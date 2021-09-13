Силкина М. – Отчий дом – 60 ред

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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У моего отца был дом, Отчий Дом, прекрасный дом.

У моего отца была дочь, были и сыновья.

У моего отца было время, и оттого он был вечен.

И я был счастливейшим из детей, ведь отец мой был Отцом.

Отчий Дом летел вперёд, вслед за светом тысячи звёзд, сквозь тьму Нечестивого Океана.

Отчий Дом летел, и если бы существовало слово, способное описать его, это слово было бы «мир».

World. Welt. Monde. Mundus...

Отчий Дом летел в прекрасный Сад, прочь от старой, грязной планеты. Туда, где обитает вечность.

***

– Смотри, Абель! Смотри, как я умею!

Эва оттолкнулась от узкого мостика, соединяющего верхние палубы, и спрыгнула вниз, расправив крылья.

– Я лечу в небеса! Смотри!

Белое на голубом. Это всегда красиво. Нет, не так: всё, что делает Эва – красиво.

Небо Отчего Дома – холодное и гладкое, как зеркало. К нему можно прислониться щекой, можно потрогать руками. Хорошее небо. Такое не обманет, не предаст.

Оно отозвалось на прикосновение Эвы, разлилось золотым, оранжевым, пурпурным... Отражения рассыпались, взорвались салютами. Сотни, тысячи Эв.

Эва откинула назад длинные волосы, рассмеялась. Такая красивая! Словно птица, сотканная из чистого света. Изящная плавность форм, гладкость белой кожи…

Истинная дочь Отца. Абель гордился тем, что у него есть такая сестра. Скоро они поженятся, и тогда…

Эва стукнула пятками, отключая антигравитационный привод на ботинках. Теперь у неё остались только крылья. Так много и так мало.

Нет! Неужели она…

Крылья Эвы – символ нравственной чистоты. Им не под силу удержать человека в воздухе. Все дети Отца будут летать, когда достигнут Прекрасного Сада, а пока ещё не время.

Но Эва хотела летать здесь и сейчас. Любой бы захотел! Трудно удержаться, когда из твоей спины растут крылья: такие белые, такие настоящие.

– Не надо! – закричал Абель.

Едва ли она его услышала. Вскрикнула, зачерпнула руками воздух – словно он мог её удержать...

Абель зажмурился, чтобы не видеть. Он слишком далеко: не успеет ничего сделать. Никто бы не успел. Никто, кроме…



