Извеков Ю. – Симпозиум – 33

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– А вон ещё один, на попа похож, только без рясы, видишь, с Библией? Интересно, что здесь делает поп? – спрашивал охранник Матвей Иванович другого охранника, Льва Булатовича, кивая на высокого, худого, в черном костюме и с соломенною бородою человека, только что вошедшего в холл.

– Хм-м-м, – задумчиво протянул обстоятельный Лев Булатович.

– Это никакой не поп. Это профессор Стомесов из Саратова. И книга – не Библия, а «История православного мира в артефактах и реконструкциях», написанная им самим, – с пиететом пояснил стоящий рядом студент, в задачу которого входила раздача брошюрок участникам симпозиума.

– Дорогой профессор, как я рада вас видеть! – уже плыла навстречу Стомесову доктор Владлена Череповецкая из Московского университета, гостеприимная хозяйка симпозиума.

– Попереворачивают всё, стулья попереставляют, бумаг набросают… – вздохнул Матвей Иванович.

– Это уж как пить дать. И ещё вовремя не закончат. Их вечером и дымом не выкуришь, – согласился Лев Булатович.

Владлена Череповецкая позвонила в серебряный колокольчик.

– Внимание! Участников междисциплинарного симпозиума «Новые технологии и методы в археологии» прошу пройти в конференц-зал. Коллеги, мы начинаем. Программа очень насыщенная, а управиться мы должны к шести часам. Это жёсткое требование отеля, так что прошу отнестись с пониманием.

Учёные потянулись в зал. Яркие красные, зелёные и синие пакеты с презентационными материалами и подарками, которые каждому участнику симпозиума вручали на рецепции, создавали праздничное приподнятое настроение. Все улыбались.

– Коллеги! Не без сомнений представляю я вам следующего выступающего, – сказал профессор Марвин Бриггс, инициатор, неформальный лидер и медиатор симпозиума, указывая мундштуком трубки в конец зала на незаполненные ряды кресел. Все обернулись. С бокового места последнего ряда поднялся длинноволосый молодой человек в джинсах и яркой жёлтой рубашке. Он широко улыбнулся и помахал всем рукой. Участники симпозиума, в большинстве своём знакомые друг с другом лично или хотя бы заочно, смотрели на него с удивлением. Молодой человек нисколько не смутился, а уверенно направился к подиуму.

– Я понимаю ваше недоумение, коллеги, – продолжил профессор Бриггс, – но объясню, почему мы с доктором Череповецкой всё-таки решили включить его доклад в программу. Дело в том, что тема тут напрямую связана с проблематикой нашего симпозиума, а именно – с новыми технологиями и методами в археологии. Есть все основания полагать, что изобретенный им метод дистанционного подземного зондирования, о котором пойдет речь, займет достойное место в нашей любимой науке.



