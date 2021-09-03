Алданин М. – Руцелийский Бегун – 39

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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О спорт, ты – мир?!

Максим был заядлым футболоманом. Ещё в дошкольном детстве он заразился футбольной лихорадкой от отца, сам гонял мячи в родном дворе и с тех пор не мыслил себя без этого прекрасного изобретения англичан.

Каждые выходные после ВУЗа, когда подходило время матча, он запирался в своей комнате, включал визуальную пластину, висевшую на стене напротив его кровати, и погружался в таинство футбольного волшебства. Окружающий мир забывался до самого утра. Вплоть до завтрака, потому что он долго ворочался в постели, находясь под впечатлением от ночной игры.

С младых ногтей, изо дня в день его приучали видеть в футболе цель и смысл своего бытия. Посещение матчей и Олимпиад по возможности практиковались в семье с завидным для соседей, друзей и родни постоянством. Родители отважно выбивали лишний билетик для сынишки, простаивая в километровых очередях к кассе, не гнушаясь и служебными подлогами. Они понимали, что в мире, больном спортивным недугом, если ты – не его часть, «инквизиционные» силы спорткомитетов не оставят от такого изгоя камня на камне. «Умри или играй, беги или погибай» – вот девиз успешного оптимиста гиперактивного ХХII века. Будущее стало похоже на древнеримскую эпоху Нерона, где бал правила чернь, требуя хлеба и зрелищ. Однако в те времена спорт и Олимпийские Игры устраивались от недостатка развлечений, а теперь – от пресыщенностью ими.

- Будь храбрым, сынок, – частенько говаривал отец, взывая к «пионерской» совести наследника. – Держись Правил и, ежели настанет твой черёд, исполни своё предназначение как подобает настоящему поклоннику спорта. Неси свой крест достойно и планета-мать тебя не забудет. Помни об этом.

Сегодняшний день был особенный. Не из-за того, что сегодня воскресенье и завтра начиналась серия скучных лекций. Отнюдь! Максима такая неприятность совершенно не трогала. Причина в другом: он (одним из немногих!) выиграл в спортивной лотерее честь стать на пару часов доставщиком мизкафского болотного пузыря на старый, как Советский Союз, бой титанов – земного Спартака и альдебаранской Руцелии, чего он ни разу не удостаивался. И речь шла не только о матчах двух прославленных команд. Ему вообще с трудом перепадало посетить игру-другую, такой уж он был везучий на живой футбол. Зато с приобретением временного звания доставщика пузыря он автоматически получил право бесплатного стадионного просмотра матча. А подобной льготы многие и многие жители Земли так и не дожидались, почивая в Бозе. Ведь Максим отныне пополнит не бесконечную, но громадную череду славных доставщиков болотного пузыря Мизкафа VIII… Если останется в живых.



