Фримен М. – Симуляция – 26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Хреново, когда собственный разум восстаёт против тебя самого. И хорошо, если в этот момент в руках будут таблетки, чтобы остановить наваливающийся снежной лавиной очередной приступ психоза. А если их не окажется? Приходиться надеется на силу воли, что удастся дойти до укромного места (без людей), где бессознательное тело рухнет на землю.
Виктору повезло… Относительно… Психиатр назначил ему, как ветерану, пропранолол и топирамат. Принял препараты, можешь заниматься дальше своими делами. Но в глубине души всё равно остаётся безотчётный страх перед свернувшимся в клубок помешательством, ждущим своего часа.
Он стоял в ванной перед зеркалом и смотрел своему отражению в глаза. Лицо молодого человека было бледным, крылья носа то расширялись, то сужались – парень тяжело и шумно дышал, на лбу блестела испарина. Подтянутое тело сотрясала небольшая дрожь как при высокой температуре.
Дрожащей рукой он открыл аптечный шкафчик и достал две баночки с капсулами. Высыпал на ладонь по одной пилюле из каждой и закинул в рот. Запил.
В распахнутое настежь окно в спальне влетал городской шум, но его слух этого не слышал. В его голове грохотала артиллерийская канонада, сквозь грохот разрывов прорывался отборный мат ругающихся солдат, свистели осколки и пули, стрекотали автоматные очереди. Его воспалённый разум настолько подменил реальность, что Виктор чувствовал запах гари и идущий тяжёлый дух от разлагающихся трупов.
Но вот шум боя стал стихать, пока его не заменили молотобойные удары с трудом работающего сердца.
Виктор закрыл глаза, глубоко вдохнул, открыл глаза, выдохнул сквозь зубы.
…Его отпустило…
Он почистил зубы, принял душ, сделал завтрак – шакшуку.
После еды он пошёл одеваться. Через час, в одиннадцать ноль-ноль, должно состояться собеседование. Неделю назад он откликнулся на вакансию военного корреспондента, выполнил тестовое задание от редакции и был приглашён на встречу.
По образованию он, конечно, журналист, но после вуза был призван в армию из-за очередного разгоревшегося конфликта в Йемене. Правительство ООН, управлявшее Землёй, сформировало миротворческий контингент, в который ему «улыбнулось» попасть, и отправило туда. А примирять шиитов с суннитами оказалось делом очень накладным.
Таксокар прибыл к его дому через десять минут, о чём служба уведомила по мобильному телефону. Виктор удалил СМС и, спрятав в кармане сотовый, покинул квартиру.
Борис Долинго
Относительно сюжета, я не понял, кто кому память восстанавливал
По набору текста – автор пишет красные строки, правильно использует тире, а не дефисы. Единственный недостаток – незнание написания сочетаний прямой и косвенной речи. Очень рекомендую автору познакомиться с нашей методичкой по данному вопросу: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html, будет полезно.
В целом написано достаточно грамотно, разве что есть пропустили запятых. Чуть хуже со стилистикой изложения – попадаются несколько тяжеловесные предложения, не всегда выверен порядок слов. Вот такие примеры «…Часть его сознания понимала, что это неспроста всё…» свидетельствуют, скорее всего, что автор либо не вполне владеет стилистикой, либо просто не очень хорошо вычитал текст.
Относительно сюжета. Если честно, то я не понял, кто кому память восстанавливали и какое дело раскрыто. То есть, Виктор был подозреваемым – и в киберпространстве он сам себя раскрыл как истинного преступника? А к чему тогда Кирилл стрелял в подозреваемого? ДА и если технологии уже развиты настолько, что можно воспроизводить ВСЮ ЖИЗНЬ человека (подозреваемого), то в чём проблема просто считать всю информацию из мозга?! В общем, как мне кажется, дано какое-то слишком запутанное и очень противоречивое объяснения в двух словах довольно пространному повествованию, составляющему большую часть рассказа.
Сожалею, но не подойдёт.