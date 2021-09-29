Зарытовская Е. – За окнами свет – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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В курилке было как всегда. Есть места, где всегда холодно, или всегда жарко, или темно. А здесь было как всегда – никак. Как Саня ни старался, у него никогда не получалось что-то почувствовать к этому месту – не теплоты коллективного уюта от самого названия «курилка», не отвращения к очевидной убогости помещения. Обшарпанная прямоугольная комната с облупившимися неопределённого цвета стенами, мутное окно, вид за которым из-за пыли на стёклах нельзя было разобрать. Вдоль стен расположились разномастные места для сидения: деревянные стулья, школьные скамейки, кухонные табуретки. Об интерьере никто не заботился, просто стащили всю лишнюю мебель, чтобы желающим было, где присесть – а желающие тут находились всегда. На стенах кое-где были наклеены плакаты – реклама каких-то напитков и сигарет – когда-то яркие, но со временем приспособившиеся под общую неопределённость комнаты и от того ставшие такими же бесцветными.
Саня аккуратно прикрыл за собой дверь и прислушался, почувствовав знакомую пустоту – основное чувство всех, кто приходил в это место. Здесь можно было говорить и думать без последствий, но мало кто говорил и думал тут от большого желания, скорее, чтобы заполнить это самое нахлынувшее «никак». Саня с облегчением заметил, что в курилке в этот час было пусто – никого, кроме Александра Ефимовича, интеллигентного худощавого профессора, академика, который сидел на одном из потрёпанных мягких стульев и читал газету. Саня ему обрадовался – академик был человеком живого ума и странного прошлого, совсем из другого теста, но с ним было интересно, всегда ново и как-то тепло.
«О, тёзка! – обрадовался заметивший Санька академик. – Очень рад, присаживайтесь! Хорошо, что вы зашли, а то сижу тут, знаете ли, один… Сигарету?»
Саня от сигареты не отказался. Они закурили и на некоторое время замолчали. Пустота требовала заполнения, и Саня осторожно спросил:
– Что у вас показывают, Александр Ефимович?
Академик оживился и радостно хлопнул рукой по колену:
– Революцию, революцию, дорогой мой, второй день крутят как в синематографе! Все подряд: взятие Зимнего, расстрел царской семьи, тиф, голод, грабежи, эмиграция… Да я же, как вы знаете, историк, я с этим периодом подробно знаком, поэтому историческую достоверность, безусловно, ценю, но вот в воспитательных целях… во всяком случае, в отношении меня, не уверен. Ну, раз так надо – что ж, пусть. А у вас что же интересного?
Борис Долинго
Рассказ впервые рецензировался на конкурс НФ рассказов в 2021 году. Основнеы замечания в первой рецензии относились к набору текста рассказа и к тому, что явно не учитывала правила написания глаголов с частицами «ни» – когда таковые используются для усиления отрицания. и «ни». Весьма грубой ошибкой являлось и написание наречий типа «по-прежнему» не через дефис, а раздельно (или слова типа «всё-таки»).
По сюжету же рассказ мне очень понравился – он очень глубокий и интересный, несмотря на его определённую «юморную» составляющую. Он, конечно, намного короче, чем «Заводной апельсин» или «Возвращение со звёзд», но он о том же – о том, что насильственное и, главное, поголовно-массовое исправление плохих качеств человеческой натуры особенно при том, что кто-то «наверху» решил за людей, что есть хорошо, а плохо, лишает человека главного: эмоционального восприятия окружающего мира. А явная «российская» подоплёка делает рассказ ещё более привлекательным.
Поэтому я рекомендовал автору поработать над текстом и внимательно проверить стилистику – там имелись стилистические огрехи, повторы слов и т.п.). Автор с этим справилась, и теперь я готов принять рассказ для публикации в «Уральском Следопыте»