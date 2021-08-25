Странник Д. – Неяша – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Когда заходят разговоры о детях, я стараюсь быстро сменить тему. Просто от слов, что мои дети, сожравшие свою мать, панически боятся встречи со мной, потому что это чревато потерей хвоста, незнающие впадают в шок, а знающие, гады бессердечные, ржут долго и обидно.
Я был молод, неопытен и проходил практику в одном из рядовых интергалактических институтов ботаники, являлся по сути мальчиком на побегушках. Частенько меня посылали на другие планеты, чтобы отвезти или забрать образцы флоры, так что попутешествовать привелось хоть и без роскоши, но вдоволь. Вот во время одного из таких заданий я и познакомился с Неяшей.
Планета, куда закинула меня судьба, называлась Глюциус Максимус, в переводе с латыни ничто иное как задница. Но не в смысле каких-то опасностей, просто вид одного из полушарий навевал соответствующии ассоциации.
Небольшой посёлок, состоящий из двух дюжин невысоких домиков, впрочем, тоже.
Встретил меня такой же зелёный практикант, каковым являлся в ту пору я сам.
— Семена триветки найдёшь в полуторах днях ходьбы, — и махнул рукой в нужном направлении.
— Ходьбы? — приуныл я. — Может, дадут вездеход?
— Неа. Во-первых, сегодня четверг.
— Да, — растерянно подтвердил я.
— Ну и на чём начальству в пятницу на охоту ехать?
— Аргумент, — согласился я невесело.
— И во-вторых, там, куда тебе надо, местами и вездеход не пройдёт. Так что... — практикант замаршировал на месте.
— Проводника-то дадут?
— Это да. Из местных. Не удивляйся, они странные... И не трогай за хвост!
— Яшка! — рявкнул кто-то невидимый из открытого окна ближайшего домика.
— Бегу! — отозвался практикант и поспешил в сторону зова.
— Эй, погоди! В каком смысле странные? И что там с хвостом?
Ответом мне стало что-то неразборчивое, из чего я расслышал только три обнадёживающих слова:
— ...не парься... справишься...
Я оглянулся в поисках кого-нибудь, кто скажет, что мне делать дальше, и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда обнаружил за спиной нечто смуглое и длинноволосое.
— Ты Неяша, — заявило создание, рассматривая меня своими огромными зелёными глазами. Продолговатые зрачки и остроконечные мохнатые уши напомнили мне земную рысь, но крохотный ротик хищным не казался. Ростом создание было чуть ниже меня, руки походили на человеческие, хотя, присмотревшись, я обнаружил на них всего по четыре пальца. Свитер-безрукавка, свободные штаны из серой валяной шерсти и пыльные мокасины выглядели уютно и тепло, очень подходяще — климат на Глюциус Максимусе хоть и не самый холодный, но противно-сырой.
— Я Женя, — поправил я аборигена.
— Ты не отреагировал на имя Яша, значит, ты Неяша. Это логично, — с серьёзным видом объяснило мне создание.
— Эм... Ну да. Я — не Яша, но у меня есть своё имя...
— Несущественно, — заметил абориген. — Одного имени вполне достаточно.
— Тогда и ты Неяша! — заявил я.
Борис Долинго
Забавный ксеносюжет, этакий небольшой стёб
Набрано всё правильно, написано грамотно. В одном месте попалось наверное написание сочетания прямой и косвенной речи, а в другом – точно такое же по конструкции и правильное. Так что будем считать, что в первом случае это была описка.
Относительно сюжета. Забавный ксеносюжет. Чем-то чуть-чуть (по самому принципу рождения детей инопланетянкой от землянина) напомнило повесть Филипа Фармера «Грех межзвёздный» – но только чуть-чуть, да и повесть Фармера серьёзное произведение, а тут у нас этакий небольшой стёб. Но рассказ забавный, я бы принял в журнал.
Вообще у автора «Странник Дарья» набралось (как мне кажется) рассказов на целый сборник. Я бы очень рекомендовал автору познакомиться с условиями нашего проекта «Ренессанс» и попробовать подать составленный авторский сборник для этого проекта. Сборник я бы видел из двух частей: одна часть рассказы более «серьёзного» типа, а вторая – рассказы в чистом виде юмористическо-сатирические.