Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.

Текст также удаляется после публикации со ссылкой на произведение в журнале