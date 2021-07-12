Денисова П. – Мама-лучшийдруг – 18

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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365 дней 3075-го были наполнены событиями. Новый день – новые души. Я чувствовал себя потрясающе, почти всех забрал сам, никто не помогал, ещё бы кто-нибудь оценил мой труд. Этот год мне запомнился, грех про него не написать (смешно: грехов то у меня нет).
Многие ушли, не сопротивлялись. Она же всегда была живым протестом (не судите – это не преследование, это интерес). Вы представьте, её уже КБУ (Комитет Безопасных Учёных) забрал, пытали, 15-й эксперимент найти не могут, а она молчит, как мать дитя от волка спасает (пример устарелый, но понятный). Этот 15 эксперимент столько шуму наделал, да-да, благодаря ему столько смертей. Ох, уж эта Барб…
Она родилась в бедной семье. Средств мало, желания жить – тоже. Родители вышли из жизни, дочь осталась одна. Родители ушли навсегда, и травма у ребёнка тоже – навсегда. Она уже тогда себе пообещала, что будет лучшей матерью. Жизнь Барбару не баловала, но девочкой (термин «девочка» в её случае не совсем верным будет) была незаурядной. Она в родителей пошла, те, конечно, гадко поступили с ней: Грейс Страйтен и Эмми Морсен сами были необыкновенными людьми. Помните супругов Кюри? Страйтены им не уступали. В 20 лет Эмми стала женой 31-летнего Грейса, а через 4 года чета Стрейтенов познакомила мир с сумменингом.
Это была их первая серьёзная разработка. Специально для новой программы «Светлое будущее». Немцы как-то начинали, хорошо помню тот ужас (тогда впервые вкус слёз почувствовал). Они истребляли, а нужно было суммировать. Инъекция Страйтенов оказалась очень даже действенной. Как они это узнали? Страйтены были слишком молоды, чтобы осознавать последствия, поэтому эксперимент состоялся на их ребёнке. 4 июля 3044 года была введена инъекция в кровь влюблённых, миг соития… Эмми родила на 18 неделе, хорошим это не назвали, но подумали, что это последствия инъекции, и ничего плохого не будет (когда мать Гитлера отказалась от аборта, тоже говорили, что ничего плохого не будет. Ошиблись). Барбара Страйтен стала первым суммированным ребёнком. Назвали Барбарой, даже не посовещавшись с ней: кем она хочет быть – мальчиком или девочкой. При рождении Барбара была гермафродитом, но Эмми хотела дочь. Это последствия сумменинга: она сочла в себе полный набор генов обоих родителей, медики считали это немыслимым. Хирургия тогда была на высшем уровне, поэтому Барб легко стала девочкой. Про двуполость она не знала. Единственная тайна, которая пошла девочке на пользу. Страйтены большие деньги получили, но, люди благородные, всё в Фонд (кризис в экологии зашкаливал). А результат эксперимента (ну или просто их ребёнок)- развивался.
Борис Долинго
в фантастике мало просто заявить о каком-то открытии или явлении – надо его хоть как-то, хотя бы наукообразно, объяснить
По традиции, – о наборе текста. Самый первый момент – красные строки в тексте. В последние годы многие авторы, привыкшие к текстам в Интернете, начинают писать и художественные произведения по тем же «интернет-принципам», без красных строк. Но в русском художественном литературном языке принято каждый новый абзац, включая и прямую речь персонажей, начинать с отступа – с красной строки. Так текст становится более выразительным, поскольку видно, где начинается каждая новая мысль автора, каждый новый нюанс повествования. Красные строки выделяют моменты меняющихся акцентов в повествовании, смены ракурсов описаний, они, так сказать, задают определённую ритмику авторского построения текста (если автор, конечно, имеет опыт и, главное, талант, чтобы формировать такую ритмику).
Читать художественный текст без красных строк прсто некомфортно, поскольку создаётся впечатление, что весь текст – это единый абзац (вот уж, воистину, полный «абзац»!) Одним словом, красные строки – обязательны. Это – элемент «культуры» набора текста. Автор, не проставляющий красные строки в своём художественном (в первую очередь) тексте, не культурен в литературном отношении.
Важный нюанс: никогда не набирайте красные строки пробелами, тем более – с разным числом пробелов; используете только функцию «Отступ» в редакторе WORD. Не используйте для этой цели функцию «Табуляция».
Некоторые авторы решают проблему выделения абзацев тоже по «интернет-принципу» (как в данном случае) – создают увеличенные интервалы между разными абзацами. Так, действительно видно и без красных строк, где начинается каждый новый абзац. Но то, что принято в сетевых статьях, новостях и т.п. интернет-публикациях, не применяется в художественных текстах. Поэтому в художественных текстах, даже для публикации в Сети, следует формировать красные строки.
Далее из явных недочётов – написание сочетаний прямой и косвенной речи. Автору будет полезно познакомиться с нашей методичкой – она здесь: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html
Ещё из недостатков набора – автор не видит разницы между тире и дефисами, а это разные знаки пунктуации (советую открыть справочник и почитать об этом). Конечно, никто сильно не покарает за написание дефиса вместо тире в соответствующем месте, но правильное пользование этими знаками пунктуации – элемент культуры набора текста. То есть, элемент общей культуры автора.
Относительно литературной части. Написано очень путаным языком – то ли от лица Смерти, то ли от кого ещё. Это не понятно, и никак не раскрывается. Во многом рассказ – явная попытка сделать триллер в духе Стивена Кинга, но тут получилось куда слабее по реализации.
Немало сюжетных противоречий, например: «…Они <Страйтены> подкрепляли это действиями: экология воскресла…» – ну а каким образом воскреснет экология из-за того, что людям начали делать инъекции, которые вызывают и рождающихся детей совмещение генов обоих родителей? Как подобная «технология» может воскресить экологию, если экология в плачевном состоянии? Никак.
А как что значит «наследование ВСЕХ генов обоих родителей»? Ведь наследуется только половинный набор хромосом от каждого родителя– так работает наследственный аппарат, поскольку должно сохраняться одно число хромосом. Получается, что у «новых» детей уже не 46 хромосом (как у всех людей), а 92?! Ерунда, ей богу. Авторам всегда следует помнить, что в фантастике мало просто заявить о каком-то открытии или явлении – надо его хоть как-то, хотя бы наукообразно, объяснить. А если нет объяснения, то, прошу прощения, заявлениям таким грош цена. Более того, «научные теории», которые авторы рисуют без должного понимания соответствующих тематик, сразу демонстрируют некомпетентность авторов в вопросах, о которых они взялись писатьт.
Далее, чисто «бытовая» логика: девочка, (пусть и киборг), убившая ножом (!) сто миллионов человек – полный нонсенс. При этом её ещё и поймать никак не могут, но отслеживают по чипу GPS – и как же не могут поймать, если отслеживают?! Почему? Явно лишь потому, что автору ТАК надо.
Кстати, система GPS, похоже, у автора за 1000 лет никак не изменилась, как и вся описываемая жизнь людей. Вопрос: а зачем нужно было помещать действие в 31 век? Для пущей «фантастичности»? Но тогда и антураж следовало выдумать как-то более подходящий для далёкого будущего.
В общем, к сожалению, сюжет слабый – и по своей сути, и по реализации.
У автора видно стремление писать достаточно «психологичные» вещи, и с уклоном в научную фантастику. Это прекрасно. Но автору нужно ещё очень многому учиться – как в плане стилистики изложения, так и в области естественных наук. Пока же пробелы в этих сферах слишком очевидны.
Но потенциал тоже виден, и я желаю автору успехов на пути совершенствования