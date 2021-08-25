Странник Д. – Неяша – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Когда заходят разговоры о детях, я стараюсь быстро сменить тему. Просто от слов, что мои дети, сожравшие свою мать, панически боятся встречи со мной, потому что это чревато потерей хвоста, незнающие впадают в шок, а знающие, гады бессердечные, ржут долго и обидно.

Я был молод, неопытен и проходил практику в одном из рядовых интергалактических институтов ботаники, являлся по сути мальчиком на побегушках. Частенько меня посылали на другие планеты, чтобы отвезти или забрать образцы флоры, так что попутешествовать привелось хоть и без роскоши, но вдоволь. Вот во время одного из таких заданий я и познакомился с Неяшей.

Планета, куда закинула меня судьба, называлась Глюциус Максимус, в переводе с латыни ничто иное как задница. Но не в смысле каких-то опасностей, просто вид одного из полушарий навевал соответствующии ассоциации.

Небольшой посёлок, состоящий из двух дюжин невысоких домиков, впрочем, тоже.

Встретил меня такой же зелёный практикант, каковым являлся в ту пору я сам.

— Семена триветки найдёшь в полуторах днях ходьбы, — и махнул рукой в нужном направлении.

— Ходьбы? — приуныл я. — Может, дадут вездеход?

— Неа. Во-первых, сегодня четверг.

— Да, — растерянно подтвердил я.

— Ну и на чём начальству в пятницу на охоту ехать?

— Аргумент, — согласился я невесело.

— И во-вторых, там, куда тебе надо, местами и вездеход не пройдёт. Так что... — практикант замаршировал на месте.

— Проводника-то дадут?

— Это да. Из местных. Не удивляйся, они странные... И не трогай за хвост!

— Яшка! — рявкнул кто-то невидимый из открытого окна ближайшего домика.

— Бегу! — отозвался практикант и поспешил в сторону зова.

— Эй, погоди! В каком смысле странные? И что там с хвостом?

Ответом мне стало что-то неразборчивое, из чего я расслышал только три обнадёживающих слова:

— ...не парься... справишься...

Я оглянулся в поисках кого-нибудь, кто скажет, что мне делать дальше, и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда обнаружил за спиной нечто смуглое и длинноволосое.

— Ты Неяша, — заявило создание, рассматривая меня своими огромными зелёными глазами. Продолговатые зрачки и остроконечные мохнатые уши напомнили мне земную рысь, но крохотный ротик хищным не казался. Ростом создание было чуть ниже меня, руки походили на человеческие, хотя, присмотревшись, я обнаружил на них всего по четыре пальца. Свитер-безрукавка, свободные штаны из серой валяной шерсти и пыльные мокасины выглядели уютно и тепло, очень подходяще — климат на Глюциус Максимусе хоть и не самый холодный, но противно-сырой.

— Я Женя, — поправил я аборигена.

— Ты не отреагировал на имя Яша, значит, ты Неяша. Это логично, — с серьёзным видом объяснило мне создание.

— Эм... Ну да. Я — не Яша, но у меня есть своё имя...

— Несущественно, — заметил абориген. — Одного имени вполне достаточно.

— Тогда и ты Неяша! — заявил я.



