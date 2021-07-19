Лопухов Д. – Случай у Гусиного озера – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Семёнов уже третий день блуждал по лесам. Ни голода, ни жажды он не испытывал — шёл он вдоль буйного ручейка, вокруг которого в избытке краснела съедобная кислица. Углубившись от ручейка в лесную чащу, можно было отыскать бруснику и шиповник; там сновало много непуганой дичи. День тому назад, забравшись в горы, Семёнов увидел тянущийся вёрст на сорок чудесный водоём и сразу сообразил, что это оно, долгожданное Гусиное озеро. Где-то возле восточной его оконечности должна была ютиться маленькая деревенька, о которой он слышал, когда дивизия барона фон Унгерна пополняла запас провизии в Селенгенской степной думе. Местная доярка с благоговением рассказывала молодому солдатику, что совсем рядышком с Тамчой есть крошечное поселение, буквально пара сотен человек, живут они успешно и богато, иногда на своих условиях торгуют с окрестными сёлами, ни красных, ни белых к себе и на ружейный выстрел не пускают, но знаются с сатанинской силой.

Больше всего Семёнова заинтересовала та часть истории, в которой говорилось про красных и белых. Четыре дня тому назад Азиатская дивизия страшно потрепала большевиков — в плен взяли, наверное, человек триста, отобрали орудия, с десяток пулемётов, обоз и винтовок числом под полтысячи. Но прозорливый Семёнов понимал, что это временный триумф — красные, думал он, так просто Верхнеудинск не отдадут и наверняка через несколько дней поведут страшную атаку, в которой и сложит головы вся дивизия барона. Поэтому, выбрав в победной неразберихе момент, Семёнов взял винтовку и удрал. Забрался сперва, чтоб сбить возможную погоню, вёрст на тридцать в северные леса, потом сделал крюк, опустился обратно и залез в горы. Оттуда разглядел чудесную гладь Гусиного озера и прикинул примерно, где искать описанную дояркой деревню. С запада и севера озеро укрывали безлесные заболоченные берега, туда идти не было смысла. А вот у восточного берега побережье было чистым и песчаным, дальше тянулся покрытый соснами хребет, изрезанный узкими долинами. Туда-то и решил держать путь Семёнов.

За два дня и без каких-либо приключений и неожиданных встреч он проделал намеченный путь. Порой ему попадались странные субурганы и пустующие дуганы, но ни одной человеческой души за это время ему не повстречалось. Где-то далеко на западе воздух будоражили раскаты пылающего боя, но до сюда они долетали такими притихшими, что были не громче птичьего стрекота и комариного жужжания. Такие стояли покой и умиротворение, что Семёнову даже удалось поймать и зажарить зайчонка — особых усилий к тому прикладывать не пришлось, любопытный ушастик сам вышел к человеку. Семёнов, всегда испытывавший угрызения совести, когда лишал тварь божию жизни, с трудом подавлял грызущий его нутро стыд, разделывая малыша.



