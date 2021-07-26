Денисова П. – Мы живы, потому что нам дано прощение… – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Сила природы велика.
Цицерон
Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой.
За каждую такую победу она нам мстит.
Ф. Энгельс
Роза на окне уронила легкий лепесток, но я - истинный поклонник О. Генри и Экзюпери, понимаю, что она ещё прекрасна. «Я в ответе за мою розу...»
Ранее утро. Свежесть на балконе меня ласкает, парк вдали – единственный зеленый клочок в каменных джунглях – говорит, что ещё не всё потеряно. И я искренне верю в завтрашний день. Мы живём в век идеальный: когда наука неустанно идет вперед, когда цензура не искажает твоих мыслей, когда ты - свободный человек. Рассветный луч осветил вальсирующую пыль. Даже не верится, что это золотое время может оказаться последним в судьбе человека. Иногда мне кажется, что каждое утро я выключаю будильник в последний раз. Я всё ещё верю в завтрашний день, но со страхом жду его «подношений».
Вчера в новостях говорили о сильнейшем за последнее столетие наводнении. Кажется, Азия достигла такого развития, что решила пойти ко дну, как великая Атлантида, которая непреложно считала, что открыла законы природы. Что ж, не я им судья. Однако я имею своё мнение (что ещё может иметь человек на зарплату научного сотрудника?) Какова бы ни была степень нашей близости с природой - мы её дети. И мы должны беречь её, как мать. Но что мы делаем?! Господи, мне страшно смотреть, как нагло и дерзко мы тратим её дары, как уничтожаем её богатства, как пренебрегаем жизнью, что она нам даёт. Природа плачет и терпит, а мы, преступники, убиваем её. И мне больно, что в общественном сознании не горит идея спасения, мы озабочены лишь собой, своим благополучием своим превосходством. Впрочем, какой вес имеет слово ученого, когда наверху стоят - слепцы? Что может один человек против толпы глупцов? Во всяком случае, это утро должно стать отправной точкой, как я надеюсь, нового эволюционного пути. Сегодня ночью я понял Менделеева. Сон – самая загадочная возможность нашего разума. И во сне я был Мессией. Я видел будущее время, и знаю точно, что это не то будущее, которым я хочу жить, которому хочу передать моих детей. Я видел, как тонет в своих ошибках человек, бросивший вызов «фундаментальным силам».
Борис Долинго
чрезмерность пафоса играет злые шутки со всеми текстам любых авторов
Относительно набора текста могу сказать всё то же самое, что сказал для рассказа «Мама – лучший друг», повторяться не буду. Скажу только,ч то почему-то в этом тексте автор не использует букву «ё», и я это пропустил при приёме (мог бы вообще не принять). Почему важна буква «ё» – я уже писал об этом во множестве рецензий – не стану повторять здесь. Посоветую автору почитать рецензии, выставленные на сайте журнала – там объясняется. Почему нужно пользоваться буквой «ё», если автор стремится выглядеть по-настоящему грамотным в литературном отношении.
Относительно литературной части. Прежде всего, не стоит увлекаться эпиграфами в том смысле, что не нужно использовать более одного, как правило. А использование более одного эпиграфа должно быть максимально (на 200%!) оправдано и супер максимально соответствовать смыслу сюжета. При этом текст и сюжет должны быть такими, чтобы эпиграф (и, тем более, несколько эпиграфов) помогали читателю в понимании каких-то иносказательных, метафоричны, аллегоричных и т.п. смыслов и символов, возможно скрытых в сюжете. Применение эпиграфов лишь для демонстрации некой «эрудиции» автора часто даёт обратный эффект в глазах искушённого читателя (и, самое главное, редактора).
В данном случае в самом тексте прямым (и, к сожалению, очень шаблонным, хотя и с попытками введения «сильных» метафор и аллегорий) языком подаются стандартные истины о существующих «экологических проблемах», используется очень потёртый шаблон о, якобы, «лопнувшем терпении матери-Земли, которая наказывает человечество»). Поэтому эпиграфы здесь – явный смысловой излишек, тем более звучащий слишком пафосно на фоне весьма реалий, представленных в тексте в форме предельно стандартных лозунгов.
Что касается литературной формы, то это не художественное произведение (рассказ), а некое эссе-воззвание на тему «Давайте беречь природу». Причём, эссе, насыщенное пафосными (часто библейскими и не только) фразами и эпитетами (Иисусово дыхание, Вседники Апокалипсиса, Голгофа, гармония фундаментальных сил, Зелёный Век – и т.д., и т.п.). А чрезмерность пафоса играет злые шутки со всеми текстам любых авторов, особенно, если главная цель – не создание увлекательного сюжета, а некое воззвание к умам и сердцам читателей, поскольку чрезмерный пафос в текстах такого рода сводит воздействие на читателя, как правило, к нулевым уровням. (Пафос же при попытках создавать увлекательный сюжет вообще выносит смертный приговор таким текстам),
Безусловно, воззвание, положенное в смысловую основу данного эссе, в сути своей абсолютно верное. Естественно, человек – дитя природы, и цивилизация должна соблюдать экологический баланс, и т.д., и т.п.. Проблема нашей цивилизации, в частности, в экологическом смысле – проблема колоссальная и архиважная для нашего вида, но поэтому очень важно находить для призывов сохранять и восстанавливать природу не давно уже навязшие на зубах шаблонные патетические фразы, а придумывать куда более тонкие в художественном отношении литературные приёмы. Прежде всего, если уж мы говорим именно о «художественной литературе», то это должны быть именно литературные сюжеты с глубоким смыслом, интересной сюжетной идеей и
Я очень надеюсь, что автор написала данное художественное эссе не наслушавшись речей Греты Тунберг (ту больную на голову девочку, которую ушлые люди используют в своих чисто коммерческих целях, можно только пожалеть).
Говоря чисто о стилистике (не смотрим на пафос!), могу отметить, что в тексте немало как выражений, неудачных чисто в «техническом» отношении даже в роли аллегорий или метафор, так и фраз, не слишком гладких стилистически. Например: «…чтобы Земля запомнила нас её защитниками, а не погребла под астероидами, как динозавров…» – Что, Земля каким-то образом управляет движением астероидов, чтобы направить их к своей поверхности?! Даже в роли аллегории эта фраза звучит… ну, мягко скажем так, несколько «неправильно» (куда уж точнее было бы написать, скажем, «не погребла под потоками лавы»).
Ну и повторю то, что сказал в рецензии на другой рассказ автора: неплохие литературные задатки прослеживаются, но следует ещё очень многому учиться – как в плане повышения общей эрудиции, так и в плане – прежде всего – совершенствования стилистики изложения и ухода от шаблонных решений. Генерируйте собственные мысли и собственные трактовки философских, научных и т.д. концепций, не повторяйте чужие, много раз до вас уже кем-то сказанные слова!