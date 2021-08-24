Мидаков Е. – Леший – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Дядька Яр – известный на деревне балагур. А ещё, самый старый её обитатель. Местные, пожалуй, уже и не вспомнят, как давно он в эти глухие края перебрался. Приехал когда-то с женой и детьми на крепкой подводе, да и поселился в одном из покинутых домов. Со временем отстроились, пообвыклись и втянулись в деревенскую жизнь. С тех пор и живут.
У Яра и дети уже подросли, у них свои дети, а он всё так же бодр и весел. По хозяйству помогает чем может, да за внуками приглядывает. И словом и делом поможет, ежели что. Но ценят его не за это. Дядька Яр – лучший в мире рассказчик. Уж коли начнёт что рассказывать, про всё на свете забудешь, заслушаешься. Бабы от его весёлых рассказов, говорят, животы надрывали. А от страшных историй и здоровые мужики спать ложились при лучине.
Но любимой его публикой были дети.
– Деда, а, деда! Расскажи сказку! – просят правнуки, устроившись на тёплой печи.
– Какую же вам сказку рассказать? – озадаченно бормочет Яр.
– Про Трясунюшку, как она хотела из болота в речку перебраться! – восклицает старшенький.
– Нет, про храброго дятла и глупую белку, – возражает средний.
– Про мышек, деда, расскажи, – просит самая младшая Лёлечка.
Яр неторопливо оглаживает седую бороду и, глядя на трепещущий огонёк лучины, отвечает:
– Расскажу-ка я вам, ребятки, такую сказку, которую ещё никому не рассказывал…
Шум мигом стихает. Внучата забираются под большое лоскутное одеяло в предчувствии чего-то чудесного, как вдруг Лёлечка спрашивает:
– Деда, а она не страшная, твоя сказка?
– Да! Нам бы пострашней, – храбрится старшой.
Старик ласково смотрит на внучат и о чём-то вздыхает:
– Немного страшная… Совсем чуть-чуть, – успокаивает он, видя, как Лёлька хмурится. – Немного грустная. Но закончится хорошо. Слушайте…
Давным-давно, в неприметной деревеньке где-то в окрестностях Мурома, жила девушка. В те далёкие времена люди жили бок о бок с домовыми, русалками, кикиморами и завсегда знали, что надо сказать и что сделать, чтобы недоброе стороной прошло и тебя не коснулось, а доброе не миновало.
Борис Долинго
в сюжетных построениях местами ощутимо хромает «логика»
Набрано всё правильно – похоже, автор хорошо изучил все советы, которые давались ранее по этим вопросам. Значит, от нашей работы есть определённый толк.
Много пропущенных запятых в разного рода сложных предложениях и особенно перед словом «как», выступающим в роли соединительного союза. Есть неточные использования частицы «не» и «ни» с глаголами (случаи, когда пишет «ни»).Тут есть над чем поработать.
О содержании в части моментов «фактологии». Судя по всему, описывается жизнь в деревне в уже Христианскую. Эпоху – есть фраза «– Христом богом тебя просим!», да и имена уже не те, что в языческую эпоху. При этом в тексте встретилось выражение «…– С нами боги! – Арсений осенил себя крестным знамением…», да ещё сказано, что при этом тот же Арсений «осенил себя крестным знамением. Этого не могло произойти – набожные крестьяне никогда не сказали бы про «богов» во множественном числе.
Далее, упоминается народ «невры», что совершенно невероятно. Невры – древний народ, о котором писали ещё Геродот и Плиний. Крестьяне в какой-то захолустной деревне никак не могли слышать про невров, так что данное упоминание в тексте неуместно.
Есть огрехи стилистического характера. Например, когдла описано, как Ванюшка замер, фразы в абзаце построены таким образом, что не вполне понятно – кто замер: Ванюшка или лес. Или вот такое: «…Все и Василиса побежали следом. След мальчика причудливо петлял среди деревьев …» – Согласитесь, что стоящие рядом «следом» и «след» смотрятся нехорошо.
Есть огрехи логического характера. Например, когда Ярослав по воле колдуна стал волколаком, то «…Он стал понимать язык всех зверей лесных и каждую минуту точно знал, где находится колдун и в каком он обличье…» – А зачем колдуну создавать себе врага, который «каждую минуту» точно знает, где колдун находится и в каком обличии? Действие со стороны колдуна явно бессмысленно и, судя по всему, этого требуется лишь для того, чтобы выстроить сюжет по нужной автору схеме. То есть, имеем некий «рояль в кустах»
Или: сказано, что Ярослав пару раз «даже пытался напасть на колдуна, но какая-то невидимая преграда всякий раз не подпускала его». А потом описывается битва Ярослава с колдуном (оба в обличии волколаков). Как так? Что случилось? Почему ранее существовала «невидимая» преграда», а потом она исчезла? Автор, видимо, забыл о том, что сам написал, и в результате получился ещё один «рояль».
Ну и т.д., и т.п. – имеются и ещё нестыковки логики.
Про сюжет – он крайне прост, по сути это история Ярослава, которого когда-то деревенский колдун сделал оборотнем, а потом Ярослав (не понятно, как даже с помощью лешего) победил колдуна и стал в деревне знахарем, Потом, судя по всему Ярослав переехал в другую деревню, где стал Яром, и на старости лет рассказывает детям разные истории (правда, совершенно не понятно, откуда у Ярослава взялось такое красноречие, что его все заслушивались?) При этом сюжет крайне путаный: тут и линия Василисы, и линия лешего, которые совершенно не доведены до конца, хотя смотрелись очень весомыми линиями в сюжете.
А самый главный вопрос – для чего это написано? Если бы для некого конкурса, где темой были бы истории про леших и оборотней, то – возможно смысл и был бы, но поскольку увлекательного сюжета не получилось (истории про оборотней мыты-перемыты миллионы раз, а чего-то оригинального автор привнести не сумел), да ещё и в сюжетных построениях местами ощутимо хромает «логика» и встречаются фактологические неточности, то вряд ли текст занял бы на таком конкурсе призовое место. Ну а для «Уральского Следопыта» текст тем более не годится.