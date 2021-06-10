Ломовцев А. – Тайна Вапити – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Аннотация.
Подросток Рик отправляется с дядей на охоту в горы.
Дядя одержим идеей выследить и убить мистического оленя Вапити.
Но, олень сам приходит к охотнику в несколько необычном виде.
За мутным окном бревенчатого домика подвывал ветер. Внутри, медленно разгоняла жар. сваренная вручную, с кривыми швами по бокам, железная печка, что притаилась в углу. Толстомордый сержант с набрякшими бульдожьими щеками закинул в печь пару поленьев, посмотрел на огонь, раскурил не торопясь сигару и вышел, плотно прикрыв дверь. Дохнуло свежестью леса, запах хвои смешался с дымком чадящих дров и ароматом табака.
Паренёк сидел за потемневшим столом возле окна. Он потёр воспалённые глаза, жутко хотелось спать. За ночь прилёг только раз, но уснуть не получилось — испугали звуки. Казалось, будто снаружи бродил гризли и чесался спиной об угол. Малец слышал, как к утру затарахтела на просёлке машина. Помнится, удивился, как долго тащились полицейские, он позвонил им задолго до рассвета.
Однако сержант приехал один. Чертыхаясь, вылез из джипа, пожаловался на ранние заморозки и совсем не удивился возрасту заявителя.
Мальчик посмотрел на россыпь белых листов на столе, что оставил сержант, на изгрызенный колпачок ручки, на пальцы с чернотой под ногтями. Полицейский попросил описать, как оно всё же случилось. Так с чего бы начать?
Первая строка далась легко.
«Меня зовут Рик Фестон, мне двенадцать лет, ну или почти двенадцать. Восемнадцатого августа я поехал с дядей Гарри на охоту в горы в Бивер–Крик, что в Заповеднике Гранд-Тетон, штата Вайоминг…».
Снаружи хлопнула дверь автомобиля, тяжёлые шаги затопали на крыльце, и запуская холодный воздух в домик, ввалился краснолицый сержант. Рик отложил ручку.
— Господин офицер, а что нужно написать?
Малец чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. Он надеялся отправиться домой, а не сидеть в этом жутковато, на его взгляд, месте.
— Хм, — сержант отбил грязь с ботинок и присел на колченогий стул у печки, — ты описывай всё поподробнее, важны любые мелочи. С какой целью вы приехали, на охоту, на рыбалку. или вы туристы?
— Мы приехали на охоту, с дядей сэр., я это уже написал
— Да? Хорошо. Тогда опиши, что делал ты с момента приезда и что дядя. Как его зовут, кстати?
Борис Долинго
Автор достаточно продвинутый человек: прислал даже весьма точный логлайн (модное словечко) к своему рассказу. Правда, назвал это «аннотацией», но это точно логлайн. Написано в целом довольно грамотно, но автор, похоже, напрочь забыл про запятые при вводных словах и обращениях, что очень странно. Ну и есть явные описки, но бывает хуже.
Автор правильно пишет тире, а не дефисы там, где именно нужны тире, но всё-таки с набором текста есть проблемы – красные строки автор не пишет, поскольку нельзя назвать «красной строкой» отступ в один пробел, да и то не всегда проставленный. Красные строки служат для чёткого выделения каждого нового абзаца, они помогаю более адекватно воспринимать текст. Откройте любую профессионально изданную художественную книгу и увидите это.
Данные замечания указывают не на какой-то «криминал» со стороны автора, но, как я всегда говорю, являются элементами общей культуры набора текста. Согласитесь, если кто-то желает принадлежать к некой «корпоративной» культуре (а быть писателем – это принадлежать именно к литературной «корпорации»), надо соблюдать и определённые нормы такой культуры. Тем более, что нарушение подобных норм нельзя оправдывать каким-то «новаторством» и т.п. отговорками. Новаторство должно присутствовать, прежде всего, в сюжетных идеях.
А вот с этим тут неважно – идея-то рассказа в чём? Что какой-то мистический олень, размером с гору слизнул языком незадачливого охотника, который, якобы, когда-то убил его детёныша? При этом более никакого обоснования истории или легенды об этом олене в тексте нет –автор не потрудился каким-то образом обосновать сказку про этого оленя. При этом рассказ ещё и обрывается, словно элементарно не закончен, словно автор не знал, как же закончить своё повествование.
В общем, автору необходимо очень серьёзно работать над идеями для сюжетов своих рассказов. Возможно, у него станет что-то получаться лучше – нечто более оригинальное и цельное именно в сюжетном отношении. Ну и лучше писать о жизни в той стране, жизнь которой ты знаешь, если только сюжетная идея не требует размещения «сцены действия» в какой-то конкретно стране.
В данном случае, как мне кажется, тот зачаток сюжетной идеи, который присутствует (а это именно зачаток в представленном виде) совершенно не требует помещения сюжета на территорию США, а американская» сцена действия» выбрана из заблуждения, что так будет круче для читателя. Увы, круче из-за этого не получилось. Легенды об оленях как о мистическом животном есть, кстати, не только в Америке, но и у нас в Сибири. Так к чему выдумывать сцену действия в США, тем более, что общее описание разговора мальчика и полицейского и вообще самого действия сильно смахивает на клише из многих фильмов «оттуда»: толстый сержант-полицай, разные эти словечки типа «сынок» – ну прямо перевод из голливудского фильма средней руки. Ну к чему такое подражание?..
Но главное, конечно, не это, как и отсутствие красных строк, а то, что идея рассказа сильно недоношенной родилась, прошу прощения. Хотя по тому как автор складывает слова во фразы в целом у меня есть надежда, что у него может получаться лучше – надо только серьёзно работать над сюжетами и не допускать каких-то абсолютно ненужных клише с бюджетного американского кинематографа.