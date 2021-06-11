Нагорный А. – От мечты – 22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Я никак не успевал. «Время для принятия решения: ноль целых семь десятых секунды», - показывал тогда самый нехитрый расчёт. Даже спустя годы, анализируя произошедшие события, я отчётливо понимал тот факт, что выбор-то собственно, был невелик.
Когда мой корабль накрыл аномальный поток космических нейтрино, мы только-только начали тормозить. Несмотря на то, что была пройдена всего лишь половина намеченного пути, я принял решение выпустить первый из магнитных парусов для небольшого снижения скорости, иначе мы просто-напросто рисковали промахнуться, пройти навылет конечную звёздную систему.
В тот момент допустимых вариантов было всего два: мгновенно обесточить системы корабля, чтобы спасти большую их часть, либо попытаться развернуть тысячетонный колонизатор торцом по направлению к источнику невероятного выброса нейтрино, чтобы обезопасить экипаж от неминуемо последующего вслед за ним жёсткого гамма-излучения. Я выбрал второе. При этом парус обращался в невосполнимые потери при любом раскладе. Это беглый анализ показал почти сразу, а вот остальное… Остальное было уже в моих руках.
«Движители отработали хорошо, - делаю в своей памяти заметку. - Надо будет выразить свою благодарность, когда смогу их вновь оживить». Двумя короткими импульсами, повинуясь отданной команде, они точно задали необходимую траекторию движения.
Через промежуток времени, настолько краткий, что не поддавался исчислению, нас накрыла электромагнитная волна. Яркость одной из едва различимых точек на небе увеличилась в тысячи раз. Вслед за этим корабль мелко задрожал, сотрясаемый взрывами в двигательном отсеке. А потом я оглох и ослеп, оставшись наедине с самим собой.
Звезда Бетельгейзе – красный сверхгигант в созвездии Ориона, потеряла механическую устойчивость и сколлапсировала, озарив пространство на сотни парсеков вокруг себя ослепительной вспышкой сверхновой.
***
- Леонид Владимирович! – раздался настойчивый голос ассистентки. - Вас ожидают.
Я устало прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Чтобы слепить их все воедино, отделить нужные от ненужных, все чаще требовалось прилагать немалые усилия. Все-таки, возраст давал о себе знать. Моя голова была наполнена неисчислимыми битами информации, знаний, опыта, но, к сожалению, уже утратила ту удивительную способность к анализу, что присуща молодым студентам.
- Не торопи, Машенька. Иду.
Преодолеть небольшой парапет, ведущий к трибуне, удалось меньше чем за минуту. Ещё через пару шагов я зашёл на импровизированную сцену. Передо мной открывалось просторное помещение, полностью заполненное людьми. Почти всех из них я знал лично. Учёные, коллеги по работе, главные конструкторы и инженеры - сегодня собрались почти все. Сегодня решался очень важный вопрос.
Борис Долинго
что Глизе 667, что Проксима Центавра являются системами красных карликов
Сначала, по традиции, о наборе текста. Автор использует красные строки – абсолютно правильно, но набирает их пробелами. Наборы красных строк пробелами, конечно же, не «преступление», но – моветон, потому что, как правило, при такой системе набора где-то обязательно будет пробелом меньше, где-то больше, то есть красные строки могут получаться разного размера.
При этом автор почему-то решил, что красные строки нужны только в косвенной авторской речи, а прямая речь персонажей и некая справочная информация, подаваемая в тексте, должны писать ся без красных строк. Откуда такое решение – не понятно совершенно.
Затем, автор оставляет увеличенные интервалы между абзацами – совершенно ни к чему это делать, особенно если используются красные строки. Это ещё оправдано, если красных строк нет – чтобы было чётко видно, где начинается новый абзац. Но в русскоязычных художественных текстах так делать не принято.
Тире периодически путаются с дефисами, а в начале прямой речи всегда стоят дефисы. Опять же – не «преступление», но элемент отсутствия должной культуры набора текста.
Вообще по всем этим моментам, касающимся набора текста – достаточно посмотреть хорошо отредактированные изданные книги, и многое можно понять без изучения каких-либо правил.
О точности написания самих сочетаний прямой и косвенной речи могу сказать одно: как и 99% остальных, автор не знает, как нужно такие сочетания писать. Поэтому и тут будет полезна наша «методичка» по данному вопросу: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html
Теперь о сюжете и сюжетной идее. Сразу в самом начале покоробила «сверхдраматическая» фраза: «Я никак не успевал. «Время для принятия решения: ноль целых семь десятых секунды», – показывал тогда самый нехитрый расчёт…» – К чему напускать подобного опереточного драматизма? Ведь подобная построение фразы подразумевает в контексте как бы такую ситуацию: герой мог успеть, но времени было слишком мало. Но каким образом человек вообще может успеть что-либо сделать и вообще отреагировать за 0,7 секунды?! Ну разве что от крошенного камня увернуться (да и то далеко не у каждого это получится. А тут речь о процессах в космическом полёте. Подобные фразы – особенно, открывающие текст! – необходимо продумывать более тщательно.
Далее, вот такая фраза и тоже в самом начале вызвала недоумение откровенное: «Когда мой корабль накрыл аномальный поток космических нейтрино…» – Дело в том, что от самих нейтрино никакой опасности быть не может (это же частица, которая практически не взаимодействует с веществом). Да, автор чуть ниже сообщает, что далее придёт поток гамма-излучения и э/м импульс, но эта начальная фраза сформулирована так, что начинаешь воспринимать как утверждение автора об опасности нейтрино, как такового. Кроме того, к чему пояснение про «космическое» нейтрино? Они бывают некосмические, так – чтобы «потоком»?
Вот такое начало текста вызывает подозрения, что автору следует серьёзно поработать над стилистикой изложения своих мыслей.
Далее, вскоре встретилась вот такая фраза: «Преодолеть небольшой парапет, ведущий к трибуне …» – тут уже странное использование, казалось бы, расхожего термина. Дело в том, что «парапет» в самом общем смысле, это некое ограждение. Каким образом, ограждение может куда-то вести? И герой перелезал через этот парапет, что ли? Налицо неточное знание значения слова.
С чисто научной точки зрения выбор мест для первой (подчёркиваю: первой!) колонизации выглядит весьма странно: что Глизе 667, что Проксима Центавра (она же Альфа) являются системами красных карликов (а Глизе ещё и тройная система!). То есть «материнские» звёзды этих систем совершенно не похожи на наше Солнце. Даже если там есть планеты, то условия на планетах совершенно не похожи на Земные. Посылать туда столь дорогую экспедицию, корабль-ковчег выглядит лишённым всякого смысла. Ясно дело, что все рассуждения о звёздной колонизации сегодня не более чем словесные спекуляции, но совершенно очевидно, что если дело дойдёт до подобных проектов, то первичной характеристикой для выбора перспективной планетной системы будут параметры звезды. Понятно, что наличие планет земного типа обязательное условие, но на планете «земных параметров», скажем, в системе какого-нибудь Сириуса люди нормально жить точно не смогут. Как и в системе красных карликов. Поэтому, на мой взгляд, при написании именно «научной» фантастики авторам всегда следует отталкиваться от неопровержимых современных научных данных. А данные эти таковы, что человек (если это не модернизированный киборг какой-то) нормально может существовать на планете, имеющей примерно земные параметры (гравитация, состав атмосферы, спектр излучения звезды).
При этом рассуждения якобы «научного сообщества», описанные в рассказе, выглядят, мягко говоря, довольно непрофессиональными: одновременно ведутся рассуждения о колонизации систем звёзд абсолютно не «солнечного» типа – и тут же о Тау Кита, солнцеподобной звезде. Это примерно, как если бы рассуждать о том, где построить себе дом – в Антарктиде или на Кипре (очень уж разные условия существования). Единственное, что делает тут правильно автор – рассуждения о «промежуточной станции»: если условия в ближайшей по курсу системе не годятся, что звездолёт-ковчег может полететь дальше. Это с экономической точки зрения верная концепция (если не считать, конечно, того, что рассуждать о колонизации планеты в системе красного карлика с помощью одноразового звездолёта-ковчега по «экономике» абсолютно бессмысленный проект). Проще этот «ковчег» со всеми переселенцам взорвать сразу ещё на орбите Марса – чтобы не мучились.
Вообще должен сказать, что ГГ со своими рассуждениями выбора между красными карликами Глизе 667 и А-Центарва выглядит каким-то ненормальным: почему сразу не выбрать Тау Кита, солнцеподобную звезду всего (всего!) в 12 световых годах от Земли?
В общем, «научная» подоплёка весьма неубедительна, скажем так. Хотя, должен отметить, что общая сюжетная идея (разум человека, вживлённый в корабль) хотя и не нова, но в задумке весьма интересна. (При этом я почти сразу понял, что Серебряков в звездолёте и живой человек – не одно и то же, но задумка была интересной).
Не вполне понятно, конечно, как кибер-Леонид не осознал, что он не человек (а по его действиям до последнего момента он этого явно не понимает!), но в идее сюжета рассказа есть очень интересное «зерно». Беда в том, что начальная «научная» часть сделано очень неубедительно, а концовка откровенно скомкана. Хороший замысел – слабая реализация.
Возможно, если автор поработает над текстом, то будет смысл рас смотреть рассказ повторно. (Убедительная просьба: если автор будет делать правки и присылать текст повторно, то выделять исправленные места цветом).