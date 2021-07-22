Бахтина Н. Стрельников В.-Империя Добра-16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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«И вот настало время, когда человеческая раса расселилась по галактике и колонизировала все планеты, хоть немного пригодные для обитания. Среди светил, ставших новыми солнцами для звёздных переселенцев, были жёлтые, красные и голубые карлики. Колонии умудрились создать даже вблизи красных гигантов, не слишком, впрочем, приближаясь, чтобы не сгореть в яростном пламени звёздного ветра», — чётким, почти каллиграфическим почерком выводила рука, оплетённая жилками вен. Поджарый мужчина средних лет, с вытянутым располагающим лицом, длинными каштановыми волосами, стянутыми резинкой, подкрученными усами вразлёт и пронзительными карими глазами, неторопливо вытер самодельное перо о кусок синтетического утеплителя и задумчиво уставился в окно.
Солиниус клонился к закату, и его лучи уже не скрывали убывающего серпа Эвридики и маленького растущего эллипса Хромии. Вообще-то сейчас над горизонтом должно быть три луны, но проем окна — это вам не телескоп. Червячок сомнения всё же шевельнулся. Стоит ли так рисковать? Ведь даже тупой эксперт Благочиния вычислит автора и исполнителя, не говоря уж об ищейках Инквизиции. Но тут же улыбнулся. Победа над страхом — уже маленький подвиг! Макнул отточенное стекловолокно в самодельную краску из жжёной резины и продолжил писать, негромко замурлыкав себе под нос:
«Сколько путешествий, великих происшествий,
Сотни приключений, и тысячи побед!»
Мальчишки Альтерры, одной из планет, когда-то давшей приют неугомонным путешественникам, должны знать правду. В принципе, его идея была проста, как всё гениальное: сканирование и вброс рукописи в Сеть, на основе старой, но живучей программы-«вируса». Такое даже модераторы Благочиния смогут вычистить далеко не сразу! А люди прочтут. Главное, не увлекаться. Чем меньше текста, тем лучше.
«Давным-давно одна из звёздных экспедиций предков нашла пристанище на третьей планете в звёздной системе Солиниуса — красного карлика в шаровом скоплении Цефея. Прибывшие на Альтерру были уверены, что «путешествие в один конец» закончилось. Светило было более холодным, чем родное, но скитальцы приспособились. После скудного освещения и неустойчивой гравитации транспортных звездолётов они были рады любой твёрдой поверхности под ногами. Несмотря на то, что на звёздах этого типа часто происходят взрывы, люди и с этим справились: вначале просто повезло, а потом, в преддверии мощного катаклизма, грозящего уничтожить всё живое, создали магнитные купола вокруг зон обитания для защиты от звёздной радиации. Впрочем, у красного карлика есть и неоспоримое преимущество — гораздо большая продолжительность жизни, чем у более массивных солнц.
Борис Долинго
В рассказе есть прекрасная фраза: «…если какая-то идея находит сторонников, всегда есть опасность, что она может стать догмой»
О наборе текста и всех остальных грамматико-технических моментах могу сказать примерно то же самое, что о рассказе «Простое совпадение» (его я читал первым). Вот только тут попадаются участки, где красные строки заданы с помощью табуляции, а не через функцию отступ. Во-первых, нужно единообразие, а, во-вторых, лучше вообще не использовать табуляцию при наборе художественных текстов: дело в том, что многие верстальщики терпеть не могут, когда делается так – усложняет вёрстку.
То же самое (что сказано относительно «Простого совпадения»): написано грамотно; попадаются отдельные описки, но это случается с каждый. Так же очень советую авторам познакомиться с нашей методичкой по написанию сочетаний прямой и косвенной речи, чтобы писать всё правильно
Рассказ, как выяснилось, видимо, из некого цикла о шуточной вымышленной вселенной. В начале немного напрягла стилистика эпистолярного жанра (редко кому удаётся в этом стиле написать что-то путное), но далее стало понятно, что это лишь эпизод в тексте. Рассказ, на мой взгляд, намного интереснее «Простого совпадения», поскольку в отличие от того, тут просматривается действительно приличный уровень сатиры (и сюжет не выглядит стёбом ради стёба). Да и уровень юмора повыше уже потому, что тут есть действительно неожиданные забавные повороты сюжета, и этот уровень юмора позволяет уже нормально (скажем так, «естественно») воспринимать некоторые крайне гротескные вещи, как «масштабные» (например, стандартные логические несуразицы с путешествиями во времени), так и мелкие (например, шпоры на сапогах имперских солдат).
В рассказе есть прекрасная фраза: «…если какая-то идея находит сторонников, всегда есть опасность, что она может стать догмой». Если это изобретение авторов, то – браво! Более того, на мой взгляд в рассказе есть «зерно» для выращивания какого-нибудь отдельного рассказа с сюжетной идеей про распространение принципа Гейзенберга на макрообъекты (неопределённость воспроизводства объектов при путешествии через Навь). Мне кажется, что тут реально интересная сюжетный вариант заложен (и лучше сделать какой-то отдельный рассказ, тоже сатиро-юморной, но не связанный с данным «стёбным» циклом).
Чтобы посоветовал – убрать упоминание о «голубых карликах» (или как-то упомянуть, что, скажем, подтвердилась гипотеза об их существовании). Просто поскольку объект пока чисто гипотетический, а прочитав и нём, как о данности, в одном ряду с известными звёздными объектами, многие читатели могут решить, что такие звёзды есть в реальности. А любой текст (даже юмористический) не должен формировать у читателей ложные представления от реальности.
В остальном нареканий нет, и рассказ принимается к публикации.