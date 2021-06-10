Ломовцев А. – Тайна Вапити – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Аннотация.



Подросток Рик отправляется с дядей на охоту в горы.

Дядя одержим идеей выследить и убить мистического оленя Вапити.

Но, олень сам приходит к охотнику в несколько необычном виде.

За мутным окном бревенчатого домика подвывал ветер. Внутри, медленно разгоняла жар. сваренная вручную, с кривыми швами по бокам, железная печка, что притаилась в углу. Толстомордый сержант с набрякшими бульдожьими щеками закинул в печь пару поленьев, посмотрел на огонь, раскурил не торопясь сигару и вышел, плотно прикрыв дверь. Дохнуло свежестью леса, запах хвои смешался с дымком чадящих дров и ароматом табака.

Паренёк сидел за потемневшим столом возле окна. Он потёр воспалённые глаза, жутко хотелось спать. За ночь прилёг только раз, но уснуть не получилось — испугали звуки. Казалось, будто снаружи бродил гризли и чесался спиной об угол. Малец слышал, как к утру затарахтела на просёлке машина. Помнится, удивился, как долго тащились полицейские, он позвонил им задолго до рассвета.

Однако сержант приехал один. Чертыхаясь, вылез из джипа, пожаловался на ранние заморозки и совсем не удивился возрасту заявителя.

Мальчик посмотрел на россыпь белых листов на столе, что оставил сержант, на изгрызенный колпачок ручки, на пальцы с чернотой под ногтями. Полицейский попросил описать, как оно всё же случилось. Так с чего бы начать?

Первая строка далась легко.

«Меня зовут Рик Фестон, мне двенадцать лет, ну или почти двенадцать. Восемнадцатого августа я поехал с дядей Гарри на охоту в горы в Бивер–Крик, что в Заповеднике Гранд-Тетон, штата Вайоминг…».

Снаружи хлопнула дверь автомобиля, тяжёлые шаги затопали на крыльце, и запуская холодный воздух в домик, ввалился краснолицый сержант. Рик отложил ручку.

— Господин офицер, а что нужно написать?

Малец чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. Он надеялся отправиться домой, а не сидеть в этом жутковато, на его взгляд, месте.

— Хм, — сержант отбил грязь с ботинок и присел на колченогий стул у печки, — ты описывай всё поподробнее, важны любые мелочи. С какой целью вы приехали, на охоту, на рыбалку. или вы туристы?

— Мы приехали на охоту, с дядей сэр., я это уже написал

— Да? Хорошо. Тогда опиши, что делал ты с момента приезда и что дядя. Как его зовут, кстати?



