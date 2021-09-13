Силкина М. – Отчий дом – 60 ред

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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У моего отца был дом, Отчий Дом, прекрасный дом.
У моего отца была дочь, были и сыновья.
У моего отца было время, и оттого он был вечен.
И я был счастливейшим из детей, ведь отец мой был Отцом.
Отчий Дом летел вперёд, вслед за светом тысячи звёзд, сквозь тьму Нечестивого Океана.
Отчий Дом летел, и если бы существовало слово, способное описать его, это слово было бы «мир».
World. Welt. Monde. Mundus...
Отчий Дом летел в прекрасный Сад, прочь от старой, грязной планеты. Туда, где обитает вечность.
***
– Смотри, Абель! Смотри, как я умею!
Эва оттолкнулась от узкого мостика, соединяющего верхние палубы, и спрыгнула вниз, расправив крылья.
– Я лечу в небеса! Смотри!
Белое на голубом. Это всегда красиво. Нет, не так: всё, что делает Эва – красиво.
Небо Отчего Дома – холодное и гладкое, как зеркало. К нему можно прислониться щекой, можно потрогать руками. Хорошее небо. Такое не обманет, не предаст.
Оно отозвалось на прикосновение Эвы, разлилось золотым, оранжевым, пурпурным... Отражения рассыпались, взорвались салютами. Сотни, тысячи Эв.
Эва откинула назад длинные волосы, рассмеялась. Такая красивая! Словно птица, сотканная из чистого света. Изящная плавность форм, гладкость белой кожи…
Истинная дочь Отца. Абель гордился тем, что у него есть такая сестра. Скоро они поженятся, и тогда…
Эва стукнула пятками, отключая антигравитационный привод на ботинках. Теперь у неё остались только крылья. Так много и так мало.
Нет! Неужели она…
Крылья Эвы – символ нравственной чистоты. Им не под силу удержать человека в воздухе. Все дети Отца будут летать, когда достигнут Прекрасного Сада, а пока ещё не время.
Но Эва хотела летать здесь и сейчас. Любой бы захотел! Трудно удержаться, когда из твоей спины растут крылья: такие белые, такие настоящие.
– Не надо! – закричал Абель.
Едва ли она его услышала. Вскрикнула, зачерпнула руками воздух – словно он мог её удержать...
Абель зажмурился, чтобы не видеть. Он слишком далеко: не успеет ничего сделать. Никто бы не успел. Никто, кроме…
Борис Долинго
Набрано всё правильно – единственное замечание можно сделать по поводу того, что если в тексте ставятся отбивки – разделители отдельных частей текста (фактически, это некие безымянные заголовки новых глав), то следует оставлять между такой отбивкой (у автора это знаки «***») и концом предшествующего участка текста дополнительный интервал для большей наглядности.
Написано хорошо и грамотно. Конечно, сама базовая сюжетная идея не нова – с середины XX века такие произведения появлялись не раз (это и «Пасынки Вселенной» Хайнлайна, и «Поколение, достигшее цели» Саймака и много чего ещё). Однако автор сумела найти определённые свежие нюансы для освещения темы и сделала это ёмко и, вместе с тем, драматургично и, что очень важно – очень лаконично, одновременно коснувшись и темы искусственного создания вирусов и религиозного фанатизма.
Рассказ получился сильным. Единственное существенное «научно-техническое» замечание можно предъявить вот к этой фразе: «…Отчий Дом вошёл в систему Кита. Желаем вам приятного полёта! Скоро мы прибудем к месту назначения!…» – Что такое «система Кита»? Безусловно, речь о созвездии Кита, а, коли так, то фраза абсолютно неправильная, поскольку «войти в созвездие» – этот нонсенс. Примерно такой же нонсенс нередко повторяют многие авторы, когда пишут фразы типа: «Экспедиция направлялась в созвездие Большой Медведицы» и т.п. Прилететь «в созвездие» невозможно, поскольку созвездия в их земных названиях не являются каким-то звёздными системами, а представляют собой лишь проекцию положения звёзд в Галактике на небесную сферу Земли. На самом деле отдельные звёзды в одном созвездии могут быть удалены друг от друга на десятки и сотни световых лет.
Поэтому фразу необходимо перестроить, например, так: «…Отчий Дом приближается к системе Тау Кита…» (или Гаммы Кита, Денеба, Менкара и т.д.) – если уж автору хочется, чтобы звёзды относились к этому созвездию. В принципе, рассказ принимается, а подобное изменение редакция может сделать сама, не привлекая автора. Иной редактуры в тексте не требуется.