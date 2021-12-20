Домнина И. – Не сказка – 11

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

—————————————————————————————–

Незнакомый парень выхватил у Саши из рук мобильник и разглядывает. А в подземном переходе полумрак и тишина.

— Большой. В карман-то влазил? — наглый верзила мерзко улыбается. — А мне подходит. Платьишко красивое… розовое…

Он подступил к Саше вплотную, навис, а ей и отступить некуда, вжалась в стену. Бетон шершаво и холодно вонзился в спину, да так явственно, ровно между ним и девичьей кожей даже лёгкого платья нет. В прохладе перехода сделалось жарко. «Как же так?!» — заколотило в голове. — «Бандюги в центре города… посреди дня… Люди где? И никто больше в переход не спустится?»

— Отстаньте от неё! — прозвенел вдруг детский голосок с лестницы, со стороны входа.

Саша увидела, как по ступеням, за спинами хулиганов, легко пружиня, смело спускается девочка лет десяти. Щуплая, в светлых шортах и майке, кожа бледная на контрасте с чёрными короткими волосами. Выражение лица серьёзное, губы поджала.

Парни от появления девчушки, не то, чтобы растерялись, слегка опешили. Но и отвлекаться особо не собирались. Верзила бегло глянул на смелую и снова повернулся лицом к Саше. Второй, что помельче и невзрачный, бросил небрежно:

— Брысь, малявка! Рано тебе ещё за взрослыми дядями подглядывать.

Дальше на девочку Саша не смотрела, её охватил настоящий ужас, от того, что происходило рядом. Украденный телефон давно скользнул в карман высокого, а его ручища медленно и хищно, как ядовитая змея, потянулась пальцами к Сашиной груди, к вороту платья. «А-а…», — заклокотал, но так и не вырвался из глубин горла крик. Выдавился коротким хрипом. Руки и ноги тоже предали, надумали деревенеть. Саша попыталась ими двигать. И хотела бы сбежать, хоть черепахой уползти, но какое там… Гадкие чужие руки оказались слишком проворными, метнулись и припечатали обратно к стене. А единственно возможный для отступления просвет слева загородил приятель верзилы. Омерзительно оскалился, на его роже повисло ощутимое удовольствие.

— Ток! — вдруг раздалось снова звонкое и резкое со стороны лестницы от девочки, про которую и думать уже все забыли. — Возьми их, Ток!

И в пространстве вокруг мгновенно всё изменилось. Свежий ветерок ворвался во мрак перехода. Овеял летним теплом, принёс запах зрелой тополиной листвы. А задеревеневшая от страха Саша широко раскрыла глаза и принялась короткими яркими мазками ловить быстро сменяющиеся картинки.

Между ней и высоким взвилось нечто огромное, плюшевое и упругое, но такое стремительное, что глаза не успевали запечатлеть зверя целиком. Полыхнули огромные янтарные глазища, мелькнули яркие чёрные пятна и полосы на песочном фоне, и кончик хвоста. На миг они загородили от Саши и бандитов, и вообще всё. Кажется те тоже ничего ни понять, ни сделать не успели. Верзила тонко взвизгнул, а в следующую секунду Саша уже увидела его лежащим на каменном полу. Зато почти разглядела зверя, что грациозно навис над поверженным. И опять тишина, и картинка зависла, только кончик хвоста у зверя подрагивает. Огромный кот, сказочно красивый.

Внезапно и так же бесшумно, как и появился, одним гигантским прыжком, чудо-кот отлетел куда-то в сторону. Оторопелая Саша не проследила за ним, она во все глаза смотрела на покромсанного верзилу, всю правую щёку которого заливала кровь. Под быстро расплывающимся красным пятном невозможно было увидеть: царапина там или укус. Бандит теперь выглядел жалким и растерянным, даже в росте как будто потерял. Приподнял голову и начал боязливо оглядываться. Застонал, наверное, от шевеления боль в ране усилилась. А потом, поняв, что кота рядом нет, вскочил и бросился прочь, на выход из перехода.

Саша же только теперь начала выходить из ступора и заметила, что второго бандюги будто и вообще не было, в переходе остались они одни со звонкоголосой девочкой. Хотя, нет. По ступеням, за спиной хозяйки, грациозно и неспешно к ним спускается невероятный кот. Или не кот? Ну, если сказочный… Великолепный, ростом в полметра точно. Густая песочная шкура украшена крупными чёрными пятнами, голова маленькая по сравнению с большим мускулистым туловищем, но изящная. Глазищи умные и немного печальные, янтарные, светятся, как зрелый мёд на солнце. Огромные, изящно посаженные уши на голове.

Саша разглядела всё это мигом, несмотря на сумрачность перехода, так обострились всё её чувства от пережитых только что потрясений. Но, странное дело, бежать или как-то спасаться от странной парочки ей вовсе не захотелось. Отчего-то сразу почувствовала, что кот для неё не злой, да и незнакомая девочка подходила слишком запросто и спокойно, будто ничего особенного и не случилось.

— Сервал, — сказала она, словно ответила не невысказанный вопрос, — мой старший брат.

Приблизилась и встала рядом. Саша попыталась сообразить, но так и не вспомнила: сервалы дикие коты или домашние?

— Сервал? Брат? — выдохнула удивлённо.

— Ага, брат, — подтвердила девочка.

Кот вальяжно разлёгся, не дойдя до них целый метр, словно прекрасно осознавал, что слишком волнительный эффект производит. Как бы проявил снисходительность и благородство, не смущая Сашу излишней близостью. А она, напротив, повела себя совсем не тактично, пялилась на красавца во все глаза, очень трудно было оторваться от живого чуда. Нереально, невозможно, сказочно выглядел кот-сервал в унылых декорациях обыкновенного городского перехода.

— Как брат? Почему брат? Он же кот!

Вопросы прозвучали тихо, почти шёпотом, Саша будто боялась спугнуть громким голосом нечаянно родившуюся сказку. Это надо же! Её спас от бандитов волшебный кот-сервал! А вокруг прохладная полутьма перехода, в которой до сих пор ни одного постороннего пешехода кроме них. И застыли такие невероятно тихие мгновения, и ветерок этот, и так легко поверить в чудо. Хоть на минуточку. Про сбежавших бандитов вспоминать вообще не хотелось, ведь всем же ясно, больше не вернутся.

— Павлуша. Старший брат. Умер два года назад. Ему одиннадцать было… — начала объяснять девочка. — Но ты не пугайся… — она осеклась и соорудила искусственную успокоительную улыбку. — Почему-то сразу все пугаются… Я-то точно живая, обыкновенная. Смотри. — Она ущипнула себя для убедительности за локоток. — Да и Ток обыкновенный. Просто он больше не Павлуша, а Ток. Но всё равно он мой брат.

— Но этого не может быть! — воскликнула Саша. — Так не бывает!

— Почему?

Девочка возмутилась, но как-то лениво. Её карие глаза живо заблестели на бледном незагорелом лице, но в них родилась грустинка, такая же, как во взгляде сервала.

— Почему не бывает? Вот же он, Ток! Смотри. Можешь подойти и потрогать, он хороших людей не кусает. Если не убежит. Он, вообще-то, трусишка в обыкновенной жизни.

Саша быстро шагнула вперёд, наклонилась и погладила широкую, мягко-шелковистую лапу сервала. Тихонечко опустилась на колени, чтобы прикоснуться к удивительному коту ещё, но тот трогать себя больше не позволил, молниеносно выскользнул из-под руки. Плавно перетёк в сторону и присел на корточки, но уже на приличном расстоянии и не в такой расслабленной позе, как прежде. Сверкнул строгим-укоряющим взглядом — глаза в глаза и отвернулся. А Саша поняла: он не трусишка, он умный и независимый.

— Я же говорила… — сказала девочка за спиной.

— А почему ты зовёшь его Ток? — не нашлась, что ещё спросить Саша.

Она поднялась и снова повернулась к незнакомке лицом.

— Ну, не Павлушей же?! Сам он не мог мне сказать, как его называть. — Девочка неопределённо дрогнула худеньким плечом. — Сервал… Я и Рысиком пыталась, и Пятнышком, но он только на Ток начал отзываться. Вот всегда брат непонятный такой был.

— А почему ты уверена, что это твой брат? Почему и как он сервалом обернулся? Как он вообще появился?

— Не знаю. Но вижу же, что брат.

Девочка нетерпеливо переступила с ноги на ногу, разговор ей явно стал наскучивать. Но всё-таки с места пока не сдвинулась и продолжила объяснять:

— Ещё бабуля рассказывала, что у них в деревне, в Пронырихе, раньше всегда и волки ручные водились, и куницы, и однажды даже медведь. Ну, вроде, там какая-то наследственность у всех, или кровь какая-то у наших деревенских особенная. Не всякий человек там по-настоящему умирает, некоторые, вот, в зверей превращаются. И некоторым городским передалось, наверное. Наверно Павлуше через эту… наследственность повезло.

— Так не бывает! — снова не сдержалась Саша, но прозвучало её удивление в тишине перехода ещё нелепее, чем в первый раз. — Сказки это.

— Ты же его гладила, — только и сказала девочка. — Разве не поняла, что настоящий?

Она обиженно поджала губы, но уже в следующую секунду легко разгладилась в лице и неожиданно подскочила на месте, как резвый зайчик. Будто её ногам уже нестерпимо стало ждать, и они зажили самостоятельной жизнью, требуя немедленно начать новую прыгательно-зайчиковую игру.

— И что, — Саша заторопилась спрашивать, — вы теперь так и гуляете вместе по городу, спасаете таких как я, недотёп, от бандитов?

— Никого мы не спасаем. — Девочка выглядела уже совсем неприветливой и нетерпеливой. — Когда Ток появляется, с ним же надо гулять. Не мамку же таким громилой дома пугать? Хотя… Она его не видит. На тебя случайно наткнулись. Мы не виноваты, что нам всё время недотёпы попадаются. И вообще, пора нам…

Девочка развернулась и пружинистой зайчиковой походкой направилась к выходу. Ток пошёл за ней. Крупный сервал на фоне маленькой хозяйки выглядел огромным.

— А почему твой брат превратился именно в сервала? — торопливо выкрикнула вдогонку Саша. — Твоя мама его ни разу не видела, что ли? А почему тогда я вижу?

Покидаемая она стояла на прежнем месте, как приклеенная, и помыслить не могла о том, чтобы шагнуть следом за волшебной парочкой.

— Павлуша всякую там ботанику любил, — девочка едва обернулась, в пол-оборота, но шагу почти не замедлила. — И про кошек разных много читал. Всегда нравился ему сервал. А мама?.. Его, между прочим, вообще мало кто наяву увидеть и потрогать может. Ты тоже, наверное, того, особенная.

Других вопросов Саша задать уже не успела. Лестница перед её спасителями закончилась, и они исчезли где-то наверху в белеющем пятне городского дня, как что-то нереальное, как сказочные герои.

Саша постояла растерянная ещё немного, а потом для неё снова мгновенно всё поменялось, словно включилось что-то или выключилось. В подземный переход начали спускаться люди, много людей. Сделалось шумно и будто светлее. Вернулась обычная прежняя жизнь. Сашин взгляд скользнул по полу под ногами и неожиданно наткнулся на родной мобильник. «Здорово!» — обрадовалась она. — «Верзила со страху так рванул, что и мой «фончик» потерял». Саша окончательно вышла из оцепенения, подобрала находку и поднялась из перехода в город, в его шумы и шорохи, в обволакивающую летнюю теплынь. Вышла той же лестницей, что и девочка с котом, но, понятное дело, их она уже не увидела.

***

Позже Саше пронзительно захотелось найти спасителей. Но как? В большом городе? Она даже имя у девочки не спросила.

А спустя несколько месяцев проявилось удивительное. Саше неожиданно открылось, что её давно умерший дед был родом из Пронырихи. В тот день она с нетерпением дожидалась, когда же мама вернётся с работы. Ни переобуться, ни умыться той как следует не дала, приклеилась репьём.

— Мам! Скажи, мам. А правда, что твои предки родом из Пронырихи? Папа сказал. И дед, и его родители там жили? Да? А почему мы в этой деревне никогда не бывали? У нас там родственников, что, совсем не осталось?

________________________________________________________________________________

каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.

Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале