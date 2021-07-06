Пронкин Ю. – Айзо – 45 -ред

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Лохматый толстячок, которому равно могло быть и двадцать пять лет, и шестьдесят пять, робко постучал в дверь больничной палаты:
– Можно?
– Ждёшь, чтоб я встала и открыла? – по-старчески сварливо раздалось оттуда. – Заходи уже.
Мужчина вошёл:
– Здравствуй, мама. Я приехал.
Ни запаха лекарств, ни иных горьких спутников тяжёлой болезни – в одноместной палате было чисто и свежо. Из динамика слабо доносился шум волн. В капсуле жизнеобеспечения, укрытая по грудь, лежала измождённая старуха, и тени от лампы в изголовье поставили на лице больной ту метку, что не даёт усомниться в близости горького исхода. Сидевшая рядом медсестра поднялась с кресла:
– Здравствуйте, мистер Хэндерсон. Я подожду в коридоре, пока…
– Нет, милочка, побудь здесь, – властно остановила её миссис Хэндерсон. – Ты мне как родная.
Сказано это было явно для сына. Медсестра кивнула и отошла к окну, деликатно повернулась спиной. Мистер Хэндерсон сел в кресло:
– Мама, ты же знаешь, что для меня выйти на улицу…
– Знаю, Стиви! – старуха резко перебила его. – Знаю, что ты ни разу меня тут не навестил. Только про деньги твои знаю, на которые моё брюхо фаршируют.
– Ну, мам… – Стивен сконфуженно поправил очки.
– Что «ну, мам»? – Больная недовольно посмотрела на него. – Ты мне сын или банковский счёт?
– Мама, я… – начал было тот, но так и не нашёл, что ответить.
– Милочка, скоро? – миссис Хэндерсон обратилась к медсестре.
Та повернулась:
– Ждём доктора Фрейзера. Думаю, скоро.
Мистер Хэндерсон вздохнул.
Ровно в назначенное время дверь распахнулась, и врач, розовощёкий здоровяк в белоснежном халате нараспашку, вошёл в палату:
– И снова здравствуйте, миссис Хэндерсон.
– Я просила звать меня Нэнси, – укорила его старуха. – Уж не откажите напоследок. А коли мой сын наконец соизволил явиться, то это ничего не значит.
– Да-да, конечно. – Доктор Фрейзер кивком поприветствовал Стивена и включил историю болезни на мониторе капсулы, пролистал, вглядываясь в некоторые строчки.
– Что ж, Нэнси, ваши показатели вполне… даже неплохие. – Врач улыбнулся. – Так что я надеюсь, что и завтра буду звать вас по имени, и послезавтра.
Борис Долинго
Автор дал внятное пояснение по слову «айзо», что тоже сделало
Как я писал в первой рецензии, написано хорошо, набор текста правильный. Замечания в первой рецензии были таковы: Как мне показалось, автор не вполне чётко прописал концовку (не ясен был акцент почему-то именно на вариант «А»). В исправленном рассказе всё стало куда более чётко, «логика» концовки сюжета встала в нормальное положение, скажем так. Автор также дал более внятное пояснение по слову «айзо», что тоже сделало определённые моменты более ясными.
Рассказ принимается к публикации.