Лопухов Д. – Случай у Гусиного озера – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Семёнов уже третий день блуждал по лесам. Ни голода, ни жажды он не испытывал — шёл он вдоль буйного ручейка, вокруг которого в избытке краснела съедобная кислица. Углубившись от ручейка в лесную чащу, можно было отыскать бруснику и шиповник; там сновало много непуганой дичи. День тому назад, забравшись в горы, Семёнов увидел тянущийся вёрст на сорок чудесный водоём и сразу сообразил, что это оно, долгожданное Гусиное озеро. Где-то возле восточной его оконечности должна была ютиться маленькая деревенька, о которой он слышал, когда дивизия барона фон Унгерна пополняла запас провизии в Селенгенской степной думе. Местная доярка с благоговением рассказывала молодому солдатику, что совсем рядышком с Тамчой есть крошечное поселение, буквально пара сотен человек, живут они успешно и богато, иногда на своих условиях торгуют с окрестными сёлами, ни красных, ни белых к себе и на ружейный выстрел не пускают, но знаются с сатанинской силой.
Больше всего Семёнова заинтересовала та часть истории, в которой говорилось про красных и белых. Четыре дня тому назад Азиатская дивизия страшно потрепала большевиков — в плен взяли, наверное, человек триста, отобрали орудия, с десяток пулемётов, обоз и винтовок числом под полтысячи. Но прозорливый Семёнов понимал, что это временный триумф — красные, думал он, так просто Верхнеудинск не отдадут и наверняка через несколько дней поведут страшную атаку, в которой и сложит головы вся дивизия барона. Поэтому, выбрав в победной неразберихе момент, Семёнов взял винтовку и удрал. Забрался сперва, чтоб сбить возможную погоню, вёрст на тридцать в северные леса, потом сделал крюк, опустился обратно и залез в горы. Оттуда разглядел чудесную гладь Гусиного озера и прикинул примерно, где искать описанную дояркой деревню. С запада и севера озеро укрывали безлесные заболоченные берега, туда идти не было смысла. А вот у восточного берега побережье было чистым и песчаным, дальше тянулся покрытый соснами хребет, изрезанный узкими долинами. Туда-то и решил держать путь Семёнов.
За два дня и без каких-либо приключений и неожиданных встреч он проделал намеченный путь. Порой ему попадались странные субурганы и пустующие дуганы, но ни одной человеческой души за это время ему не повстречалось. Где-то далеко на западе воздух будоражили раскаты пылающего боя, но до сюда они долетали такими притихшими, что были не громче птичьего стрекота и комариного жужжания. Такие стояли покой и умиротворение, что Семёнову даже удалось поймать и зажарить зайчонка — особых усилий к тому прикладывать не пришлось, любопытный ушастик сам вышел к человеку. Семёнов, всегда испытывавший угрызения совести, когда лишал тварь божию жизни, с трудом подавлял грызущий его нутро стыд, разделывая малыша.
Борис Долинго
рассказ – произведение весьма тонкое, о крушении привычного мира человека
По набору текста претензий нет, всё правильно. Даже сочетания прямой и косвенной речи написаны правильно – либо автор сам такой молодец, либо проштудировал нашу методичку. Во втором случае очень приятно, поскольку можно сделать вывод, что наш скорбный труд не пропадает совсем уж даром. )))
Написано отличным литературным языком, читается легко.
Что касается сюжета, то сначала мне очень не понравилось основное базовое построение: все эти сюжеты, построенные на неком «удивительном существе», непонятно, откуда взявшемся в описываемой местности (всякие там Несси, снежные человеки, чудом сохранившиеся реликты и т.д., ит.п.), сами по себе хороши были в фантастике уж лет 50 тому назад вызывают тоску смертную, поскольку лучше «Затерянного мира» Конан Дойла по увлекательности и проработке сюжета так никто ничего и не написал.
Но затем я посмотрел на данный сюжет несколько под другим углом и подумал, что ведь можно считать, что чудище здесь – совсем не главное. Главное рассказ о крушении привычного мира человека, о поиске смысла существования. И в этом плане рассказ – произведение весьма тонкое. Но одно очень плохо, как ни крути: фантастическая составляющая тут надуманная и пришита к такой сюжетной идее очень грубо. Ну, скажем, просто в эту деревеньку затворников вошли красные и по какому-то недоразумению (оно и описано в данном рассказе с убийством одного из жителей) всех затворников перестреляли. Ведь запросто такое могло случиться. Или, скажем, столкнулись именно в этой деревеньке красные и белые – и началась бойня, в которой и мирных жителей положили. И всё без всякого чудища. То есть основной «мощный» идейный стержень данного сюжета изобразить совершенно без чудища – и всё осталось тем же самым бы (все достоинства рассказа), и даже куда естественнее смотрелось бы в качестве обычной «исторической прозы».
А когда фантастический элемент можно выкинуть без ущерба для сюжета, значит, фантастику в сюжет приплетена искусственно, не она основа сюжетной идеи. Ну ведь никак не может в данном случае основой сюжетной идеи быть изображение чудища.
Но очень уж хороша эта метафоричность с разрушением основ устоявшегося мира – часто совершенно неоправданным разрушением, не несущим в разных «новых веяниях» обычным мирным людям ничего хорошего. Поэтому я рассказ всё-таки приму – он хотя и слабый по чисто фантастической компоненте, очень глубок в философском отношении