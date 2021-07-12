Денисова П. – Мама-лучшийдруг – 18

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

365 дней 3075-го были наполнены событиями. Новый день – новые души. Я чувствовал себя потрясающе, почти всех забрал сам, никто не помогал, ещё бы кто-нибудь оценил мой труд. Этот год мне запомнился, грех про него не написать (смешно: грехов то у меня нет).

Многие ушли, не сопротивлялись. Она же всегда была живым протестом (не судите – это не преследование, это интерес). Вы представьте, её уже КБУ (Комитет Безопасных Учёных) забрал, пытали, 15-й эксперимент найти не могут, а она молчит, как мать дитя от волка спасает (пример устарелый, но понятный). Этот 15 эксперимент столько шуму наделал, да-да, благодаря ему столько смертей. Ох, уж эта Барб…

Она родилась в бедной семье. Средств мало, желания жить – тоже. Родители вышли из жизни, дочь осталась одна. Родители ушли навсегда, и травма у ребёнка тоже – навсегда. Она уже тогда себе пообещала, что будет лучшей матерью. Жизнь Барбару не баловала, но девочкой (термин «девочка» в её случае не совсем верным будет) была незаурядной. Она в родителей пошла, те, конечно, гадко поступили с ней: Грейс Страйтен и Эмми Морсен сами были необыкновенными людьми. Помните супругов Кюри? Страйтены им не уступали. В 20 лет Эмми стала женой 31-летнего Грейса, а через 4 года чета Стрейтенов познакомила мир с сумменингом.

Это была их первая серьёзная разработка. Специально для новой программы «Светлое будущее». Немцы как-то начинали, хорошо помню тот ужас (тогда впервые вкус слёз почувствовал). Они истребляли, а нужно было суммировать. Инъекция Страйтенов оказалась очень даже действенной. Как они это узнали? Страйтены были слишком молоды, чтобы осознавать последствия, поэтому эксперимент состоялся на их ребёнке. 4 июля 3044 года была введена инъекция в кровь влюблённых, миг соития… Эмми родила на 18 неделе, хорошим это не назвали, но подумали, что это последствия инъекции, и ничего плохого не будет (когда мать Гитлера отказалась от аборта, тоже говорили, что ничего плохого не будет. Ошиблись). Барбара Страйтен стала первым суммированным ребёнком. Назвали Барбарой, даже не посовещавшись с ней: кем она хочет быть – мальчиком или девочкой. При рождении Барбара была гермафродитом, но Эмми хотела дочь. Это последствия сумменинга: она сочла в себе полный набор генов обоих родителей, медики считали это немыслимым. Хирургия тогда была на высшем уровне, поэтому Барб легко стала девочкой. Про двуполость она не знала. Единственная тайна, которая пошла девочке на пользу. Страйтены большие деньги получили, но, люди благородные, всё в Фонд (кризис в экологии зашкаливал). А результат эксперимента (ну или просто их ребёнок)- развивался.



