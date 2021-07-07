Девятьярова И. – Мой выходной – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Берём?

Небрежный кивок.

Я знаю, что я хочу. У меня всё распланировано. Потребляю – значит, существую, девиз современности. Я соответствую на все сто. И мне нужна помощь, звено в этой сложной цепи, пока ещё отсутствующий элемент.

Одиннадцать ноль шесть выходного дня.

– Антивирус оформим?

У продавца – россыпь рыжих веснушек по скулам и хитрая, с лисьим прищуром, улыбка. Не доверяю любителям впаривать лишнее. Мне положен антивирус бесплатный, облегчённая версия. Зачем платить больше, когда можно обойтись наименьшими тратами?

Навязчивый сервис – бич современности. Защита от спама – невозмутимость. Я щёлкаю картой по кассовой стойке.

– Нет, благодарю. Сколько с учётом доставки?

Глаза продавца холодеют, улыбка съезжает в поникшую скобочку. Программа снова сбоит? Эти бот-продавцы так одинаковы, что даже скучны.

– Двенадцать деньго-единиц. На какое время вам будет удобно?..

Сегодня. Сейчас. Я не люблю ожидания.

Одиннадцать двадцать девять выходного дня.

Скорость – достоинство современности. Я пью кофе в изысканном кожаном кресле (пятнадцать деньго-единиц), на ногах моих мягкие тёплые тапочки (одна деньго-единица, со скидкой), напротив меня – монтажные роботы собирают Доставщик.

Снимают плиту со стены, шурупами крепят светло-голубую панель. Больше мне не придётся затрачивать время на посещение магазинов и болтовню с бот-продаванами, пытающимися развести меня на покупки. Время дорого. Моё – так уж точно.

– Закончили-вышли… – бубню я под нос. – Вышли – и не мешаем, топаем по своим делам… Ать-два!

Дверь за спиной последнего из монтажников отдаёт укоризненным скрипом. Я один. Тишина. Привкус кофе на языке.

Двенадцать ноль три выходного дня.

Я неторопливо встаю. Приближаюсь к Доставщику. Хлопаю по-хозяйски по блестящему боку. Изысканно. Стильно. Гармонирует с мебелью в доме.

– Парочку бутербродов, пожалуйста! – сообщаю я в чёрный помутневший экран. – С колбасою. Я голоден.

Последняя фраза излишня. Неинформативна, глупа… но у меня выходной. Я могу позволить себе разные глупости.

Дверца открывается настежь. Чересчур широко для подноса с бутербродами… успеваю краешком мысли заметить я… успеваю прежде чем…

– Сегодня в нашем супермаркете акция – закажи товара на две деньго-единицы – и получи на одну деньго-единицу в подарок! – радостно говорит спамо-бот, выходя из-за дверцы. – Мы думаем о наших покупателях! Трам-па-рам! – в его животе играет весёлая музыка. Рот раскрыт глуповатой улыбкой. Зубы спамера безупречно белы.



