Валлберг Л. – Сумрачные – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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«В сумерках просыпается смерть» (Закон джунглей)
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— Я исхожу из того, что это ваши снимки. Вы их видели своими глазами?
Вместо ответа я протянул своему собеседнику очередную фотографию. Соглашусь, её качество оставляло желать лучшего, но погодные условия и освещение в тот момент тоже нельзя было назвать идеальными. Внимательно изучив то, что можно было разглядеть на затемнённой фотобумаге, мужчина посмотрел мне в лицо. Глаза за толстой оправой очков испытующе прищурились. Да, это был взгляд настоящего учёного, в этом я теперь не сомневался — как и он не сомневался в том, что я действительно побывал в том аду.
Самир — так я условно назову его — мягко улыбнулся и откинулся на спинку скамьи, позволив себе немного расслабиться. По всему, обоюдную ознакомительную проверку мы сдали на «хорошо».
— И много вы заплатили за них местным авторитетам? — спросил он, легонечко махнув стопкой фотографий.
— В Варанаси[1] я заплатил намного больше, — уклончиво ответил я.
Смуглое лицо Самира с выраженными индийскими чертами медленно расплылось в уважительной улыбке. В этот момент он понял, что у нас много общего. Нами двигал не только профессиональный интерес в том, чем мы занимались, но и азарт. Если можно так сказать, мы оба были исследователями.
— И там вы тоже искали? — спросил Самир.
— Нет, тогда я ещё ничего не знал о них.
— Итак, что вам до сих пор удалось выведать?
Очевидно, не только меня интересовали новости о загадочных существах, которых мне удалось поймать в кадр.
— «Сумрачные» — так их называют в народе. Они ведут скрытный, ночной образ жизни и появляются всегда только в сумерках, отсюда и название.
Полистав блокнотик, я зачитал вслух все варианты на исходных языках, которые слышал. Их оказалось немного, если не считать разного произношения одинаковых выражений в силу местных наречий. Самир внимательно слушал, иногда кивая головой и тихонько повторяя некоторые слова, словно смакуя их.
— Размер тела — с большую собаку, но оно у них немного длиннее и приземистее, с довольно длинным хвостом. Ходят на четырёх лапах, в своих повадках чем-то похожи на ящериц. При появлении опасности замирают, стараясь слиться с окружающим рельефом — между валунами, за стволами деревьев или перед стенами. Не выносят яркого света. Если на них навести фонарь, то сразу стремятся скрыться в воде. Бегают немного неуклюже, но зато превосходно плавают и ныряют. Всеядные — питаются как растительностью, так и рыбой, не брезгуют также крупными насекомыми и мелкими животными — крысами, земноводными. Я показывал фотографии знакомым биологам, они затруднялись однозначно отнести их к какому-то классу животных.
Борис Долинго
он злободневен, поскольку там есть немало очень грамотных в научном отношении рассужден
О наборе текста – по традиции. Автор пишет красные строки – правильно. Только стоит задавать отступ побольше, а то красная строка и не сразу заметна. ))))
Относительно записи сочетаний прямой и косвенной речи: автор, в отличие от многих, явно пытается выстраивать какою-то логику в их написании, но всё равно, судя оп тексту, пишет многое неправильно. Пояснять на конкретных примерах из текста не буду (У нас всё-таки минирецензия) – дам ссылку на нашу методичку по данному вопросу.
Написано хорошо, грамотно. Хотя попадаются отдельные описки (например, в одном очень нужном месте явно пропущена частица «не», что меняет смысл фразы), встречаются пропущенные запятые, попалось «несмотря на», написанное раздельно с «не», но всего этого немного, часто – возможно, это описки (а их у любого, даже самого грамотного автора всегда сколько-то и найдётся). В целом литературный язык качественный, читается легко.
По сюжету. Сюжет, я бы сказал так: старомоден по своей структуре. Он очень напоминает фантастические рассказы периоды первой половины 20 века. Если говорить общими словами, то это изложение некой гипотезы о плохо проверенных и не очень точных эмпирических данных, причём, поданное в виде беседы или рассказ одного из героев о каких-то «странных явлениях». Классический пример – рассказ Севера Гансовского «Хозяин бухты». Подобных рассказов была масса. Им свойственно отсутствие динамичного сюжета, какой-то особой интриги – в лучшем случае присутствовал некий саспенс, который ничего не прояснял: всё кончалось домыслами героев о этом «загадочном» явлении, событии, наблюдавшемся объекте.
В этом смысле перед нами рассказ именно такого типа. Но в одно, и весьма важное достоинство у этого рассказа есть: он злободневен, поскольку там есть немало очень грамотных в научном отношении рассуждений о том вреде, который деятельность человека наносит природе. Вкупе с хорошим, лёгким языком, которым рассказ написан, это делает возможным его принятие для публикации. Возможно, это заставит ещё кого-то задуматься о том, что происходит с нашей цивилизацией.
Принимается.