Зарытовская Е. – За окнами свет – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В курилке было как всегда. Есть места, где всегда холодно, или всегда жарко, или темно. А здесь было как всегда – никак. Как Саня ни старался, у него никогда не получалось что-то почувствовать к этому месту – не теплоты коллективного уюта от самого названия «курилка», не отвращения к очевидной убогости помещения. Обшарпанная прямоугольная комната с облупившимися неопределённого цвета стенами, мутное окно, вид за которым из-за пыли на стёклах нельзя было разобрать. Вдоль стен расположились разномастные места для сидения: деревянные стулья, школьные скамейки, кухонные табуретки. Об интерьере никто не заботился, просто стащили всю лишнюю мебель, чтобы желающим было, где присесть – а желающие тут находились всегда. На стенах кое-где были наклеены плакаты – реклама каких-то напитков и сигарет – когда-то яркие, но со временем приспособившиеся под общую неопределённость комнаты и от того ставшие такими же бесцветными.

Саня аккуратно прикрыл за собой дверь и прислушался, почувствовав знакомую пустоту – основное чувство всех, кто приходил в это место. Здесь можно было говорить и думать без последствий, но мало кто говорил и думал тут от большого желания, скорее, чтобы заполнить это самое нахлынувшее «никак». Саня с облегчением заметил, что в курилке в этот час было пусто – никого, кроме Александра Ефимовича, интеллигентного худощавого профессора, академика, который сидел на одном из потрёпанных мягких стульев и читал газету. Саня ему обрадовался – академик был человеком живого ума и странного прошлого, совсем из другого теста, но с ним было интересно, всегда ново и как-то тепло.

«О, тёзка! – обрадовался заметивший Санька академик. – Очень рад, присаживайтесь! Хорошо, что вы зашли, а то сижу тут, знаете ли, один… Сигарету?»

Саня от сигареты не отказался. Они закурили и на некоторое время замолчали. Пустота требовала заполнения, и Саня осторожно спросил:

– Что у вас показывают, Александр Ефимович?

Академик оживился и радостно хлопнул рукой по колену:

– Революцию, революцию, дорогой мой, второй день крутят как в синематографе! Все подряд: взятие Зимнего, расстрел царской семьи, тиф, голод, грабежи, эмиграция… Да я же, как вы знаете, историк, я с этим периодом подробно знаком, поэтому историческую достоверность, безусловно, ценю, но вот в воспитательных целях… во всяком случае, в отношении меня, не уверен. Ну, раз так надо – что ж, пусть. А у вас что же интересного?



