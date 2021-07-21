Фримен М. – Симуляция – 26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Хреново, когда собственный разум восстаёт против тебя самого. И хорошо, если в этот момент в руках будут таблетки, чтобы остановить наваливающийся снежной лавиной очередной приступ психоза. А если их не окажется? Приходиться надеется на силу воли, что удастся дойти до укромного места (без людей), где бессознательное тело рухнет на землю.

Виктору повезло… Относительно… Психиатр назначил ему, как ветерану, пропранолол и топирамат. Принял препараты, можешь заниматься дальше своими делами. Но в глубине души всё равно остаётся безотчётный страх перед свернувшимся в клубок помешательством, ждущим своего часа.

Он стоял в ванной перед зеркалом и смотрел своему отражению в глаза. Лицо молодого человека было бледным, крылья носа то расширялись, то сужались – парень тяжело и шумно дышал, на лбу блестела испарина. Подтянутое тело сотрясала небольшая дрожь как при высокой температуре.

Дрожащей рукой он открыл аптечный шкафчик и достал две баночки с капсулами. Высыпал на ладонь по одной пилюле из каждой и закинул в рот. Запил.

В распахнутое настежь окно в спальне влетал городской шум, но его слух этого не слышал. В его голове грохотала артиллерийская канонада, сквозь грохот разрывов прорывался отборный мат ругающихся солдат, свистели осколки и пули, стрекотали автоматные очереди. Его воспалённый разум настолько подменил реальность, что Виктор чувствовал запах гари и идущий тяжёлый дух от разлагающихся трупов.

Но вот шум боя стал стихать, пока его не заменили молотобойные удары с трудом работающего сердца.

Виктор закрыл глаза, глубоко вдохнул, открыл глаза, выдохнул сквозь зубы.

…Его отпустило…

Он почистил зубы, принял душ, сделал завтрак – шакшуку.

После еды он пошёл одеваться. Через час, в одиннадцать ноль-ноль, должно состояться собеседование. Неделю назад он откликнулся на вакансию военного корреспондента, выполнил тестовое задание от редакции и был приглашён на встречу.

По образованию он, конечно, журналист, но после вуза был призван в армию из-за очередного разгоревшегося конфликта в Йемене. Правительство ООН, управлявшее Землёй, сформировало миротворческий контингент, в который ему «улыбнулось» попасть, и отправило туда. А примирять шиитов с суннитами оказалось делом очень накладным.

Таксокар прибыл к его дому через десять минут, о чём служба уведомила по мобильному телефону. Виктор удалил СМС и, спрятав в кармане сотовый, покинул квартиру.



