслительную субстанцию, ибо, как правило, их мысли не организованы, не собраны, как говорится, расхристаны по разным направлениям, в отличие от чистых мыслей, всегда направленных к какому-то светлому центру или эгрегору, «взять» которые потому тяжелее. А во-вторых, ментальному «желудку» Существа все равно, какого качества мыслительную субстанцию переваривать,— главное разложить ее и получить питательные информационные элементы.
Существо направилось к планете и незаметно, так как было невидимо практически во всех известных материальных диапазонах, вошло в ее поле, облекая ее собой…
Хорошее питание позволило Существу не только безбедно существовать, но и организовать защиту от других подобных ему, но мелких и злобных местных существ, кишащих вокруг. Их ожидало незавидное будущее — уже сейчас они слабели и чахли, представляя собой убогое зрелище. Но Существо это менее всего интересовало, ибо сострадание ему было чуждо, а для питания и впечатлений нужна была свежая жизнь.
Так длилось долгое время, когда Существо питалось и наслаждалось у этой планеты. Питалось негативными мыслеобразами, а наслаждалось положительными: созданиями позитивных деятелей культуры: композиторов и музыкантов, писателей и поэтов, режиссеров и художников. Нет, оно могло бы и питаться этими положительными мыслеобразами, но тогда авторам было бы гораздо труднее создавать свои произведения. А раз для его «пищеварения» было все равно, то оно и культивировало отрицательное для питания, а положительное для наслаждения. Так сказать, нет худа без добра и добра без худа.
Так бы длилось и целую вечность. Но неожиданно Существо получило информацию о том, что скоро Землей серьезно займутся. И оно поняло, что те, кто будут заниматься, не потерпят никого лишнего, не соответствующего их сути и планам рядом с собой. Если бы это был кто-то, подобный ему, то можно было побороться и либо победить, либо уйти. Но в данном случае речь шла о Высших субстанциях…
Тогда Существо решило как можно быстрее «взять от жизни все», наесться до отвала, как говорится, чтобы хватило запасов подольше на поиск во Вселенной чего-либо подобного этой планете — не только для питания, но и для все более желанных впечатлений. И памятуя, что самое действенное средство тотальных изменений — вирусы, оно срочно создало таковой, но не простой, а бинарный. Во-первых, за основу был взят сделанный им же ранее волновой вирус ВИЧ, против которого более чем за тридцать земных лет, естественно, так и не была создана вакцина. А во-вторых, новый вирус имел два пусковых механизма. Один, после того как волновая его компонента попадала в человека и воспроизводила в нем собственно биологический вирус, который при сниженном иммунитете начинал работать, действовал на геном человека, то есть на тело, делая его носителем болезни. А второй — на эпигеном, или душу, порождая в ней страх, ужас, в свою очередь делая человека его распространителем. Апробировать изобретение Существу было уже некогда, и оно сразу, зная о быстроте распространения, запустило его там, куда упал взгляд.
Процесс пошел очень быстро, количество случаев заражения росло в геометрической прогрессии, благо во всех так называемых развитых странах уже во всю мощь работали вышки-трансляторы 5G. С помощью их-то Существо и транслировало волновым путем ген вируса далее и далее.
Страны стали отгораживаться друг от друга различными защитными барьерами. Сократились, а затем и вовсе прекратились все взаимоотношения между ними: торговые, туристические, дипломатические и другие. Правительства стран под страхом невиданных штрафов и тюремного заключения приказали людям самоизолироваться, то есть сидеть дома, работать на удалении, то есть по Интернету и телефону. А продукты, воду и лекарства заказывать роботоцентрам, кои также стали появляться очень быстро и повсеместно, и оплачивать все платежи, налоги и услуги, а также общаться, через опять же Интернет. На предприятиях, которые не могли быть остановлены, был введен вахтовый режим работы, когда работники жили в цехах и отделах по неделям, а добирались до дома и на работу на специальных автобусах. Пандемия страха распространялась гораздо быстрее, чем пандемия болезни. Улицы опустели, транспорт остановился, храмы были закрыты на замок. Только роботомобили на долгоиграющих энергетических мини-установках холодного термоядерного синтеза, созданных незадолго до этого, развозили по всем направлениям роботов с заказами. Открывались все государственные военные резервы продуктов питания и лекарств для снабжения населения. Ужас, казалось, висел над землей.
Существо блаженствовало. Такого питания оно давно не получало. Да и самоизолировавшиеся творческие люди за обилием свободного времени стали больше создавать произведений искусства, так что и впечатлений у Существа заметно прибавилось.
Жаль только сроки поджимали… Но ничего не поделаешь, придется покинуть эту планету. «Нужно, наконец, переключиться и на что-то другое»,— подумало Существо, собралось — в том числе и в буквальном смысле сконцентрировалось в точку,— и покинуло Землю.
Отлетев, Существо расслабилось, не забыв при этом включить зондирование пространства в поисках пригодных и непригодных объектов. Но вот что-то близлежащее отвлекало его, уже на расстоянии сигналя о своей непригодности. Существо расшифровало эти сигналы и поняло, что они шли от покинутой им планеты и говорили о состоянии ее информационного поля. Оно было поражено. Его инфосканеры не могли обмануть, и долго расшифровывать информацию не пришлось — иммунитет обитателей планеты все более и более рос. И, что было удивительнее всего, он рос не только по отношению к последнему вирусу, но более всего к страху, к ужасу смерти. Казалось бы, страх должен был все более и более изолировать людей друг от друга, все более и более делать их индивидуалистами, эгоистами. Однако, напротив, происходило обратное: росло неприятие людьми стремления превратить их в биороботов, в «винтики-шпунтики» и загнать в цифровой концлагерь, росла тяга людей к духовному, свободному, осознанному коллективизму, к его эгрегору, защищающему их. Информационное поле планеты стало светлеть.
Существо устремилось вглубь Вселенной, где к его радости было еще более чем достаточно планет без коллективного иммунитета.
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каждое произведение после оценки
редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго
выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.
По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.
Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале
Комментарии
Написано весьма грамотно, автор исползает красные строк и даже выравнивание текста по правому краю – это прекрасно. Правда, автор не использует букву «ё» – почему так не стоит делать грамотному литерато-ру, я неоднократно объяснял в своих отзывах (рецензиях) на рассматрива-емые тексты.
Попадаются неудачные повторы разных «был-было», и о том, почему это плохо (как и то, чем плохи повторы слов), тоже неоднократно писал. Есть не очень хорошие в стилистическом плане фразы типа «…вошло в ее поле, облекая ее собой…» (тут ещё и повтор слова). Но в целом, в плане грамотности и набора текста можно поставить оценку «неплохо».
Что касается сюжета, то это попытка создать некий фантастический очерк на злобу дня – КОВИД, ВИЧ, страхи людей. Во многом все посыла очерка хорошие сами по себе, но всё получилось слишком декларативным. Прежде всего, мало родить «красивую» идею про тот же «волновой ви-рус» – всегда требуется дать идее убедительное объяснение. Оказывается, и КОВИД, и ВИЧ – волновые вирусы. Но предложить какое-то обоснован-ное объяснение возможности таких вирусов автор не удосужился. И речь не о том, чтобы прочитать в тексте некую «лекцию» на тему «Как это ра-ботает», ни в коем случае. Но всегда, предлагая любую наукообразную гипотезу, авторам необходимо сказать (убедительно!) хотя бы пару слов обоснования своих доводов. Здесь этого нет. Ну не может «полевой вирус» быть вирусом, действующим на геном человека – или создайте этому убе-дительное обоснование! Э/м поля определённых частот могут разрушать биологические клетки и материал, но они просто разрушают. В этом отли-чие, например, компьютерного вируса (являющего собой вредоносное ПО), которые могут заставить компьютер работать иначе, и стального мо-лотка, крушащего элементную базу. Молоток не перестроит работу ком-пьютера – он его просто разрушит. Так же и «волновой вирус». Кроме то-го, волновому вирусу требуется внешний источник энергии. Понятно, что можно было объяснять наличие такого источника нахождением на Земле этого Существа, но ведь говорится, что существо улетело, а вирусы оста-лись! Как они существуют? Что их генерирует?
Опять же – про вмешательство неких «высших сущностей. Что за сущности собрались вмешиваться в дела планеты Земля и, главное, на кой им это надо, – об этом нет ни слова. В чистом виде получился «бог из ма-шины» (он же «рояль в кустах»), а это всегда плохо для убедительности текста.
Одним словом, посыл у рассказа очень хороший и, не побоюсь этого слова, злободневный, но «теоретическое обоснование», подводимое под данный сюжет, не выдерживает критики, на мой взгляд. Плюс, конечно же, форма подачи – скучноватый «очерк». Возможно, было бы всё сделано более художественно, то и «рояли в кустах» не так сильно резали бы гла-за. Но получилось то, что получилось. Увы, не подойдёт.