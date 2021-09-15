Ломовцев А. -Защитник 39

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Димка очнулся в коридоре. Нежно-голубые стены терялись в бесконечности, кристально чистый потолок, казалось, растворялся в небе. Не было ни окон, ни дверей, ни звуков, ни запахов. Сквозь прозрачный пол, видимо, из стекла как в страшном аттракционе на высоте, виднелись густые, белёсо-серые потоки, похожие на перекрученные облака. Они двигались словно живые в такт его шагам.
Где это я, занервничал Димка, оглянулся и увидел рядом лысого человека в белой рубашке. Он был на голову выше, и лицо его показалось Димке знакомо, но вот имя не вспоминалось.
Может врач? Застучала в висках тревога, врачей он не любил, в жизни свидание с ними ни к чему хорошему не приводили. Куда его ведут, зачем? Неужели он допился и словил-таки пресловутую «белочку». Димка посмотрел на руки — худые кисти, маленькие ладони, никаких ремней, наручников и прочей атрибутики, и значит это не дурка. Ему рассказывали «бывалые» со двора, где жил последнее время, что в психушке на процедуры водят со связанными руками или пеленают в пижаму, словно младенца. Не психушка уже хорошо, вздохнул Димка с облегчением, только почему ничего не слышно.
Губы идущего рядом шевелились, он говорил, казалось, без умолку, показывая отполированные зубы, точно хвастал, и Димка видел кончик его розового языка, но так и не слышал ни слова. Зато почувствовал запах, такой бывает после ливня, свежий, влажный, едва уловимый. Но, чёрт возьми, Дима никак не мог вспомнить, что он здесь делает. Голова лёгкая, но пустая точно ведро, из которого вылили воду, зацепится не за чего, ни единого воспоминания.
Слух наконец восстановился, и сначала Дима услышал музыку, лёгкие касания невидимых клавиш рояля, звуки сплетались в приятную мелодию и вот тогда, прорезался голос. Спутник говорил страстно, чуть торопливо, при этом лицо не выражало никаких эмоций, будто существовало отдельно.
—Прибыли Дмитрий Валерьевич, на этом наша короткая экскурсия закончилась, нам направо, сюда, аккуратно, ступенька, позвольте, помогу.
Незнакомец вытянул вперёд руку, подхватил Диму под локоть, и они свернули в открывшийся боковой проход.
— Где я?
Лысый не ответил. В ряд потянулись высоченные, под потолок двери, без ручек с жёлтыми вытянутыми цифрами по центру. Перед номером 333, они остановились.
— Исключительно для гостей высокого уровня, прошу вас.
Дима хотел уточнить про облака, там внизу, но лысый протянул совершенно гладкую ладонь, без единой прожилки, пятнышка или морщинки. Дима на автомате сжал её, прохладная, будто и крови нет. Он и руку эту помнил. Но откуда.
Борис Долинго
по своему сюжету текст весьма добрый и очень моральный
Автор пишет красные строки, но делает это ужасающим образом – с помощью пробелов, число которые везде меняется. Это – ужасающий моветон. Кроме того, стоило выравнивать текст и по правому краю. Также не понятно, для чего потребовалось выделять название рассказа другим цветом? При этом автор не указывает перед текстом свои имя (а также другие данные, которые были прописаны в Условиях приёма текста).
Это всё мелочи, конечно, но – элемент авторской культуры. В остальном по набору текста замечаний нет.
Не очень хорошо автор пользуется знаками пунктуации, а вот это уже куда более серьёзные вещи, поскольку они помогают точнее передавать смысл написанного.
Вот простой пример: « — Заметь, как профессионально, разом — спас четверых.
Советую автор почитать рекомендации по набору текста. Ну и вот это заодно, поскольку у автора явные проблемы с написаниями сочетаний прямой и косвенной речи (как и у 99% остальных авторов, к сожалению).
Видно, что у автора не очень хорошо и с правилами расстановки запятых – особенно, при вводных словах и в причастны-деепричастных оборотах, и много с чем ещё. То есть видно, что пишет он часто так, как слышит. Например: «За хорошело» – в смысле, стало хорошо. НУ вот как тут можно написать это раздельно – а автор пишет! Или «жил вопрос» – в смысле «жилищный вопрос», но вот именно так – в сокращении и раздельно! Хотя тут нужно писать слитно, а с учётом лучшего понимания смысла сказанного правильнее просто написать полными словами. Или – «хрипели на ивлах» – сокращение ИВЛ следует писать именно так: ИВЛ поскольку вот в таком виде глаз при чтении просто спотыкается. В данном случае можно написать так: «на ИВЛах».
Илил вот такое: «…в багажник видавшей виды копейки…». Тут ведь речь явно не о копеечной монете, а о разговорном названии модели «жигулей» – ВАЗ-2101. Поэтому сленговое название «копейка» следует написать в кавычках.
Кстати, есть мелкие вопросы по логике-фактологии. Например, сказано: «…а номер тестя, Димка не держал из принципа…» – а из какого принципа? Странно как-то. Или: разве «Джиангур» – китайское имя? Очень уж нехарактерное для китайца. Да, Китай – тоже страна немаленькая, там разные народности существуют, но имя – точно не типичное. В подобных случаях следует давать какие-то пояснения, а типичным для китайца, будет, например, имя Линь Бяо, Синь Хуан и т.д., и т.п.
В общем, текст в этом плане довольно «грязноват» для работы редактора-корректора. Однако по своему сюжету текст весьма добрый и очень «моральный». Плюс, если не считать указанные ошибки в тексте, написано весьма живо и «естественно». При этом прекрасно понимаю, что сам автор не исправит эти ошибки, во всяком случае – быстро. Ошибки чисто «технические», но часто именно такие ошибки сложнее для авторской редактуры, чем исправление ошибок более «логического характера». Просто для работы над такими ошибками требуется не понимание, а чисто технические навыки, которые приобретаются лишь практикой. Поэтому я сделаю редактуру-корректуру сам, а рассказ принимается.