Веагур А. – Сюзанна, с тобой всё в порядке – 60

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Это был обыкновенный белый котёнок – но он был настолько белым, что в глазах рыжеволосой девочки легко сходил за упавшее с неба облачко.
– Облачко, конечно, красиво звучит, – размышляла Сюзанна, когда увидела котёнка впервые. – Но для котят совсем не подходит. Вот Тучка – другое дело! Так и буду называть тебя. Ты же не против, мой пушистик?
Котёнок, лизнув ей руку, дал понять, что не против. На том и решили.
Сюзанна была застенчивой девочкой – по крайней мере, так казалось со стороны. Даже в те моменты, когда ей хотелось вволю рассмеяться, она зажимала рот ладошкой и просто прыскала. Мама Сюзанны несколько раз спрашивала её об этом, но добиться ничего не могла: дочь лишь пожимала плечами и опускала глаза в пол.
Сейчас в комнате, кроме белоснежного котёнка, никого больше не было. Такое простое обстоятельство Сюзанну раскрепощало, и она мало-помалу начинала веселиться.
Проверив ещё раз шпингалет, она с довольным видом осмотрела своё личное пространство и негромко хлопнула в ладоши.
Будто по её сигналу в комнате появились сотни мыльных пузырей: плавно падая с потолка, они кружились в немом танце, сталкивались друг с другом, соединялись, лопались – в общем, играли в свою игру и этим жутко завлекали котёнка! Тучка вылезла из ящика с игрушками и стала с интересом следить за ними. Неожиданно она подобралась и прыгнула: сначала – на стул, а со стула – на письменный стол; но стол оказался таким скользким, что Тучка не удержалась и, завертевшись по нему на животе, как маленькое торнадо, смахнула на пол несколько карандашей и стакан с водой и, к тому же свалилась сама – прямо в только что сделанную лужу; от испуга взъерошенная Тучка бросилась под стол, где тут же перевернула коробку с конструктором – рассыпанные детальки забряцали по полу и испугали Тучку ещё больше; наконец, она вырвалась белой молнией из-под стола и, забежав за большой зелёный мяч с яркими бабочками, выгнулась дугой и зашипела.
Всё это выглядело так комично, что Сюзанна наклонилась к котёнку и громко рассмеялась. Но тут же она резко выровнялась и зажала рот руками; затравленно смотря на дверь, где висел старый календарь с питоном, Сюзанна замерла.
Замер и котёнок. Казалось, замерли даже мыльные пузыри.
Борис Долинго
есть немало вопросов про построение сюжета
Текст набран хорошо, замечаний нет.
По сюжету.
Я не большой любитель мистики, но иногда мне нравятся вещи, в которых есть «психологизм». Здесь он есть. Но есть немало вопросов про построение сюжета. Напри мер, у меня сразу же возникло недоумение: а почему Сюзанна не сделала папу давным-давно, коли она обрела такие способности? Я сразу стал ждать такого развития событий, как только стало понятно, что девочка скучает по умершему отцу.
Да, тогда бы сюжет всего этого текста на 60 т.зн. не было бы – но вполне мог быть, скажем, на 30-40 т.зн., и, как мне кажется, могло быть лучше.
Сейчас же получилось много букв во многом ради их количества.
Но даже если оставить основной стержень сюжета в нынешнем состоянии, то всё равно возникают вопросы.
Во-первых, как можно понять из текста, мама Марина видит на записи всё, что происходило с Сюзанной и Олегом – про питона, рысь, тарантулов и т.д. Но как это могло быть на записи, если камера была установлена в комнате девочки, а трагическая сцена происходила в гостиной?! Явная нестыковка!
Далее, вся сцена с чёрным ящиком, тарантулами, а затем ещё и пантерой в смысловом отношение очень слабо обоснована. Впечатление, что всё это накручено исключительно «для пущего антуража». Ей богу, совершенно лишний текст.
И ещё в концовке – совершенно лишние эти пункты с нумерацией. Всё это стоит записать как-то иначе, а то выглядит как некий список сносок, иногда даваемый в конце текстов.
Настоятельно предлагаю автору пересмотреть текст в сторону его сокращения и большей «консистентности». Убрать сцену в гостиной – в ней Сюзанна показана прямо каким-то взрослым злодеем, а она (пусть даже её второе «я») – всего лишь маленькая девочка. А она изгаляется с питонами, собачками и т.д.., словно закоренелый маньяк.
В целом сюжетный стержень интересный и весьма драматичный. Очень хорошее решение про «кокон» в конце, про второй мирок Сюзанны-2. И если всё лишнее тут почистить (тут в самой базовой идее чёткого объёма не более, чем на тысяч 40 знаков), сделать некоторые решения не такими «маниакально-заумными», то может получиться реально хороший психологический рассказ. Буду готов рассматривать текст повторно.
(Только сразу просьба к автору: если будете присылать исправленный текст – выделяйте цветом изменения в тексте)