Пронкин Ю. – Айзо – 45 -ред

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Лохматый толстячок, которому равно могло быть и двадцать пять лет, и шестьдесят пять, робко постучал в дверь больничной палаты:

– Можно?

– Ждёшь, чтоб я встала и открыла? – по-старчески сварливо раздалось оттуда. – Заходи уже.

Мужчина вошёл:

– Здравствуй, мама. Я приехал.

Ни запаха лекарств, ни иных горьких спутников тяжёлой болезни – в одноместной палате было чисто и свежо. Из динамика слабо доносился шум волн. В капсуле жизнеобеспечения, укрытая по грудь, лежала измождённая старуха, и тени от лампы в изголовье поставили на лице больной ту метку, что не даёт усомниться в близости горького исхода. Сидевшая рядом медсестра поднялась с кресла:

– Здравствуйте, мистер Хэндерсон. Я подожду в коридоре, пока…

– Нет, милочка, побудь здесь, – властно остановила её миссис Хэндерсон. – Ты мне как родная.

Сказано это было явно для сына. Медсестра кивнула и отошла к окну, деликатно повернулась спиной. Мистер Хэндерсон сел в кресло:

– Мама, ты же знаешь, что для меня выйти на улицу…

– Знаю, Стиви! – старуха резко перебила его. – Знаю, что ты ни разу меня тут не навестил. Только про деньги твои знаю, на которые моё брюхо фаршируют.

– Ну, мам… – Стивен сконфуженно поправил очки.

– Что «ну, мам»? – Больная недовольно посмотрела на него. – Ты мне сын или банковский счёт?

– Мама, я… ­­– начал было тот, но так и не нашёл, что ответить.

– Милочка, скоро? – миссис Хэндерсон обратилась к медсестре.

Та повернулась:

– Ждём доктора Фрейзера. Думаю, скоро.

Мистер Хэндерсон вздохнул.

Ровно в назначенное время дверь распахнулась, и врач, розовощёкий здоровяк в белоснежном халате нараспашку, вошёл в палату:

– И снова здравствуйте, миссис Хэндерсон.

– Я просила звать меня Нэнси, – укорила его старуха. – Уж не откажите напоследок. А коли мой сын наконец соизволил явиться, то это ничего не значит.

– Да-да, конечно. – Доктор Фрейзер кивком поприветствовал Стивена и включил историю болезни на мониторе капсулы, пролистал, вглядываясь в некоторые строчки.

– Что ж, Нэнси, ваши показатели вполне… даже неплохие. – Врач улыбнулся. – Так что я надеюсь, что и завтра буду звать вас по имени, и послезавтра.



