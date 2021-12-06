Белокрыльцев – Она и её подруга – 6

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Её крылья имели цвет, будто Она вымачивала их ежеутренне в малиновом сиропе, сушила, расправляла и летела навстречу новому дню, полному разнообразных испытаний. День старался всячески пришибить-пригвоздить Её, прижать-припечь к земле, но не на таковскую напал. Даже если это и удавалось дню, Она как ни в чём ни бывало складывала крылья, вынимала из серых, с бронзовой ковкой ножен одноручный оранжевой стали меч и с боем шла вперёд. Она была эстетом фехтования и дралась одновременно мечом и кинжалом, деликатно и утонченно, сохраняя осанку, приподнятый подбородок и прямой взгляд незатуманенных глаз.

Она шла через леса, поля, парки, руины, шоссе, взбиралась на горы, спускалась в ущелья и везде, везде сражалась со всеми чудовищами, что встречались на её пути, и изобретательно, не без остроумия, преодолевала преграды.

Но ничто не даётся просто так. Когда усталость сковывала Её, Она припадала на колено, опускала голову и острием своего оранжевого меча опиралась на: больничный пол, пол офисный, цеховый пол, пол кассы, разделочной, пекарни, кухни, столовой, кафе, корабельную или самолётную палубу, асфальт, камень, землю. Немного передохнув, Она глубоко и собранно вдыхала, выдыхала, открывала глаза, обретшие стальной высверк, и вновь поднималась на ноги, и вновь разила чудищ и справлялась с препятствиями. А придавало Ей сил чадо, ожидающее дома, играющее в детсаде, учащееся в школе. Её чадо, кровь Её, часть Её и Её продолжение.

Перед возвращением на небо, в дом Любви, Она заглядывала в магазинчик, в крохотное, уютное графство. В нём работала продавщицей её подруга, давняя и лучшая, и тоже храбрая женщина, полная и сильная. Ведь лучшими могут быть только давние, а у сильных лучшими могут быть только сильные. Магазинчик располагался среди руин, где люди жили вперемешку с нелюдями, те умело маскировались под людей и изредка нападали на магазинчик. Тогда продавщица без лишней скромности извлекала из-под прилавка автомобильный глушитель и дралась, как одержимая архангелом Гавриилом, стараясь не задеть стекло и полки с товаром. Лишних денег у продавщицы, как у всех разумных существ, не водилось, и подобные трюки она выучила быстро. Поддавая глушаком нелюдям, продавщица порхала по графству как бабочка и жалила как пчела. Нелюди, конечно, наносили кой-какой ущерб, но, благодаря стараниям продавщицы, минимальный. Хозяин магазинчика прекрасно знал об этом и списывал ущерб на издержки процесса.

Иногда продавщице помогала вовремя появившаяся Она, одним лишь малиновым светом крыльев своих разгоняющая скучный свет стандартных ламп и наполняющая зальчик небесной атмосферой. Она спускалась на землю не всякий день, тогда как подруга-продавщица жила здесь, и надо было по возможности помогать ей. Расправившись со свирепыми нелюдями, они мило болтали о женском. Продавщица дарила своей небесной подруге не слишком дорогую шоколадку, а та давала своё благословение. И оба дара были пропитаны искренностью и любовью. Крылатая и продавщица знали друг дружку много лет, никогда не ссорились и всегда находили время для общения и темы для разговоров, ведь они были сильными, давними и лучшими. И у обеих были дети.

Как-то продавщица, после очередного нападения нелюдей, дарила своей небесной подруге шоколадку, 90-граммовую, в обёртке с полнощёким румяным лицом девочки в жёлтом платке, зелёнолистном и красноцветном, и на тот момент в графство зашла хозяйская жена, которая жила и работала на безопасной высоте, сталкивалась с чудовищами исключительно редко и имела специальный радар, предупреждающий об их приближении. Увидав такую из ряда вон выходящую расточительность, она разоралась и оштрафовала продавщицу на одну пятую зарплаты. Тогда продавщица, не потупив взгляда, извлекла из-под прилавка автомобильный глушитель и с размаху треснула хозяйскую жену по её кучеряво-шатенистой головке, смеясь при этом легко и непринуждённо. А Она, обладая своеобразным чувством юмора, после свершения удара автомобильным глушителем, пострадавшую благословила. Хозяйская жена, не найдя слов благодарности от такого благословения, спешно покинула владения мужа, которые по каким-то соображениям считала также и своими. И позвонила супругу излить горечь своего поражения. Тот, сиюминутно покинув безопасные высоты, прилетел разбираться. Узнав, что жена получила автомобильным глушителем из-за обычной шоколадки, так расхохотался, что задрожало витринное стекло и немного затрясся пол. А как узнал, что её тут же благословили, расхохотался пуще прежнего. Он-то с земли поднялся на высоту, весь в шрамах от чудовищ, а жена его на высоте родилась и всех трудностей земных, всех тягостей выживания не знала и знать не хотела.

В ту же минуту магазинчиковый хозяин (у него было несколько таких вот уютных крохотных графств) издал приказ: Продавщице в течение года ежедневно дарить по одной шоколадке (любой и делать видеозапись дарения) всем тем покупателям, которые пожелают ей здоровья и счастья или скажут спасибо за обслуживание. А стоимость шоколадок вычитать из зарплаты его жены, которая служит в его царстве старшим бухгалтером, и штрафовать и, тем более, орать не имеет никакого права. От такого довольства она зарумянилась и заулыбалась. Она – продавщица. Хозяйской жене румяниться и улыбаться совсем не хотелось. Она так долго и пристально смотрела на продавщицу, что даже немного похудела от молчаливой злости, а насмотревшись досыта, вышла вон. Села в свою тачку, вдавила педаль, взревела мотором и в клубах дорожной пыли стремительно скрылась. Естественно, не забыв тронуться с места. Едва не подавившись костлявой злостью, крылатую гостью она не заметила.

Но Её заметил хозяин. Увидев небесную подругу продавщицы с малиново светящимися пушистыми крылами, выглядывающими из-за плечей, он, от религиозного восторга ахнув, очаровался и нижайше попросил благословения для своих детей. И, конечно, получил его. Заодно узнал, что без Неё нелюди наносили бы магазинчику куда больший ущерб. Однако дополнительную продавщицу нанимать не стал. Текущее сальдо его вполне устраивало.

А потом затемнело-завечерело, настала пора по домам. Устают все, своевременный отдых необходим всем, даже небесным, даже крылатым. Хозяин магазинчика предложил подвезти Её до дома, но вовремя опомнился. Она звонко расхохоталась и полетела на небо. А продавщица всё румянилась и застенчиво улыбалась, протирая зеркальную гладь акустического фильтра чёрной ворсистой тряпкой. Вечером она рассказала эту историю своей дочери. И та, поразмыслив, захотела устремиться наверх.

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

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