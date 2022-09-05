Зотова С.-Я должен попасть домой!-3

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Иван Иванович шёл домой…

И случилось так, что его переехала машина.

– Чавк, – противно сказал бампер грязного жигулёнка. Руки Ивана Ивановича взметнулись в небо, а шляпу сорвало с головы, и она понеслась над дорогой, как «летающая тарелка» с планеты лилипутов.

«Я должен попасть домой!» – в отчаянии подумал Иван Иванович, и сознание его нырнуло куда-то вслед за алой струйкой предательски ускользающей жизни.

Иван Иванович полз домой…

Он помнил, куда надо ползти, но всё равно почему-то не узнавал окрестности. Дорога была огромна, бескрайней серой равниной она простиралась до горизонта. Дорога была мучительна, потому что ползти было трудно – сухое шершавое покрытие больно царапало кожу. А еще Иван Иванович не мог понять, правильно ли он ползёт, потому что очень скоро с ужасом осознал, что ослеп и не видит бескрайней дороги и непонятной красной лужи. Он только чувствует неприятную шершавую поверхность и тепло, а еще знает, где его дом.

У самого порога дома, у подъездной двери, нога соседа сделала своё чёрное дело.

– Хрум! – сказал ботинок, и Иван Иванович заизвивался и затих. Его розовое тело обречённо впечаталось в порог.

– Я должен попасть домой! – упорствовал Иван Иванович, и сознание его, как облачко, поднялось ввысь, а душа запела тонко-тонко.

Иван Иванович летел домой…

Ветер сбивал его с курса, но он снова возвращался к знакомой форточке и упорно тыкался головой в невидимую прозрачную преграду. И вот этот миг настал! Форточка распахнулась, Иван Иванович влетел в свою комнату. Радостно пискнув, он облетел люстру и упал было на диван, но в последний миг обнаружил, что там кто-то лежит, какой-то наглый и незваный гость.

– Пи?! – недовольно воскликнул Иван Иванович.

– Бум, – сказала ладонь великана, что разлёгся на диване.

И тьма поглотила Ивана Ивановича.

– Я должен попасть домой! – пискнул Иван Иванович в абсолютной тьме и почувствовал, что действительно имеет право попасть домой, как король в своё королевство, и сознание его воссело на сверкающий трон и примерило корону.

Иван Иванович на перекладных ехал домой…

Сначала на летучей мыши, затем в цилиндре шприца, потом ещё на множестве вонючих и просто тошнотворных таратаек, о которых и вспоминать не хотелось. Затем его подбросила до дому одна милая дама, которая была очень мила, но непрерывно кашляла, потом стрёмного вида бухой мужик, который не кашлял, но отчаянно вонял перегаром.

И вот заветная дверь, вот прихожая! Дом, милый дом! Иван Иванович радостно полез на выход, прочь из последней своей таратайки. Уж лучше бы его до дому всё-таки довезла та милая дама! Но выбирать не приходилось, и Иван Иванович стал изнутри шипами колоть нос мужика.

– Апчхи! – сказал мужик, и миллионы вирионов разлетелись по комнате.

– Санёк! – возмутился в ответ его друг, что лежал на диване. – Я ж просил принести водку, а не заразу!

– Не боись, – ответил Санёк, доставая из-за пазухи бутылку, – мы тут всё проде… проде… проде-фын-цыруем!

«Наконец-то я дома! – думал Иван Иванович и в восторге кружился в потоках воздуха, прыгая с капельки на капельку и с умилением глядя на бутылку водки. – И даже гостей звать не надо, и на стол накрывать… всё есть, и выпить, и… – тут он примерился и понял, что ливер у мужиков ого-го! – … и закусить!»

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

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