Нагорный А. – От мечты – 22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Я никак не успевал. «Время для принятия решения: ноль целых семь десятых секунды», - показывал тогда самый нехитрый расчёт. Даже спустя годы, анализируя произошедшие события, я отчётливо понимал тот факт, что выбор-то собственно, был невелик.

Когда мой корабль накрыл аномальный поток космических нейтрино, мы только-только начали тормозить. Несмотря на то, что была пройдена всего лишь половина намеченного пути, я принял решение выпустить первый из магнитных парусов для небольшого снижения скорости, иначе мы просто-напросто рисковали промахнуться, пройти навылет конечную звёздную систему.

В тот момент допустимых вариантов было всего два: мгновенно обесточить системы корабля, чтобы спасти большую их часть, либо попытаться развернуть тысячетонный колонизатор торцом по направлению к источнику невероятного выброса нейтрино, чтобы обезопасить экипаж от неминуемо последующего вслед за ним жёсткого гамма-излучения. Я выбрал второе. При этом парус обращался в невосполнимые потери при любом раскладе. Это беглый анализ показал почти сразу, а вот остальное… Остальное было уже в моих руках.

«Движители отработали хорошо, - делаю в своей памяти заметку. - Надо будет выразить свою благодарность, когда смогу их вновь оживить». Двумя короткими импульсами, повинуясь отданной команде, они точно задали необходимую траекторию движения.

Через промежуток времени, настолько краткий, что не поддавался исчислению, нас накрыла электромагнитная волна. Яркость одной из едва различимых точек на небе увеличилась в тысячи раз. Вслед за этим корабль мелко задрожал, сотрясаемый взрывами в двигательном отсеке. А потом я оглох и ослеп, оставшись наедине с самим собой.

Звезда Бетельгейзе – красный сверхгигант в созвездии Ориона, потеряла механическую устойчивость и сколлапсировала, озарив пространство на сотни парсеков вокруг себя ослепительной вспышкой сверхновой.

***

- Леонид Владимирович! – раздался настойчивый голос ассистентки. - Вас ожидают.

Я устало прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Чтобы слепить их все воедино, отделить нужные от ненужных, все чаще требовалось прилагать немалые усилия. Все-таки, возраст давал о себе знать. Моя голова была наполнена неисчислимыми битами информации, знаний, опыта, но, к сожалению, уже утратила ту удивительную способность к анализу, что присуща молодым студентам.

- Не торопи, Машенька. Иду.

Преодолеть небольшой парапет, ведущий к трибуне, удалось меньше чем за минуту. Ещё через пару шагов я зашёл на импровизированную сцену. Передо мной открывалось просторное помещение, полностью заполненное людьми. Почти всех из них я знал лично. Учёные, коллеги по работе, главные конструкторы и инженеры - сегодня собрались почти все. Сегодня решался очень важный вопрос.



