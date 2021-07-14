Титов А. – Новая реальность- 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Он всегда появлялся как чёртик из табакерки. Если в общагу придёт, то обязательно с канистрой неведомо где добытого спирта. Если заявится на день рождения, то именно в тот момент, когда все расходятся, зато с ватагой творческих маргиналов – один другого краше. Если случайно встретит на улице, то тут же примется пропихивать что-то донельзя тебе ненужное: «Слушай, купи коптильную печь. В два раза дешевле отдам! С дымогенератором! А лучше несколько. Бизнес наладишь, не пожалеешь».

Он всегда был чем-то занят: хлопотал, предлагал, перезванивал. Никто не мог предугадать, с каким вопросом он пристанет к тебе завтра: торговля биодобавками, инвестиции в мыловарение, общества финансовой взаимопомощи. И во всех начинаниях всегда надо было кого-то привлечь, во что-то вложиться, закопать свои четыре сольдо, «чтобы выросло мощное финансовое дерево». Сетевой маркетинг, короче...

Неугомонный Борька! - постоянные удары судьбы и неудачи в бизнесе заставляли его крутиться всё лихорадочней, обещать всё больше, в сотый-тысячный раз заверять сомневающихся: «отдача будет вот-вот, скоро, неприменно». Ему не верили, он злился, теребил волосы, отчего те становились похожи на рожки. Печать обходительного лукавства приклеилась к его сдобному личику. Ни дать, ни взять — чёртик из табакерки.

Также внезапно, взбалмошно, с бухты-барахты он стал вторгаться в сны. Первый раз самый запоминающийся. Снилось, как я на самолёт опаздываю: то по дороге такси ломается, то в аэропорту ни одной двери нет, приходится стёкла разбивать, то на паспортном контроле отдаёшь документы, а там на фото не ты, а какая-та пожилая негритянка. Сон, слепленный из ненужной тревоги и нелепых предощущений. Наконец, в самолёте. Казалось бы, всё хорошо: можно откинуться, расслабиться, подремать. Но тут со впереди стоящего кресла оборачивается он. Запавшие глаза, посинелая улыбка, ничуть не похож на себе прежнего. Но ты знаешь, каким-то шестым чувством уверен в том, что это Борька. И голос его:

- Привет, однокурсник. Всё улететь от чего-то хочешь, скрыться, сгинуть? Поменять одну суету на другую? Всё беспокоишься и беспокоишь – знакомо. А ты не думал никогда над тем, чтобы умереть? Не так, чтоб назло бабушке, из-за каких-то обид, неудовольствия, а осмысленно, по-серьёзному – променять множество неразрешимых вопросов на один всеобъемлющий ответ. Мучений нет, грусти нет, всё в прошлом. Смерть – это, когда всё понятно и всё разрешено. Ты же хочешь, чтобы разрешено?



