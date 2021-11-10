Скорынин С.- Вторая молодость – 13

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

—————————————————————————————–

Сухая сгорбленная старушка семенила по нескончаемо длинной аллее. Она спешила, как могла, но одышка давала о себе знать, отчего часто приходилось останавливаться. Ближе к концу аллеи на её пути встретилась одинокая палатка с фруктами, уютно укрывшаяся в тени широкого дерева. Сладкий аромат с полок разлетелся далеко по округе и сманил даже ос, но пожилая дама давно перестала ощущать тонкие запахи, а саму палатку даже не заметила.

Продавец, мужчина лет пятидесяти, напротив, встретив первую за долгое утро прохожую, несказанно оживился. Он по-молодецки бодро поднялся, спешно оглядел закрома и, улыбнувшись пышными усами, вытянул в руке алый плод:

— Покупайте яблочки! Молодильные!.. — пропел мужчина звонко.

Пожилая дама невольно вздрогнула и, смерив продавца укорительным взглядом, недовольно проворчала: «Какой шумный…» — А затем, ухмыльнувшись, также тихо заключила: «И на что они мне? Для смеха?..»

Не тратя драгоценного времени, она поспешила дальше, ведь утомительно длинный путь был почти осилен, а там, в глубине парка, её ждала настоящая помощь — клиника по омоложению.

Три огромных кубических строения уже маячили впереди, торжественно возвышаясь над окружающей природой. Ближе всех к аллее располагался административный корпус, в котором вели приём клиентов; за ним находился информационный центр, где создавалась и хранилась клиентская база; а в конце — операционное отделение, откуда в заветный час выходили энергичные безмерно радостные люди.

За свою недолгую историю клиника уже успела получить широкую известность и обросла всевозможными легендами, однако, вопреки обывательскому убеждению, очередей в её залах никогда не было. Оно и понятно — цены. Эти «чёрные дыры» поглощают солидные бюджеты богачей, а иных заставляют всю жизнь откладывать деньги не на пенсию, а на молодую мечту.

Пожилая дама впервые в одном из кабинетов клиники побывала в далёкой молодости, в канун двадцатипятилетия. Тогда, ухватившись за единственный шанс, авантюрная натура раздумывала недолго и согласилась на все условия экспериментального поначалу центра. И за храбрость первопроходца, а также, став на время участником рекламной компании «омолодителей», она получила солидный бонус-скидку. И вот теперь, спустя полвека, наступил заветный час — теперь предстояло воплотить оговоренное в договоре в жизнь.

Старушка добралась до приёмного зала, от которого, после давящего своей силой солнца, веяло целебной прохладой. Ей даже показалось, что спине стало легче, и захотелось её выпрямить. Однако руки от волнения дрожали, и только под чутким руководством регистратора пожилой даме удалось активировать клиентскую карту. Справившись с этой задачей, пожилая пациентка получила разрешение на прием. Она поднялась на лифте, прошла одиноко по широкому, как во дворце, коридору и попала в кабинет к ожидавшему её специалисту.

Светлое просторное помещение совершенно не походило на медицинский кабинет. Оно скорее выглядело как небольшой зал или гостиная роскошного особняка с искусно подобранной мебелью и интерьерами. Правда уставшей от ходьбы даме уже не хватало сил, чтобы оценить все эти изыски, зато, утомленное тело, приземлённое в мягкое кресло, ощутило первый миг счастья.

К сожалению, радость длилась недолго, и привычные ощущения вернулись очень быстро: в голове застучало и зазвенело, в груди угрожающе заколотилось, в боку болезненно заныло. Пациентка с надеждой глядела в сторону прыщавого менеджера, но тот лишь невозмутимо глазел на экран монитора. Он рылся в базе данных, педантично изучал дело клиентки, заполнял анкеты. Юнец, только что вылезший из-за студенческой парты, судя по его весёлому лицу, был довольный собой, своим новым блестящим костюмом и модной прической — он совсем не считался со временем, а пожилой даме эта аудиенция казалась вечностью.

Наконец томительное ожидание закончилось, и пациентка получила-таки заветный пропуск в информационный корпус.

С этого момента вокруг неё всё неожиданно быстро завертелось, засверкало: длинные коридоры, большой белый зал, люди в халатах, капсула томографа. Старушка пугливо озиралась, изучая замкнутое пространство этого зеркального футляра, а когда сладковатый запах снотворного газа влился в нос, мириады ярких огоньков над головой расплылись в сплошной белый свет…

Едва придя в себя после наркоза, она вновь очутилась в зале у неторопливого менеджера. Теперь на демонстрационной панели рядом со столом вращались две голограммы. Первая эмитировала оцифрованное полвека назад тело женщины — эталонную матрицу, а рядом красовалось второе тело — чуть ниже ростом, съёженное, старческое, напоминавшее со стороны ископаемого австралопитека. Оно было пёстро раскрашено множеством цветов, явно указывая на силу изменений, произошедших с организмом за долгие годы.

«Да, как же чертовски здорово было жить на полную катушку, зная, что тебя ждёт вторая молодость! И как теперь печально смотреть на результат, тело безнадёжно изношено, скрепит и разваливается на ходу — настоящая старуха!..»

Пожилая дама стыдливо покосилась на молодого человека и попыталась угадать его мысли. Он же совершенно не изменился в лице, видимо, и не такое встречал.

Тем временем компьютерный супермозг из информационного центра, определив фронт работ, перенаправил данные в операционный корпус. Здесь разогревался уникальный 3д-принтер, который в очередной раз готовился совершить чудеса науки и осчастливить очередного клиента.

Бездушному роботу каждый человек представлялся лишь совокупностью элементарных частиц, составленных в трёхмерном пространстве в определённом порядке, точно также, как редактору изображений на компьютере представляются фотографии — лишь набором пикселей. И, подобно фоторедактору, исправляющему дефекты старых карточек, 3Д-принтер готовился удалять в теле клиентки лишние частицы, заменять испорченные, добавлять недостающие, превращая тем самым «австралопитека» в эталон из базы данных — в молодую женщину.

Помимо энергоёмкой работы, информационный центр выполнял и совершенно плёвую, но оттого не менее важную функцию — рассчитывал цену предстоящей операции. Результат уже находился у менеджера, и тот, как положено, взялся за сверку полувековых счетов.

У клиентки от напряжения снова зазвенело в ушах: «Неужели что-то не так?» За свою довольно длинную жизнь она испытала достаточно разочарований и теперь боялась, как бы вновь не вышло чего-нибудь непредвиденного.

Однако педантичный юноша мучил пациентку не долго. Вынырнув из мира цифр, он совершенно невозмутимо произнёс:

— А вы будете заказывать дополнительные услуги?

Но ответа не услышал. Его неожиданная после напряженной паузы фраза заставила старушку испуганно вздрогнуть. Она на несколько секунд замерла, мысленно оценивая, не скакнуло ли давление. Тем не менее менеджер, как истинный продавец, поэтично и вдохновенно продолжил:

— Видите ли, в стандартный пакет входит только трёхдневная послеоперационная реабилитация, но, если вы согласны, то мы включим четырёхнедельный курс адаптации. Вам будет предоставлена жилая комната, учитель современной молодёжной культуры, стилист, визажист, если нужно, личный психолог…

— Дополнительные услуги?… — Пациентка наконец взяла в толк, что ей было сказано, а, главное, она совершенно живо оценила, что «дополнительные» — значит необязательные, и решительно замотала головой: — нет-нет-нет!

— Мы вам можем предоставить новый кредит, — настойчиво увещевал специалист, сверкая льстивой улыбкой, — ведь теперь вы станете молодой и снова сможете полноценно работать…

Но старушка наотрез отказалась. «Вот ещё! — фыркнула она себе под нос. — Новая кабала! Пусть богачи тратятся попусту, хотя они-то как раз скупердяи и деньги считать умеют!»

У пожилой клиентки было достаточно лет, чтобы поразмыслить о будущем. Теперь она собиралась начать новую жизнь в полном смысле слова, остепениться, завести семью. Конечно, сюда она ещё вернётся, ведь её эталонная матрица никуда не денется. И пусть нет бонуса со скидкой, но, обладая в прежние годы хорошей гибкостью ума, женщина давно придумала, где и как найдёт средства на третью молодость…

Так что не за чем медлить, решила она, давайте действовать!..

Спустя несколько дней продавец фруктов, как обычно, сидел одиноко возле своей палатки. Он не сразу заметил молодую особу в ярко-красном платье, которая показалась со стороны клиники. Она порхала по аллее легкой походкой, словно бабочка на попутном ветерке. Золотые локоны волос задорно развевались на ходу, по каменной плитке звонко цокали каблучки алых туфель, сверкая в солнечных бликах.

Хозяин палатки воодушевлённо поднялся с насиженного места и попытался припомнить, когда он мог видеть лицо этой красавицы.

— Барышня, покупайте яблочки, наливные, молодильные!.. — весело пропел он.

Дама в красном выпала из радужных дум и остановилась. Загадочно прищурившись, она окинула продавца смелым взглядом и вдруг, не удержавшись, по-девичьи весело рассмеялась. Потом, словно красуясь, кокетливо подбоченилась и снисходительно хмыкнула:

— Хех! Сынок! Ну, что ты всё с этими яблочками, молодильными?.. Ну, кому они здесь нужны?..

Однако тут же осеклась, смутившись: какой он ей сынок? Ей-то теперь двадцать пять, а продавцу за пятьдесят. Молодая особа сконфуженно нахмурилась, ссутулилась и мужиковатой походкой поспешила удалиться.

Глядя ей в след, продавец фруктов лишь горько вздохнул и задумчиво заключил: «М-да!.. Ещё одна омолодилась!»

Не прошло и двух месяцев, как дама в красном вновь оказалась в клинике. На этот раз не ради похвал, а устроила настоящий скандал.

Энергично жестикулируя руками и резво постукивая каблуком, она долго извергала проклятья, называя людей в белых халатах мошенниками. Но, не видя должного эффекта, начала артистично рыдать, пытаясь наконец разжалобить окружающих, давая понять всю глубину своего горя.

— Сейчас подойдёт один из директоров нашей клиники, — в очередной раз как можно сдержанней ответила администратор приёмного зала.

Утомительные полчаса отсчитали свои минуты, пока в зале не появился солидный мужчина лет пятидесяти в блестящем пиджаке. Директор, как всегда, добродушно улыбался чёрными усами, только, оставив своё «фруктовое» развлечение на свежем воздухе, сменил прежний живой взгляд на более серьёзный.

Представитель клиники покорно выслушал удручённую клиентку, хотя заранее знал, о чём пойдёт речь, — случай не уникальный. Буквально вчера она получила вторую молодость, а уже сегодня заметила, что появились новые морщинки, и чем больше в них вглядывалась, тем они больше углублялись и удлинялись. И вот уже показалось, что кожа на шее не такая упругая, как должна быть, и вновь заболело там, где должно болеть только в старости…

Директор кивал и сочувственно улыбался. Что же он мог поделать, если у пациентки тело новое, а мозги остались старые? Да-да, именно так!.. Тело теперь можно исправить, а вот память, привычки, характер — весь жизненный опыт, что накрутился за долгие годы — никуда не деваются. Это всё позволяет человеку оставаться полноценной личностью, не выпадающей из реальности бытия, но и создаёт, конечно, свои сложности в адаптации этой самой личности в обновлённом теле… Специалисты клиники посчитали, что нейронов в черепной коробке, при правильной гигиене, не беря в расчет болезни мозга, хватит на четыреста лет полноценной жизни. Это далеко не вечность, но очень прилично, однако этим богатством ещё нужно суметь воспользоваться… И бог с ним, с периодом реабилитации. За месяц себя кардинально не поменять. Но мозги — ключ ко всему! Только их правильный настрой избавит от лишних проблем и приведёт к счастью обладания новым телом…

Директор пытался успокоить пациентку привычными увещеваниями, но женщина вдруг насторожилась, почему клинику представляет не юный, излучающий силу, атлет, а человек солидного возраста? Ей, как и многим, даже не приходило в голову, что омоложение можно использовать по-разному. Можно не прыгать резко из старости в молодость, а, например, дольше оставаться на определённых возрастных ступеньках: тридцатилетним, сорокалетним и так далее. Директору больше нравился его нынешний возраст — придавал солидности и уважения, а здоровья и сил имелось достаточно. Он уже дважды сбрасывал десяток лет, возвращаясь в эту нишу…

В зале появился дежурный терапевт. Он увёл обескураженную женщину с собой. После быстрого сканирования тела, врач не выявил никаких отклонений.

— И даже не возражайте! — безапелляционно заявил он. — Никаких побочных эффектов у вас не выявлено! Процесс омоложения прошёл идеально, впрочем, как всегда. Вы выглядите отлично — лет на тридцать, тридцать пять, это точно!.. Вас это расстраивает?.. Зря… Научитесь радоваться тому, что у вас есть, иначе и это богатство улетит очень быстро!..

________________________________________________________________________________

каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.

Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале