Домнина И. – Серафима – 3

Произведение поступило в редакцию журнала “Уральский следопыт” . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок “в отдел фантастики АЭЛИТА” с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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–– Не жилец.

Папа ещё не знал, что если захочу, то услышу сквозь любые стены.

–– Не говори так, –– заплакала мама.

–– Надо быть готовыми, диагноз серьёзный.

***

–– Симка умрёт, –– сказал Витька из соседнего подъезда.

У брата сжался кулак, но он его не поднял и приятеля не ударил. Развернулся и ушёл.

Витька дожил до восьмого класса, а потом утонул, на каникулах, в деревенской речке. Знала, что так будет, я много странного начала понимать, сразу как заболела. Могла и предупредить, но всякий раз, когда сталкивалась с братовым дружком во дворе, вспоминала это его «умрёт» и молчала.

***

«Такие до пятнадцати не доживают», –– бурчали сердобольные старушки у подъезда. –– «Жалко, красивая девочка растёт». –– «И чё в красоте? Злая и молчунья». –– «Жалко мать! Вот где красавица была, а как дочке диагноз страшный прописали, так и стаяла за год. Шутка ли –– всё время дочкиной смерти ждать?» –– «А мужик ейный появляется?» –– «Какое… Как два года назад сбёг, так и не видали».

Хорошо, мама этого не слышит, поздно возвращается с работы, когда старушек у подъезда уже нет. Тяжко ей пришлось, я никак не умираю, а брат, единственная отрада, уехал от нас. В другой город, учиться, в морское училище. Можно бы гордиться, а у меня сердце за него щемит. Чую, что все его несчастья будут через профессию, а как вмешаться? И надо ли? Потому как, вообще-то, сволочь он. Знает, что мама на двух работах кожилится ради нас, а он даже не приезжает и почти не звонит. Врёт, что денег на еду не хватает, а сам на гулянки спускает. Сволочь.

***

Мне исполнились пятнадцать. Я в городском парке, всегда сюда прихожу, когда предчувствия одолевают нехорошие. Тут рябины волшебные, говорливые, меня узнают, к мыслям прислушиваются, успокоиться и многое понять помогают.

Среди них мне и поплохело. Резко почуяла отца. До сих пор отгораживалась от него как могла, а тут притянуло. Смотрю в рябиновые листья, а вижу, как в тумане, отца. В больничной палате. Умирающего. В голове что-то сжалось до размеров грецкого ореха. Мозги это или уже нет? Вспыхнуло понимание, что могу помочь. Как? А хрен знает… Надо через рябинки потянуться… Они помогут.

Но тут в мою реальность врывается незнакомец. Летит по аллее на скрипучей роликовой доске –– худой, с нелепым чёрным хвостом волос на затылке. К лестнице. «Как он по ней скатится? А-а…» Передо мной заранее и красочно вспыхивает финал: парень поломается весь, расшибётся насмерть.

«Отец?..»

–– Стой! –– заорала я и бросилась наперерез парню.

И не остановился бы, если бы не моя резвость.

–– Дура?! –– выпучил глаза.

За рукав его схватила, а саму валит на землю без сил. «Отец! Опоздала… Умер».

Может мои щёки позеленели? Не знаю, но злая досада на лице парня сменилась озабоченностью.

–– Тебе плохо? Почему меня остановила?

«Потому что не жилец», – подумалось, а сказала:

–– Лестница. Подумала, разобьёшься. Глупо, да?

–– Глупо, –– засмеялся он. –– Павел.

«Вот ведь, притянуло к нежильцу… Отец… Отец… А этого придурка что, без конца теперь спасать?»

–– Серафима.

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каждое произведение после оценки

редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго

выложено в блок отдела фантастики АЭЛИТА с рецензией.

По заявке автора текст произведения может быть удален, но останется название, имя автора и рецензия.

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