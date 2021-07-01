Скоморохова Е. – Великий аттрактор и Кухулин – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Руки в белых перчатках подняли огромный «грецкий орех» и торчащий из него «хвост» с отростками. Иле Хум внимательно рассматривал объект в адаптивной оболочке.

Длинная змея конвейерной ленты бесшумно ехала дальше, скручиваясь в кольцо из тяжёлой холодной чешуи. Работники стояли по кругу, и за их спинами скользили другие «змеи», разного окраса. Люди снимали груз, изучали его, считывали информацию и выбирали для него дорожку определённого цвета.

Так начался первый рабочий день Иле. Отвлекаться нельзя – три года ушли на подготовку, чтобы оказаться здесь, в главном цехе, куда поступали самые ценные объекты, собранные за пределами Великого аттрактора.

Иле осторожно подбросил «грецкий орех» в руке, оценивая вес, размеры и плотность. Поднёс ближе к лицу, рассматривая красную сетку сосудов на извилистой поверхности серой массы с белыми и чёрными вкраплениями. Оценил свисающий отросток.

– Чуть больше килограмма. Посмотрим, что скажет анализатор, – растерянно произнёс парень. Он снял со своего костюма маленький экран на присоске и приложил к объекту.

…

«Неужели дожила до пятницы? Счастье-то какое!» – мысли в голове летели одна за другой, а руки автоматически выбрасывали в мусорное ведро одноразовые тарелки с остатками обеда. В коридоре пахло кофе, люди разбредались по кабинетам.

Весь остаток рабочего дня голова гудела, переваривая отчёты, новостную ленту, болтовню коллег о скидках и сериалах. А вечером колёса огромной тележки размеренно скрипели, кассы в бешеном ритме выбивали чеки, шуршали пакеты – волшебная музыка для ушей. Прощай, стресс – привет, счастье.

Внезапно зал торгового центра озарила молния, и воздух окрасился красно-оранжевым светом, переходящим в зелёные всполохи. Картина напоминала полярное сияние. Люди стояли с широко раскрытыми глазами и улыбались.

«Крутая рекламная акция! Интересно, чей это бренд?», – пронеслась последняя мысль объекта.

…

Видение с помощью анализатора возникло в голове Иле, ароматы духов, еды и неорганической химии хлынули на обонятельные рецепторы. Желудок предательски зарычал.

– Подлежит транспортировке по красной ленте, – хриплым голосом вынес вердикт анализатор.

Сортировщик нахмурился. Считалось, что пожилой голос программы убедительно воздействует на молодых сотрудников. Но с Иле приём не сработал.

– В перегной? Ты уверен? Совсем ничего ценного? Стоило проделывать такой путь. Проверь ещё раз.



