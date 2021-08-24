Мидаков Е. – Леший – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Дядька Яр – известный на деревне балагур. А ещё, самый старый её обитатель. Местные, пожалуй, уже и не вспомнят, как давно он в эти глухие края перебрался. Приехал когда-то с женой и детьми на крепкой подводе, да и поселился в одном из покинутых домов. Со временем отстроились, пообвыклись и втянулись в деревенскую жизнь. С тех пор и живут.

У Яра и дети уже подросли, у них свои дети, а он всё так же бодр и весел. По хозяйству помогает чем может, да за внуками приглядывает. И словом и делом поможет, ежели что. Но ценят его не за это. Дядька Яр – лучший в мире рассказчик. Уж коли начнёт что рассказывать, про всё на свете забудешь, заслушаешься. Бабы от его весёлых рассказов, говорят, животы надрывали. А от страшных историй и здоровые мужики спать ложились при лучине.

Но любимой его публикой были дети.

– Деда, а, деда! Расскажи сказку! – просят правнуки, устроившись на тёплой печи.

– Какую же вам сказку рассказать? – озадаченно бормочет Яр.

– Про Трясунюшку, как она хотела из болота в речку перебраться! – восклицает старшенький.

– Нет, про храброго дятла и глупую белку, – возражает средний.

– Про мышек, деда, расскажи, – просит самая младшая Лёлечка.

Яр неторопливо оглаживает седую бороду и, глядя на трепещущий огонёк лучины, отвечает:

– Расскажу-ка я вам, ребятки, такую сказку, которую ещё никому не рассказывал…

Шум мигом стихает. Внучата забираются под большое лоскутное одеяло в предчувствии чего-то чудесного, как вдруг Лёлечка спрашивает:

– Деда, а она не страшная, твоя сказка?

– Да! Нам бы пострашней, – храбрится старшой.

Старик ласково смотрит на внучат и о чём-то вздыхает:

– Немного страшная… Совсем чуть-чуть, – успокаивает он, видя, как Лёлька хмурится. – Немного грустная. Но закончится хорошо. Слушайте…

Давным-давно, в неприметной деревеньке где-то в окрестностях Мурома, жила девушка. В те далёкие времена люди жили бок о бок с домовыми, русалками, кикиморами и завсегда знали, что надо сказать и что сделать, чтобы недоброе стороной прошло и тебя не коснулось, а доброе не миновало.



