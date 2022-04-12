Хвальков Е. – Доброе слово и троллю приятно – 20

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Жил на Норевидском берегу у самого синего моря один старый рыцарь. Жил он в своём древнем родовом замке со своей женой по меньшей мере лет двадцать или тридцать. Когда не было войны, рыцарь проводил дни на охоте, а его жена пряла пряжу, ткала и вышивала гобелены. Было у них три сына: Гелот, Нальфар и Мирислейф. Когда они вошли в возраст, призвал рыцарь своих сыновей и говорит:

– Пора вам, сыновья, к королевскому двору поехать, его величеству королю послужить, на людей посмотреть и себя показать. Ты, Гелот, самый старший, ты первым и езжай.

И Гелот, старший сын рыцаря, отправился служить к королевскому двору. Когда он добрался, король сказал ему:

– Прежде чем вступить на мою службу и стать рыцарем, должен ты пройти испытание. Кобольды, что живут в соседних холмах, уже три года не платили мне положенную подать. Пойди к ним и собери её!

Отправился Гелот собирать подать с кобольдов. Но жители холмов – хитрый народ! Выскочил посланный от них кобольд и закричал ему:

– Здравствуй, мессир Гелот! О какой подати ты говоришь? Слыхом мы не слыхали ни о каких податях, никому никогда податей не платили. Но смотри, выпустим мы пятерых наших детей – если хотя бы одного поймаешь, то бери с нас подать для короля!

Выпустили кобольды своих детей, стал Гелот за ними гоняться. Да только кобольды – юркий народец! Никого Гелот не поймал, вернулся к королю с пустыми руками, а тот его отправил обратно к отцу. Огорчился старый рыцарь, но виду не подал, и сказал только:

– Ты, Нальфар, езжай теперь к королю. Постарайся не посрамить наше родовое имя и герб!

И Нальфар, средний сын рыцаря, отправился служить к королевскому двору. Когда он добрался, король сказал ему:

– Прежде чем вступить на мою службу и стать рыцарем, должен ты пройти испытание. Кобольды, что живут в соседних холмах, уже три года не платили мне положенную подать. Я посылал твоего старшего брата, да только не смог он с них взять ничего. Пойди к ним и собери её!

Отправился Нальфар собирать подать с кобольдов. Но жители холмов – хитрый народ! Выскочил посланный от них кобольд и закричал ему:

– Здравствуй, мессир Нальфар! О какой подати ты говоришь? Слыхом мы не слыхали ни о каких податях, никому никогда податей не платили. Но смотри, выпустим мы пятерых наших детей – если хотя бы одного поймаешь, то бери с нас подать для короля!

Выпустили кобольды своих детей, стал Нальфар за ними гоняться. Да только кобольды – юркий народец! Никого Нальфар не поймал, вернулся к королю с пустыми руками, а тот его отправил обратно к отцу. Был вечер, и рыцарь сидел с семьёй у камина, а его младший сын, Мирислейф, рассматривал книжку, где были изображены на миниатюрах разные звери и птица. И когда на башенных часах пробило семь, явился средний сын и рассказал о том, как не смог он выдержать королевское испытание.

Огорчился старый рыцарь, но виду не подал, и сказал только:

– Ты, Мирислейф, мой младший сын, езжай теперь к королю. На тебя теперь вся надежда! Постарайся не посрамить наше родовое имя и герб!

– Я же ещё книгу о нравах и повадках всех зверей и птиц не дочитал, отец! Да и зачем служить королю-самодуру? Не лучше ли мне вместе с тобой ходить на охоту?

– Я служил королю и исполнял его приказы верой и правдой, – сказал старый рыцарь, – и дед твой служил королю, и прадед, и прапрадед, и все наши славные предки.

– Не нравится мне королевская служба, отец! – сказал Мирислейф.

– Как же она тебе не нравится, если ты никогда не служил? – удивился старый рыцарь.

– А она мне заранее не нравится, – отвечал Мирислейф. – Не люблю я никому прислуживать.

Впрочем, юноша не хотел расстраивать своего старого отца, поэтому он согласился поехать и попытать счастья на королевской службе. И отправился Мирислейф, самый младший сын рыцаря, служить к королевскому двору. А надо сказать, что так как он из трёх братьев больше всех проводил времени в лесу, то научился он понимать язык животных и растений. Вы спросите – правда ли это? Я не буду отвечать, а только скажу: может он просто верил, что понимает их язык – ведь совсем не обязательно знать, правда ли это, чтобы во что-то верить. Едет он, едет, и слышит, как один зимородок на дереве говорит другому:

– Ты видел, как сегодня вожак кобольдов Гильдерольф снова ограбил караван путешественников?

– Как не видеть? – отвечал ему другой зимородок. – Они сейчас в пещере у реки добычу делят.

Мирислейф подкрался к пещере и услышал доносившиеся оттуда крики кобольдов. Тогда он проскользнул в пещеру, обнажил меч и прикрыл голову небольшим щитом (ведь всякому известно, что потеря головы – это одна из самых серьёзных потерь в бою).

– Вот вы где, разбойники! – закричал он, стараясь сделать так, чтобы его голос звучал как можно грубее – ведь он же был ещё юношей, почти ребёнком! – Уже два месяца мы с королевской стражей выслеживаем вас, и вот наконец мы вас поймали! Бросайте оружие, если не хотите, чтобы мы вас изрубили в куски!

Конечно, Мирислейф был совсем один, если не считать, разумеется, его верного коня, но ведь кобольды об этом не знали, а кобольды – народец трусливый. Они быстро побросали оружие и сдались юноше. Мирислейф связал всех разбойников-кобольдов, приторочил их вожака Гильдерольфа к своему седлу, погрузил награбленное добро обратно на мулов, которых кобольды отняли у проезжавших купцов вместе с товаром и золотом, и отправился с добычей к королевскому двору. Важно подбоченившись, въехал он в городские ворота и направился к королевскому замку. Стража, увидев, кого он с собой ведёт, несколько растерялась и даже не стала спрашивать у него пропуска, и так Мирислейф без доклада очутился в королевском замке.

– Здравствуйте, Ваше величество! – поприветствовал он короля. – Я – Мирислейф, сын Вашего старого слуги, рыцаря с Норевидского берега, который шлёт Вам поклон и пожелание долго здравствовать. Я слышал, что Вы давали моим старшим братьям поручение собрать с кобольдов подати за три года. Поскольку я не знал, сколько именно они Вам должны, я привёл к Вам их правителя (он привязан к седлу моего коня во дворе Вашего замка), а заодно всех его людей с золотом, мулами и разным добром, благоволите взыскать с них все, что положено!

Король приказал развьючить мулов и отнести золото и товары в королевские кладовые, а разбойников-кобольдов кинуть в темницу – пускай посидят там и подумают над своим поведением! А Мирислейфа король распорядился назначить в отряд егерей, и стал юноша добывать дичь к королевскому столу. Идёт он как-то раз по лесу по следу оленя и видит – сидит у ручья, отложив в сторону лютню, прекрасная девушка, смотрится в воду и расчёсывает длинные золотые волосы.

– Доброго Вам утра, госпожа моя, – вежливо обратился к ней юноша, не зная, с чего начать разговор, тем более, что утро и в самом деле было добрым.

– Здравствуйте, сударь, – отвечала ему девушка. – Что Вас занесло в самую чащу леса?

– Я выслеживаю оленя, чтобы принести дичины к обеду королю, – отвечал Мирислейф. Не пробегал ли он тут?

– Как, моего Финдабайра? – всплеснула руками прекрасная дева. Надо сказать, чтобы была это не просто девушка, а нимфа этого леса, и звали её Лайфо, а олень, за которым гнался наш охотник, был её любимцем. – Не причиняйте ему вреда, умоляю Вас! Какой выкуп я могу дать Вам, чтобы Вы перестали его преследовать?

Мирислейф смутился и сказал, что когда за зверя или кого бы то ни было другого просит дама, никакого выкупа не нужно – разве что, может быть, она согласится сыграть ему на лютне и спеть. Лайфо взяла в руки лютню и начала играть и петь песню, которых она знала великое множество, а когда песня была окончена, юноша уже без памяти влюбился в лесную нимфу. За песней последовала другая, потом третья, а к концу дня влюблённый юноша настолько осмелел, что предложил прекрасной деве пойти в его охотничий домик. Нимфа согласилась – ведь юноша был ей по душе, а чтобы быть с ним ей даже не пришлось покидать собственного леса. Так и зажили Мирислейф и Лайфо вместе, и были весьма счастливы, каждый из них делал так, чтобы хорошо было другому, ведь любовь всегда уступает, чтобы дать место счастью того, кого ты любишь. Что же касается оленя Финдабайра, то он тоже был весьма доволен хотя бы потому, что наш егерь перестал на него охотиться.

Как-то раз король устроил на Бельтайн большой бой быков и созвал рыцарей со всего королевства. Много было там показано чудес удали и ловкости. Наконец, на арену вывели самого могучего и яростного быка, которого едва могли удержать четыре рыцаря. Когда его отпустили, король кинул клич среди рыцарей, но никто не решался сражаться со свирепым зверем. Вызвался только Мирислейф, и все придворные кавалеры и дамы считали, что королевский охотник идёт на верную смерть – ведь даже самые сильные и отважные воины побоялись драться с чудовищным быком. Мирислейф вышел на арену без доспехов, с одним только мечом, и, когда бык понёсся на него, он ловко отскочил в сторону, запрыгнул быку на спину и одним щелчком в лоб повалил страшного зверя.

После этого боя слава о необыкновенной силе, ловкости и находчивости Мирислейфа разнеслась по всему королевству и далеко за его пределы, а король начал бояться своего егеря, завидовать ему и думать, как бы сжить его со света. Кроме того, услышал он от слуг, что егерь живёт в охотничьем домике с прекрасной златовласой девой, и захотел он заполучить её себе в жены.

Однажды холодной зимой под самый Йоль король вызвал к себе Мирислейфа и говорит:

– Сегодня из моего стада исчезла самая лучшая корова, такая, что в день давала тройной удой молока. Не то лютый ли зверь утащил её в дремучий лес, не то дракон унёс на отдалённые утёсы к синему морю. Отправляйся, егерь, и отыщи мою корову, а без неё не возвращайся!

Отправился Мирислейф домой и рассказал своей Лайфо о королевском задании. А Лайфо говорит ему:

– Будет тебе назавтра корова из моего леса, не переживай. Я отдам тебе самую лучшую голову из моих лесных стад, тех самых, что пасут мои сестры – златокудрые фэйри.

Наутро Лайфо вызвала из леса огромного медведя, накинула ему на шею белый шарф, повязала колокольчик – и такой он стал смирный, ни дать ни взять королевская корова, как будто только сейчас её нашли! Мирислейф ведёт медведя по городу и насвистывает песенку, а все горожане попрятались по домам, смотрят из окон и диву даются. Привёл юноша медведя к королю, а король так перепугался, что убежал и спрятался в бочку из-под пива. Когда медведя увели, король вылез, перевёл дух, залез обратно на трон и ещё большую злобу затаил на своего егеря.

Вызывает как-то король Мирислейфа и говорит:

– Пропала вчера из замка моя любимая кошка, да такая, что ловила по пять дюжин мышей за день. Теперь не будет мне от мышей и крыс покоя! Отправляйся, егерь, и отыщи мне мою кошку, а вернёшься без кошки – не сносить тебе головы!

Отправился Мирислейф домой и рассказал своей Лайфо о королевском задании. А Лайфо говорит ему:

– Это не беда. Я отдам королю такую кошку, что стоит десяти лучших котов-мышеловов!

Наутро Лайфо вызвала из леса свирепого льва, накинула ему на шею свой поясок и завязала бантом – и такой он стал смирный, ни дать ни взять королевская кошка, как будто только сейчас её нашли! Мирислейф ведёт льва по городу и насвистывает песенку, а все горожане попрятались по домам, смотрят из окон и от страха трясутся. Привёл юноша льва к королю, а король так перепугался, что забрался на шкаф ловчее всякой кошки. Когда льва увели, король спустился, перевёл дух, взгромоздился обратно на трон, и окончательно решил во что бы то ни стало сгубить своего егеря.

Несколько дней спустя вызывает король Мирислейфа и говорит:

– Живёт в горах Тродхарма тролль, который мне задолжал тысячу золотых – и никак не удаётся мне истребовать у него долг. Уж не знаю, на что он их потратил, но только должен ты их с тролля взыскать, а если не взыщешь – плачет по тебе топор палача!

Отправился Мирислейф домой и рассказал своей Лайфо о королевском задании. А Лайфо говорит ему:

– Задание короля и правда из трудных опасных: Тродхармский тролль всем известен своей жестокостью. Задаёт он всем, кто проходит по его перевалу, три загадки, а тех, кто не отгадает, съедает заживо – и я не слышала о таких, кому удалось бы отгадать его загадки, все сложили свои головы на этом перевале. Но ты не бойся, я дам тебе воды из источника знания и, может быть, тебе удастся отгадать загадки страшного тролля и заставить его исполнить королевскую волю. Да возьми вот ещё порошка из сушёной ослепляй-травы; эти тролли, знаешь ли, очень коварные и вероломные существа, и им никогда нельзя доверять.

Лайфо отвела Мирислейфа к самому сердцу леса и дала ему испить воды из источника знания; и юноше открылись все тайны природы этого мира и половина тайн мира потустороннего. Отправился он в Тродхармские горы, а путь до них из того королевства был неблизкий, не меньше месяца; впрочем, если вы сами бывали в горах Тродхарма, то хорошо понимаете, о чем я говорю. А король со своей свитой между тем прибыл в лес и стал стучаться в дверь охотничьего домика Мирислейфа.

– Прекрасная дама, – церемонно сказал он, – негоже такой красавице как вы быть женой какого-то нищего егеря. Я имею честь предложить Вам переселиться в королевский дворец и стать моей женой.

– Моё сердце принадлежит моему мужу Мирислейфу, – отвечала лесная нимфа, – и ничьей другой женой я не стану.

– Вот значит как! – воскликнул король. – Вы отказываете государю и предпочитаете ему этого нищеброда!

– Я люблю своего мужа, государь, и никого больше, – спокойно отвечала Лайфо, ведь она знала, что следует проявлять терпение, если кажется, что собеседник не слушает тебя; возможно, ему просто заложило уши.

– Кости Вашего мужа уже давно обгладывает тролль, а Вы всё равно будете моей, хотите Вы того или нет! – закричал король. – Эй, стража! Немедленно схватите эту дерзкую женщину и бросьте её в темницу; пусть посидит там, пока не одумается!

Так и очутилась лесная нимфа в каменном мешке в подземелье королевского замка.

А между тем Мирислейф добрался до Тродхармских гор и увидел на перевале тролля. Ну и чудовищный был у него вид! Однако егерь ничуть не испугался, вежливо поздоровался с людоедом и сказал:

– Мессир тролль, его величество король послал меня к Вам с тем, чтобы истребовать от Вас тысячу золотых, которые Вы некогда у него взяли взаймы. Не соблаговолите ли сообщить, удобнее Вам будет расплатиться с королём лично или через моё посредничество?

– Ну и дела, – удивился горный тролль, – не помню, чтобы король одалживал мне деньги! Однако раз уж он послал мне свежее мясо, которое само пришло ко мне на обед, мне, вероятно, следует быть ему признательным!

– Не торопитесь, мессир тролль, – отвечал егерь, обнажая меч, – без боя Вы меня не возьмёте. Но я слышал, что Вы мастер загадывать загадки. Не сыграть ли нам в эту древнюю игру?

– Отчего же, – согласился тролль, – можем и сыграть. Только сразу оговорим правила. Если Вы не отгадаете три моих загадки, я Вас съем.

– Будь по-Вашему, – согласился юноша, – а что же будет, если я их отгадаю?

– Эмм… – задумался тролль и посмотрел сначала на себя, потом на юношу. – Неужто тогда Вы сможете съесть меня?

– Пожалуй, я откажусь от такого угощения, – отвечал Мирислейф, – но тогда Вы должны будете сполна отдать королю свой долг!

На том они и порешили. Тролль задал Мирислейфу три загадки – и каково же было его удивление, когда тот все их отгадал! Но поскольку никаких денег у тролля в помине не было и отдавать королю ему было ровным счётом нечего, он оскалил свои зубы и двинулся на юношу.

– А как же наш уговор, мессир тролль? – воскликнул удивлённый Мирислейф. – Ведь Вы же сами обещали вернуть королю тысячу золотых в случае, если я отгадаю все Ваши загадки!

– Сейчас я тебе покажу тысячу золотых, человеческое отродье! – завопил людоед и бросился на егеря. И плохо пришлось бы юноше, если бы не было у него в походной сумке ослепляй-травы, которую дала ему его заботливая Лайфо! Мирислейф взял горсть порошка и кинул его троллю прямо в глаза, а пока тот стоял как вкопанный, ничего не видя, обошёл его сзади и приставил лезвие своего меча к горлу чудовища.

– Не убивайте меня, мессир! – взмолился тролль. – Я ещё Вам пригожусь. Клянусь Вам, я не буду больше пытаться причинить Вам вред; но должен признаться, что тысячи золотых у меня нет, ведь на самом деле король мне никогда не одалживал никаких денег.

– Как же так? – удивился Мирислейф. – Ведь не мог же его величество солгать! Впрочем, мессир тролль, теперь Вы – мой пленник; следуйте за мной к королевскому двору, где Вам придётся самолично держать ответ перед его величеством.

И так Мирислейф повёл тролля в королевский замок. Шли они долго, и наконец дошли до стен столицы, но тут Мирислейф глянул на лес, где стояла его хижина, и подумал о своей любимой Лайфо.

– Мессир тролль, – сказал он, – прежде чем предстать перед королём и привести Вас к нему мне хотелось бы увидеться с женой. Не соблаговолите ли обождать на поляне? Уже через час я вернусь к Вам и провожу Вас в замок.

Тролль согласился подождать, а Мирислейф, помня, что ему говорила жена о вероломстве троллей, хотел было на всякий случай крепко привязать его к дереву, чтобы тот не сбежал, но потом подумал и сказал вот что:

– Мессир тролль, все говорят о вероломстве Вашего племени, но я полагаю, что Вам можно доверять и что Вы не сбежите в моё отсутствие, ведь Вы – во всех отношениях достойный господин, а на меня Вы набросились на перевале от безысходности, лишь только потому что у Вас в самом деле не было денег. Я же могу Вам доверять, не так ли?

Тролль так растрогался, что даже прослезился. Не так часто троллю приходится слышать такие добрые слова о себе!

– Я буду ждать Вас здесь, мессир Мирислейф! – сказал он. – Вы можете вполне на меня положиться!

Пришёл Мирислейф к своему охотничьему домику, а у двери печально стоит олень Финдабайр и льёт слезы, крупные как жемчужины.

– Что случилось, добрый Финдабайр? – спрашивает юноша. – Почему ты плачешь так горько?

– Мою хозяйку и Вашу жену схватили слуги короля, мой добрый господин. Король хотел соблазнить её, а когда она не согласилась – приказал бросить её в каменную темницу. Лучше бы Вы поразили меня стрелой в тот день, когда встретили её – по крайней мере тогда я не дожил бы до этого скорбного дня, когда госпожа Лайфо томится в застенках, а я ничем не могу помочь ей!

– Ну и злодей! – воскликнул Мирислейф. – Клянусь, я освобожу её, а король жестоко поплатится за это!

И егерь вернулся на опушку, окликнул тролля и приказал ему следовать за ним в королевский замок. Пока Мирислейф вёл тролля по городу, горожане притаились в своих домах и лишь осторожно высовывались из окон, чтобы посмотреть на небывалое зрелище – не каждый день увидишь, как по улицам водят живого тролля! Когда юноша пришёл к воротам темницы, где была заключена Лайфо, он велел троллю сломать тяжёлые засовы, что было для тролля сущим пустяком – все равно что для вас свистнуть в два пальца. Лесная нимфа теперь была на свободе, да ещё и снова вместе со своим любимым мужем, а подлый король, увидев Мирислейфа живым и невредимым, да ещё и в компании тролля, кинулся бежать, обронив впопыхах свою корону, прыгнул в колодец, чтобы спрятаться от тролля, да там и утонул.

Золотоволосая Лайфо подобрала корону и увенчала ей своего Мирислейфа, и они вместе жили и правили долго и счастливо. А что же тролль? Тролля отпустили в Тродхармские горы, взяв с него обещание, что он больше никогда не будет есть проходящих путешественников, а будет охотиться только на животных, да и то – только на неговорящих. И, насколько нам известно, он это обещание выполнял, а самым настойчивым из путников, которые забирались в его пещеру, чтобы посмотреть на него, даже рассказывал эту сказку – так изменили его добрые слова Мирислейфа и доверие, которое юноша оказал ему!

С тех пор и говорят люди: «Доброе слово и троллю приятно».

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