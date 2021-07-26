Денисова П. – Мы живы, потому что нам дано прощение… – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Сила природы велика.

Цицерон

Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой.

За каждую такую победу она нам мстит.

Ф. Энгельс

Роза на окне уронила легкий лепесток, но я - истинный поклонник О. Генри и Экзюпери, понимаю, что она ещё прекрасна. «Я в ответе за мою розу...»

Ранее утро. Свежесть на балконе меня ласкает, парк вдали – единственный зеленый клочок в каменных джунглях – говорит, что ещё не всё потеряно. И я искренне верю в завтрашний день. Мы живём в век идеальный: когда наука неустанно идет вперед, когда цензура не искажает твоих мыслей, когда ты - свободный человек. Рассветный луч осветил вальсирующую пыль. Даже не верится, что это золотое время может оказаться последним в судьбе человека. Иногда мне кажется, что каждое утро я выключаю будильник в последний раз. Я всё ещё верю в завтрашний день, но со страхом жду его «подношений».

Вчера в новостях говорили о сильнейшем за последнее столетие наводнении. Кажется, Азия достигла такого развития, что решила пойти ко дну, как великая Атлантида, которая непреложно считала, что открыла законы природы. Что ж, не я им судья. Однако я имею своё мнение (что ещё может иметь человек на зарплату научного сотрудника?) Какова бы ни была степень нашей близости с природой - мы её дети. И мы должны беречь её, как мать. Но что мы делаем?! Господи, мне страшно смотреть, как нагло и дерзко мы тратим её дары, как уничтожаем её богатства, как пренебрегаем жизнью, что она нам даёт. Природа плачет и терпит, а мы, преступники, убиваем её. И мне больно, что в общественном сознании не горит идея спасения, мы озабочены лишь собой, своим благополучием своим превосходством. Впрочем, какой вес имеет слово ученого, когда наверху стоят - слепцы? Что может один человек против толпы глупцов? Во всяком случае, это утро должно стать отправной точкой, как я надеюсь, нового эволюционного пути. Сегодня ночью я понял Менделеева. Сон – самая загадочная возможность нашего разума. И во сне я был Мессией. Я видел будущее время, и знаю точно, что это не то будущее, которым я хочу жить, которому хочу передать моих детей. Я видел, как тонет в своих ошибках человек, бросивший вызов «фундаментальным силам».



