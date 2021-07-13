Бахтина Н. Стрельников В.-Простое совпадение – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
«Что будет, если написать текст без пробелов и знаков препинания? Например: «Каждыйохотникжелаетзнатьгдесидитфазан». В принципе, прочесть можно. С некоторым напряжением глаз и неудовольствием. А ведь на Руси так писали издревле! Вплоть до XVI-го века. Причём отнюдь не из-за желания сэкономить бумагу. Массово перерабатывать целлюлозу в Московии научились только при Иване Грозном. Но уже задолго до этого веками царапали буквицы одну возле другой на кусках бересты. Благо берёз хватало. Про папирусы Древнего Египта и таблички Месопотамии даже говорить не стоит. Там тоже особо не разгуляешься. Хотя на глине писать всё же легче.
Отсутствие пробелов — это элементарный способ сокрытия информации. Шифрование. Незамысловатое, но... А если ещё и буквы переставить? Вроде: «Жжакйтохьдфзитаныскинодиаелагедзтанте». Тут вообще читай, как хочешь!»
Примерно так думал молодой человек заурядной внешности с необычным именем Евгений, возвращаясь после тяжёлого рабочего дня. Коллега по «Центру исследования мозга иных существ» с ужасом повинилась, что при приёме ответного сообщения ксенороссов случайно включила программу рандомного преобразования. Вместо долгожданной мудрости чужих получилась офигенная анаграмма! Две страницы текста, почти пять килобайт... И все символы на случайных местах. Теперь эту мешанину не разгадать. Пытаться перебрать варианты — дохлый номер. Факториал числа «сто» представляет собой умопомрачительное значение: десять в сто пятьдесят восьмой степени. А тут целых пять тысяч символов! Притом что число атомов во вселенной – «всего-то» десять в восьмидесятой. Это сколько же придётся переставлять, чтобы получить, к примеру, два листа энциклопедии Брокгауза и Ефрона? Как теперь прикажете налаживать контакт с ксенороссами?
На объездной дороге Марсополиса Евгения подрезал зелёный ровер. Нахально воткнулся между ним и идущим впереди пикапчиком. Молодой учёный еле успел надавить на тормоз. «Кво вадис, инфекция!»[1] — сквозь зубы процедил он и резко просигналил. Наглец с квадратной смешливой мордой высунулся в окно и показал неприличный жест, после чего нарочно сбросил скорость, не давая обогнать. «Вот же зараза!» — Евгений начал нервничать. До сеанса связи осталось каких-то полчаса, а при таком темпе он не успеет доехать до домашнего портала. Пользоваться же придорожной кабиной не хотелось. Слишком велика вероятность, что сообщение перехватят. А информация была сверхсекретной. «Уничтожить до трансляции!» — как мрачно шутил про себя.
Но что это, сзади? Точно такой же ровер. Оба — и передний, и задний – мигают правыми поворотниками. Требуют пристать к обочине. «Влип, очкарик!» — спокойно и даже весело подумал он, прижимаясь к бровке.
Борис Долинго
коронный вопрос, в стиле ложной пресуппозиции
С набором текста всё нормально, всё правильно.
Написано грамотно – попадаются отдельные описки, но с кем не бывает? С чем есть проблема так это с написанием сочетаний прямой и косвенной речь (увы, проблема у 99% авторов). Так что очень советую авторам познакомиться с нашей методичкой (http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html)
В литературном отношении написано хорошо, читается легко. Хуже в плане сюжета: я вот читал и гадал: а что хотели сказать авторы этим текстом? Текст явно юмористический. Картина мира нарисована соответствующая, то есть явно гротескная. Но какого-то юмора или сатиры, таких, чтобы вызывали улыбку или тонко высмеять какие-то глобальные недостатки рода – такого я, ну никак тут не вижу.
Вижу стёб с попытками сделать нечто оригинальное в жанре стёба, но стёб обязан нести в себе опять же какую-то достаточно глубокую сатиру или хотя бы какой-то искромётный тонкий и оригинальный юмор, но такого в представленном тексте я тоже не могу увидеть. Более того, сентенции типа про «коронный вопрос, в стиле ложной пресуппозиции» смотрятся весьма странно: «… «Вы уже перестали подвергать сомнению истинность идеи Империума?» Допрашиваемый полностью терял контроль, начинал мяться и заикаться. Ни «да», ни «нет» ответить нельзя. А заявлять, что утверждение некорректно, значит — препираться почти с самой Инквизицией…» – А почему на данный вопрос нужно отвечать «да» или «нет»? Нормальный человек, как мне кажется, на подобный вопрос ответит что-то вроде: «А я никогда и не сомневался в этих идеях» – и всё, надуманная проблема снята (то есть налицо надуманность утверждения, что испытуемый якобы должен потерять контроль). А такие надуманности недопустимы – особенно, если в сюжете нет ничего, кроме стёба.
Более того, есть и нелогичность. Смотрите: описана некая параллельная вселенная, где нет имени «Евгений», поскольку там не было античной Греции. Но при этом там есть наука евгеника! Название которой как раз-таки тоже происходит от греческих смыслов «благородное происхождение». Евгения нет, а евгеника есть! Нонсенс. А нонсенсов такого рода не должно быть даже в стёбных текстах. Про то, что в реальности Земли, где не существовало Древней Греции есть католическая церковь, так же весьма сомнительно даже для юморного рассказа, поскольку отсутствие Древней Греции и народа «греки» говорило бы о колоссальной разнице в хорде истории того мира и мира «нашей» Земли (надо пнгимать, что «нашу» Землю автор определили, как «Земля-7»).
В общем, не принято