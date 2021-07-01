Скоморохова Е. – Великий аттрактор и Кухулин – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Руки в белых перчатках подняли огромный «грецкий орех» и торчащий из него «хвост» с отростками. Иле Хум внимательно рассматривал объект в адаптивной оболочке.
Длинная змея конвейерной ленты бесшумно ехала дальше, скручиваясь в кольцо из тяжёлой холодной чешуи. Работники стояли по кругу, и за их спинами скользили другие «змеи», разного окраса. Люди снимали груз, изучали его, считывали информацию и выбирали для него дорожку определённого цвета.
Так начался первый рабочий день Иле. Отвлекаться нельзя – три года ушли на подготовку, чтобы оказаться здесь, в главном цехе, куда поступали самые ценные объекты, собранные за пределами Великого аттрактора.
Иле осторожно подбросил «грецкий орех» в руке, оценивая вес, размеры и плотность. Поднёс ближе к лицу, рассматривая красную сетку сосудов на извилистой поверхности серой массы с белыми и чёрными вкраплениями. Оценил свисающий отросток.
– Чуть больше килограмма. Посмотрим, что скажет анализатор, – растерянно произнёс парень. Он снял со своего костюма маленький экран на присоске и приложил к объекту.
…
«Неужели дожила до пятницы? Счастье-то какое!» – мысли в голове летели одна за другой, а руки автоматически выбрасывали в мусорное ведро одноразовые тарелки с остатками обеда. В коридоре пахло кофе, люди разбредались по кабинетам.
Весь остаток рабочего дня голова гудела, переваривая отчёты, новостную ленту, болтовню коллег о скидках и сериалах. А вечером колёса огромной тележки размеренно скрипели, кассы в бешеном ритме выбивали чеки, шуршали пакеты – волшебная музыка для ушей. Прощай, стресс – привет, счастье.
Внезапно зал торгового центра озарила молния, и воздух окрасился красно-оранжевым светом, переходящим в зелёные всполохи. Картина напоминала полярное сияние. Люди стояли с широко раскрытыми глазами и улыбались.
«Крутая рекламная акция! Интересно, чей это бренд?», – пронеслась последняя мысль объекта.
…
Видение с помощью анализатора возникло в голове Иле, ароматы духов, еды и неорганической химии хлынули на обонятельные рецепторы. Желудок предательски зарычал.
– Подлежит транспортировке по красной ленте, – хриплым голосом вынес вердикт анализатор.
Сортировщик нахмурился. Считалось, что пожилой голос программы убедительно воздействует на молодых сотрудников. Но с Иле приём не сработал.
– В перегной? Ты уверен? Совсем ничего ценного? Стоило проделывать такой путь. Проверь ещё раз.
Борис Долинго
присутствует явный сарказм, это не столько «научная», сколько где-то «социальная» фантастика.
Сначала, по традиции – о наборе текста. Автор использует красные строки – абсолютно правильно. Также автор верно применяет тире. Единственное замечание – о правильности написания сочетаний прямой и косвенной речи (увы, «болезнь» подавляющего числа авторов). Поэтому и тут будет полезна наша «методичка» по данному вопросу,
По сюжету. Хотя есть и некоторая невнятность в описании цивилизации-контролёра, общая идея ясна и понятна, Идея, в принципе, актуальная, как любая достаточно глубокая и при этом не какая-то «заумная» в философском отношении идея. Только я бы поставил это не в раздел «научной» фантастики, а, скорее, в наш раздел сатирической и юмористической фантастики. Да, ту не юмор в чистом виде (не смешная тема), но присутствует явный сарказм и, как ни крути, это не столько «научная», сколько где-то «социальная» фантастика. Но, полагаю, коли рассказ принимается, то автору рубрика, в которой он выйдет, уже не так важна.
Ну и, конечно же, не в «главном цехУ», а в «главном цехЕ», но это я уже сам исправлю. Так же я исправлю и недочёты в сочетаниях прямой и косвенной речи (рассказ небольшой), но очень рекомендую автору познакомиться с нашей методичкой по указанной ссылке.