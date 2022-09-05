Зотова С.-Я должен попасть домой!-3

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Иван Иванович шёл домой…
И случилось так, что его переехала машина.
– Чавк, – противно сказал бампер грязного жигулёнка. Руки Ивана Ивановича взметнулись в небо, а шляпу сорвало с головы, и она понеслась над дорогой, как «летающая тарелка» с планеты лилипутов.
«Я должен попасть домой!» – в отчаянии подумал Иван Иванович, и сознание его нырнуло куда-то вслед за алой струйкой предательски ускользающей жизни.
Иван Иванович полз домой…
Он помнил, куда надо ползти, но всё равно почему-то не узнавал окрестности. Дорога была огромна, бескрайней серой равниной она простиралась до горизонта. Дорога была мучительна, потому что ползти было трудно – сухое шершавое покрытие больно царапало кожу. А еще Иван Иванович не мог понять, правильно ли он ползёт, потому что очень скоро с ужасом осознал, что ослеп и не видит бескрайней дороги и непонятной красной лужи. Он только чувствует неприятную шершавую поверхность и тепло, а еще знает, где его дом.
У самого порога дома, у подъездной двери, нога соседа сделала своё чёрное дело.
– Хрум! – сказал ботинок, и Иван Иванович заизвивался и затих. Его розовое тело обречённо впечаталось в порог.
– Я должен попасть домой! – упорствовал Иван Иванович, и сознание его, как облачко, поднялось ввысь, а душа запела тонко-тонко.
Иван Иванович летел домой…
Ветер сбивал его с курса, но он снова возвращался к знакомой форточке и упорно тыкался головой в невидимую прозрачную преграду. И вот этот миг настал! Форточка распахнулась, Иван Иванович влетел в свою комнату. Радостно пискнув, он облетел люстру и упал было на диван, но в последний миг обнаружил, что там кто-то лежит, какой-то наглый и незваный гость.
– Пи?! – недовольно воскликнул Иван Иванович.
– Бум, – сказала ладонь великана, что разлёгся на диване.
И тьма поглотила Ивана Ивановича.
– Я должен попасть домой! – пискнул Иван Иванович в абсолютной тьме и почувствовал, что действительно имеет право попасть домой, как король в своё королевство, и сознание его воссело на сверкающий трон и примерило корону.
Иван Иванович на перекладных ехал домой…
Сначала на летучей мыши, затем в цилиндре шприца, потом ещё на множестве вонючих и просто тошнотворных таратаек, о которых и вспоминать не хотелось. Затем его подбросила до дому одна милая дама, которая была очень мила, но непрерывно кашляла, потом стрёмного вида бухой мужик, который не кашлял, но отчаянно вонял перегаром.
И вот заветная дверь, вот прихожая! Дом, милый дом! Иван Иванович радостно полез на выход, прочь из последней своей таратайки. Уж лучше бы его до дому всё-таки довезла та милая дама! Но выбирать не приходилось, и Иван Иванович стал изнутри шипами колоть нос мужика.
– Апчхи! – сказал мужик, и миллионы вирионов разлетелись по комнате.
– Санёк! – возмутился в ответ его друг, что лежал на диване. – Я ж просил принести водку, а не заразу!
– Не боись, – ответил Санёк, доставая из-за пазухи бутылку, – мы тут всё проде… проде… проде-фын-цыруем!
«Наконец-то я дома! – думал Иван Иванович и в восторге кружился в потоках воздуха, прыгая с капельки на капельку и с умилением глядя на бутылку водки. – И даже гостей звать не надо, и на стол накрывать… всё есть, и выпить, и… – тут он примерился и понял, что ливер у мужиков ого-го! – … и закусить!»
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каждое произведение после оценки
редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго
выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.
По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.
Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале
Комментарии
Рассказ любопытен и забавен общем замыслом выстраивания
Сначала, как обычно, о наборе текста. Во-первых, в художественных текстах на русском языке должны присутствовать красные строки, выделяющие начало нового абзаца, Делать такое выделение в художественных текстах с помощью увеличенных не правильно межстрочных интервалов между абзацами не есть правильно, т.к. такой приём годится лишь для текстов в интернете и текстов не художественных, а разного рода статей.
В остальном набрано хорошо – автор верно применяет тире и даже те немногие сочетания прямой и косвенной речи написаны в используемых вариантах правильно.
Рассказ любопытен и забавен общем замыслом выстраивания критических ситуаций для людей, комаров, дождевых червей и т.д. Язык у автора внятный и лёгкий для восприятия. Вот только не вполне понятно, почему все они – начальный герой-человек, червь, комар и вирус – названы «Иванами Ивановичами», а вот Санёк и его собутыльник – уже не «Иваны Ивановичи»? Это как-то выпадает из общей вроде бы наметившейся «логики» (хотя логика названия столь разных персонажей «Иванами Ивановичами» совершенно не ясна сама по себе. Ну да, вроде бы сделано это, чтобы не сразу было ясно, who is who, чтобы поддержать некую «понятийную интригу».
Но и червяк, и вирус – Иваны Ивановичи… Странно как-то. Конечно, если написать сразу, где надо, «червь», а где надо – вирус (хотя слово-то «вирионы» автор использует!) и т.д., то будет слишком явно, и интрига пропадает. Но и присутствующая «логика имён» тоже не вполне хороша в целом.
Если автор подумает над этим нюансом, будут готов рассмотреть данную миниатюру повторно.