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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 26.07.2021
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Денисова П. – Мы живы, потому что нам дано прощение… – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Сила природы велика.

Цицерон

Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой.

 За каждую такую победу она нам мстит.

Ф. Энгельс

Роза на окне уронила легкий лепесток, но я - истинный поклонник О. Генри и Экзюпери, понимаю, что она ещё прекрасна. «Я в ответе за мою розу...»

Ранее утро. Свежесть на балконе меня ласкает, парк вдали – единственный зеленый клочок в каменных джунглях – говорит, что ещё не всё потеряно. И я искренне верю в завтрашний день. Мы живём в век идеальный: когда наука неустанно идет вперед, когда цензура не искажает твоих мыслей, когда ты - свободный человек. Рассветный луч осветил вальсирующую пыль.  Даже не верится, что это золотое время может оказаться последним в судьбе человека. Иногда мне кажется, что каждое утро я выключаю будильник в последний раз. Я всё ещё верю в завтрашний день, но со страхом жду его «подношений».

 Вчера в новостях говорили о сильнейшем за последнее столетие наводнении. Кажется, Азия достигла такого развития, что решила пойти ко дну, как великая Атлантида, которая непреложно считала, что открыла законы природы. Что ж, не я им судья. Однако я имею своё мнение (что ещё может иметь человек на зарплату научного сотрудника?)  Какова бы ни была степень нашей близости с природой - мы её дети. И мы должны беречь её, как мать. Но что мы делаем?! Господи, мне страшно смотреть, как нагло и дерзко мы тратим её дары, как уничтожаем её богатства, как пренебрегаем жизнью, что она нам даёт. Природа плачет и терпит, а мы, преступники, убиваем её. И мне больно, что в общественном сознании не горит идея спасения,  мы озабочены лишь собой, своим благополучием своим превосходством. Впрочем, какой вес имеет слово ученого, когда наверху стоят - слепцы? Что может один человек против толпы глупцов? Во всяком случае, это утро должно стать отправной точкой, как я надеюсь, нового эволюционного пути. Сегодня ночью я понял Менделеева. Сон – самая загадочная возможность нашего разума. И во сне я был Мессией. Я видел будущее время, и знаю точно, что это не то будущее, которым я хочу жить, которому хочу передать моих детей. Я видел, как тонет в своих ошибках человек, бросивший вызов «фундаментальным силам».


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Денисова П. – Мы живы, потому что нам дано прощение… – 11 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    26.07.2021 at 13:16 - Ответить

    чрезмерность пафоса играет злые шутки со всеми текстам любых авторов

    Относительно набора текста могу сказать всё то же самое, что сказал для рассказа «Мама – лучший друг», повторяться не буду. Скажу только,ч то почему-то в этом тексте автор не использует букву «ё», и я это пропустил при приёме (мог бы вообще не принять). Почему важна буква «ё» – я уже писал об этом во множестве рецензий – не стану повторять здесь. Посоветую автору почитать рецензии, выставленные на сайте журнала – там объясняется. Почему нужно пользоваться буквой «ё», если автор стремится выглядеть по-настоящему грамотным в литературном отношении.

    Относительно литературной части. Прежде всего, не стоит увлекаться эпиграфами в том смысле, что не нужно использовать более одного, как правило. А использование более одного эпиграфа должно быть максимально (на 200%!) оправдано и супер максимально соответствовать смыслу сюжета. При этом текст и сюжет должны быть такими, чтобы эпиграф (и, тем более, несколько эпиграфов) помогали читателю в понимании каких-то иносказательных, метафоричны, аллегоричных и т.п. смыслов и символов, возможно скрытых в сюжете. Применение эпиграфов лишь для демонстрации некой «эрудиции» автора часто даёт обратный эффект в глазах искушённого читателя (и, самое главное, редактора).

    В данном случае в самом тексте прямым (и, к сожалению, очень шаблонным, хотя и с попытками введения «сильных» метафор и аллегорий) языком подаются стандартные истины о существующих «экологических проблемах», используется очень потёртый шаблон о, якобы, «лопнувшем терпении матери-Земли, которая наказывает человечество»). Поэтому эпиграфы здесь – явный смысловой излишек, тем более звучащий слишком пафосно на фоне весьма реалий, представленных в тексте в форме предельно стандартных лозунгов.

    Что касается литературной формы, то это не художественное произведение (рассказ), а некое эссе-воззвание на тему «Давайте беречь природу». Причём, эссе, насыщенное пафосными (часто библейскими и не только) фразами и эпитетами (Иисусово дыхание, Вседники Апокалипсиса, Голгофа, гармония фундаментальных сил, Зелёный Век – и т.д., и т.п.). А чрезмерность пафоса играет злые шутки со всеми текстам любых авторов, особенно, если главная цель – не создание увлекательного сюжета, а некое воззвание к умам и сердцам читателей, поскольку чрезмерный пафос в текстах такого рода сводит воздействие на читателя, как правило, к нулевым уровням. (Пафос же при попытках создавать увлекательный сюжет вообще выносит смертный приговор таким текстам),

    Безусловно, воззвание, положенное в смысловую основу данного эссе, в сути своей абсолютно верное. Естественно, человек – дитя природы, и цивилизация должна соблюдать экологический баланс, и т.д., и т.п.. Проблема нашей цивилизации, в частности, в экологическом смысле – проблема колоссальная и архиважная для нашего вида, но поэтому очень важно находить для призывов сохранять и восстанавливать природу не давно уже навязшие на зубах шаблонные патетические фразы, а придумывать куда более тонкие в художественном отношении литературные приёмы. Прежде всего, если уж мы говорим именно о «художественной литературе», то это должны быть именно литературные сюжеты с глубоким смыслом, интересной сюжетной идеей и

    Я очень надеюсь, что автор написала данное художественное эссе не наслушавшись речей Греты Тунберг (ту больную на голову девочку, которую ушлые люди используют в своих чисто коммерческих целях, можно только пожалеть).

    Говоря чисто о стилистике (не смотрим на пафос!), могу отметить, что в тексте немало как выражений, неудачных чисто в «техническом» отношении даже в роли аллегорий или метафор, так и фраз, не слишком гладких стилистически. Например: «…чтобы Земля запомнила нас её защитниками, а не погребла под астероидами, как динозавров…» – Что, Земля каким-то образом управляет движением астероидов, чтобы направить их к своей поверхности?! Даже в роли аллегории эта фраза звучит… ну, мягко скажем так, несколько «неправильно» (куда уж точнее было бы написать, скажем, «не погребла под потоками лавы»).

    Ну и повторю то, что сказал в рецензии на другой рассказ автора: неплохие литературные задатки прослеживаются, но следует ещё очень многому учиться – как в плане повышения общей эрудиции, так и в плане – прежде всего – совершенствования стилистики изложения и ухода от шаблонных решений. Генерируйте собственные мысли и собственные трактовки философских, научных и т.д. концепций, не повторяйте чужие, много раз до вас уже кем-то сказанные слова!

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