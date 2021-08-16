Странник Д. – Дневник – 18

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Послушно начинаю диктовать идиотский дневник. Словно есть выбор! Роботерапевт посоветовал, читай — приказал. Иначе — принудительное лечение. Знаю ваше "лечение", в гробу его видел.

Словечек каких нагородил железный: "неадекватные вспышки раздражительности", "беспричинная подавленность", "потенциальная агрессивность". Тьфу, язык сломаешь, пока выговоришь.

Роботерапевт этот прям спелся с Машкой: "Дорогой, ты стал таким нервным. Дорогой, что случилось? Поговори со мной, тебе станет легче”. Дура!

К робогадалке не ходи, жёнушка меня в эту затею и втравила. Но поди докажи, заявки-то анонимно подаются. Врезать бы... Можно стереть последнее? Так и думал, жестянка проклятая. Да я в жизни руки на эту кретинку не поднял, это выражение образное. Опять же, кооперирую, блин, диктую. Хотя хорош на первый раз.

Ах да, воспоминание... Главное воспоминание дня: видел сверха с пятью ногами, все с нервами, двигались хорошо так, складно, как паучок шёл... красавчик, чёрт бы его побрал. Такси остановил, а влезть не смог, ноги мешали. Он их и так и эдак пристраивал. Ты записывай давай, как сердечно ржу, это же позитив чистой воды.

Во как!

Хронологию? Да пожалуйста! Сегодня у нас сегодня.

Санька заболел. Всё, что накопили, разом ушло на лекарства. Вот объясни, жестянка хренова, какого чёрта роботерапевта и дневничок говорящий для меня оплачивает государство, а врача и лекарства для ребёнка мы тянуть должны? Нет, про законы, очереди и страховки втирать не надо. Ты по-человечески ответь! Не можешь.

Не, я не нервничаю. Всё преотлично, блин. Вторую смену взял, домой только пожрать и поспать прихожу. Ну и дневник, конечно, куда же без него? Покедово, до завтра.

Да, чёрт, воспоминание... Врач. За наши гроши смогли пригласить только самого примитивного, даже без самого простенького очеловечивания. Мне наплевать, как раз ненавижу, когда у вас, жестянок, людские морды. Выглядите человечнее некоторых сверхов, мутит от этого... А вот Санька испугался — он таких вблизи никогда не видел да и в полубреду был из-за температуры. Знаешь, каково, когда твоему сыну страшно, а ты ни хрена сделать не можешь? Не, всё, заткнись. Я — на боковую. Во как.

Пятница тринадцатого... Да подавись ты календарём! Это моя личная пятница тринадцатого. Видишь, что с ногой? Месяц работать не смогу. А эта идиотка только реветь может. И Саньке хуже. Эх...

Главное воспоминание: врач говорит, продайте вы их нафиг, эти ноги. За переломанную, конечно, ни хрена не дадут. Зато за здоровую неплохо заплатят. Оказывается, она нормам каким-то соответствует. Шрамов и татуировок нет, мускулистая, ну там много разного, уже не помню. Вот только, как представлю, что какой-то сверх с моей ногой бегает, блевать тянет.

Во как.

Седьмое июня, 3017 года



