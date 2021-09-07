Цветкова О. – Ведьмы гнилых земель – 47

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Маме становилось хуже. Кэйли прикладывала к её груди горько пахнущие корни рох, втирала в ступни глину из поющего оврага, да только они помогали разве что от кашля и женских болей. От того, что забирало маму, средства не было. Все знали. И Кэйли – знала. Все в общине говорили: отступись. Гнилые земли каждого забирают раньше срока, а она столько за жизнь натерпелась. И это Кэйли знала тоже.
Как маму захватили железные люди, как та бежала с новорожденной Кэйли на руках. Но ведь уже пятнадцать лет пошло! Мама даже почти не вспоминала, только плакала иногда посреди ночи, думая, что Кэйли давно спит. И вот теперь…
– Мам?
Кэйли сняла припарки, вытерла тыльной стороной ладони её бледный, с белёсыми пятнами лоб. Очертила кончиками пальцев лицо.
Душа есть во всём.
Воровато оглядевшись – да разве мог кто подглядывать в их маленькой лачуге? – Кэйли потянулась к маме. К самой её сути. Так она делала с живым и неживым. Так научили Гнилые земли.
Душа есть во всём. В камне и сухой коряге, в жабе и глубокой запруде. И эта душа может услышать того, кто умеет говорить. Кэйли умела. И мама умела. Но говорили они тайком, хоть дар и принадлежал им по праву, иначе разве прижилась бы здесь община?
Только теперь время было другое. Ведьму могли забрать в город железные люди, а своим тоже не покажешь – чего не знаешь, того не выдашь, как ни пытай. И Кэйли честно и умело пряталась, но сейчас – другое дело.
– Мама…
Произнесла и губами, и душой. Ухватилась за слабый огонёк внутри, укрыла ладонями. А что с ним делать? Топкую мёртвую землю она уговаривала разродиться всходами, болотную тину – стать чистой водой. А мама была мамой.
Кэйли предложила душе исцелиться, но та не поняла, что от неё хотят.
– Живи, – попросила Кэйли, – пожалуйста…
И на миг ей показалось, что душа дрогнула, отозвалась. Неужели, неужели получится? Кэйли потянулась сильней, глубже, но тут за тонкими стенами домика что-то грохотнуло, и она будто очнулась. Снаружи – топот, отчаянные выкрики, плач. Ещё не зная, не видя, что там, Кэйли уже чуяла запах беды. Ей бы забиться в уголок, за завесу из сохнущих платьев, но маму не спрятать, да и вдруг ошиблась, вдруг просто…
Борис Долинго
Ох уж эти мне «красные словеса» фэнтезийных сюжетов
Ну, уже традиционные замечания по набору текста: русские литературные тексты должны писаться с красными строками. Не буду тратить на объяснения время, а порекомендую автору почитать наши «Общие рекомендации по набору текстов» – там много полезного. Там же есть ссылка на методичку по написанию сочетаний прямой и косвенной речи, с чем у автора явно имеются проблемы.
Рассказ, казалось бы, весьма морален: надо иметь мужество противостоять силе. Банальная мораль, н, безусловно, правильная. Но, к сожалению, рассказ при этом слаб по многие позициям логики сюжетных построений, как и большинство фэнтезийных произведений. Ну, возьмём хотя бы чисто «экономический» момент: а чем и как выживают эти Гнилые Земли? Сказано: «…земли не родили ничего, только отбирали. Гиблые, Гнилые…» – Коли так, то каким образом там вообще люди выживали? Что сеяли, что жали? Странно, правда? Ох уж эти мне «красные словеса» фэнтезийных сюжетов: земля ничего не родит, но люди там живут! А что кушают?
Но самое главное в другом – самая суть логики главного сюжетного построения: коли ведьмы столь сильны, так что им мешало сразу уничтожить всех этих железных людей? Нет, понятно, конечно: иначе и рассказа-то не было. Но ведь при логическом анализе становится ясно, что драматургия сюжета надумана на пустом месте.
Увы, прекрасно в литературном отношении написанный рассказ, но очень слабый и фэнтезийно-шаблонный по уровню убедительности сюжета.