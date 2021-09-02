Крамская М.-Мёд и корица-29 – ред.

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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На войне всегда холодно. Палящее ли солнце Афганистана или липкие тропики Вьетнама – тебе холодно, будто в грудь, как в бокал с виски, бросили льда. Хрустит в его объятиях сердце, густеет кровь, жжёт за солнечным сплетением. Ты жив и мёртв одновременно. Слишком страдаешь для мёртвого, слишком безразличен для живого. Ты – между. Ты – нигде.

Макс всегда хотел на войну, на любую – лишь бы подальше от дома. Лишь бы туда, где ты – это автомат в твоих руках. Он научился стрелять, раньше, чем пошёл в школу. Он дрался врукопашную так истово, что не помнил, как сражение началось и чем кончилось. В одном не сомневался: повод был. Всегда был. Зеркала подтверждали.

В его памяти, как в бронированном сейфе, всё ещё хранилось воспоминание о том дне, с которого жизнь свернула на обрывающиеся пути. Макс спешил за цветами – ларёк закрывался в восемь, мама приходила в половину девятого. Ремонтировали светофор. До следующего – лишний километр, к восьми не успеть.

Макс обогнул стремянку, прислоненную к светофору.

Он добрался до середины дороги, когда завизжали отказавшие тормоза. Чёрная блестящая молния, белые пятна света в кровавой пелене. Грохот. Пронзительный вопль.

Темнота.

***

Макс открыл дверь на лестничную клетку одновременно с Викой. Шёлк её платья тянул на себя взгляд. Шёлк её кожи будоражил сердце. Макс сделал вид, что возится с замком.

– Уезжаете? – спросила Вика, кивнув на спортивную сумку за плечом соседа.

– Ухожу, – пробормотал он, пряча лицо.

– Надолго?

– Не знаю. Какая разница?

– Да вот отпуск впервые в жизни выбила, – зачем-то принялась объяснять Вика, – у нас с этим строго, так сказать, есть незаменимые…

Макс хотел перебить её, сказав, что всё он знает. Между их балконами тонкая перегородка – тень движется по стеклу каждый вечер. Макс не пропустил ни одного. Сигаретный дым клубился под потолком, Макс слушал чужие, не касавшиеся его телефонные откровения. В Викиной жизни две любви: наука и небо. Для третьей в сердце отсек не предусмотрен, вот и ходит на свидания впустую, по настоянию матери. Горит на работе, а если случается затишье – рвётся на аэродром, разворачивать парус в небесной гавани.



