Цветкова О. – Ведьмы гнилых земель – 47

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Маме становилось хуже. Кэйли прикладывала к её груди горько пахнущие корни рох, втирала в ступни глину из поющего оврага, да только они помогали разве что от кашля и женских болей. От того, что забирало маму, средства не было. Все знали. И Кэйли – знала. Все в общине говорили: отступись. Гнилые земли каждого забирают раньше срока, а она столько за жизнь натерпелась. И это Кэйли знала тоже.

Как маму захватили железные люди, как та бежала с новорожденной Кэйли на руках. Но ведь уже пятнадцать лет пошло! Мама даже почти не вспоминала, только плакала иногда посреди ночи, думая, что Кэйли давно спит. И вот теперь…

– Мам?

Кэйли сняла припарки, вытерла тыльной стороной ладони её бледный, с белёсыми пятнами лоб. Очертила кончиками пальцев лицо.

Душа есть во всём.

Воровато оглядевшись – да разве мог кто подглядывать в их маленькой лачуге? – Кэйли потянулась к маме. К самой её сути. Так она делала с живым и неживым. Так научили Гнилые земли.

Душа есть во всём. В камне и сухой коряге, в жабе и глубокой запруде. И эта душа может услышать того, кто умеет говорить. Кэйли умела. И мама умела. Но говорили они тайком, хоть дар и принадлежал им по праву, иначе разве прижилась бы здесь община?

Только теперь время было другое. Ведьму могли забрать в город железные люди, а своим тоже не покажешь – чего не знаешь, того не выдашь, как ни пытай. И Кэйли честно и умело пряталась, но сейчас – другое дело.

– Мама…

Произнесла и губами, и душой. Ухватилась за слабый огонёк внутри, укрыла ладонями. А что с ним делать? Топкую мёртвую землю она уговаривала разродиться всходами, болотную тину – стать чистой водой. А мама была мамой.

Кэйли предложила душе исцелиться, но та не поняла, что от неё хотят.

– Живи, – попросила Кэйли, – пожалуйста…

И на миг ей показалось, что душа дрогнула, отозвалась. Неужели, неужели получится? Кэйли потянулась сильней, глубже, но тут за тонкими стенами домика что-то грохотнуло, и она будто очнулась. Снаружи – топот, отчаянные выкрики, плач. Ещё не зная, не видя, что там, Кэйли уже чуяла запах беды. Ей бы забиться в уголок, за завесу из сохнущих платьев, но маму не спрятать, да и вдруг ошиблась, вдруг просто…



