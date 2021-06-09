Туманов И. – Разуму вопреки – 51

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Шестнадцатый
В каюте опять нестерпимо душно, через открытый иллюминатор внутрь попадает ещё больше раскалённого воздуха. Узкая койка издаёт противный скрип, когда я пытаюсь подняться. Голова слегка кружится.
– Ари! Ари, ты там? – раздаётся голос снаружи.
– Да здесь я, чёрт возьми. Не надо так орать!
Я протираю глаза. Термометр на стене справа у зеркала показывает +35 градусов. Уже не так жарко, видимо день близится к вечеру. Снаружи слышны шаги по палубе. В дверном проёме показывается Мако – древний старик, в два раза старше меня, ему уже давно перевалило за сто двадцать лет. Кожа на лице сухая, морщинистая, голова обмотана куфией, правый глаз белый, безжизненный, через него идёт огромный шрам от середины лба до скулы. Мако носит традиционную белую галабею и длинную, до самого пола, рубаху с широкими рукавами.
– Сколько сейчас времени? – спрашиваю я, потягиваясь.
– Почти 49 часов дня, скоро уже ночь, – отвечает он, глядя на циферблат. – Пойдём. У меня есть для тебя и твоей баржи работа.
– Мако, я сто раз тебе говорила, что это галея, а не баржа.
– У галеи были вёсла, пушки и вмещала она до 500 человек. А у тебя только два гарпуна, – огрызается Мако, выходя из каюты.
Я следую за ним, на ходу облачаясь в лёгкие штаны. Мы выходим в небольшой кампус, а оттуда на палубу. Отчасти, старик прав и галеей моё судно можно назвать с трудом.
– Ты-то откуда знаешь, как выглядела раньше галея? – спрашиваю я, добавляя нотку сарказма.
– Дорогуша, я забыл больше, чем ты когда-либо узнаешь. А учитывая, что нам осталось на этой планете не так долго, твои шансы достичь моего уровня познания стремятся к нулю.
Мако ловко спрыгивает с палубы прямо на площадку для моего судна. Думаю, на вид Предки дали бы ему лет шестьдесят, хотя столько стукнуло недавно мне, да и продолжительность жизни у нас почти вдвое больше, чем была у них. Мако – крайне резвый старикашка и не зря был вождём местного Оазиса 16.
– Есть какие-то новости?
Теперь уже я спрыгиваю вниз, заправляю грязно-жёлтую майку в штаны и осматриваю своё судно: двигатели обратной гравитации выключены, моя галея аккуратно «припаркована» на площадке, металлическая поверхность покоцана частичками песка за тридцать с лишним лет хождения по дюнам и холмам, а название на борту – «Спирит» – практически стёрлось.
Борис Долинго
рассказ очень неплох,сюжет самодостаточен и интересен
Набор текста очень точный, всё вполне хорошо –автор даже нигде не пишет дефисы вместо тире.
Единственные момент – написание сочетаний прямой и косвенной речи: как и 99% остальных, автор не знает, как нужно писать такие сочетания. Поэтому тут будет полезна наша «методичка» по данному вопросу
По сюжету и сюжетной идее. Вообще, несмотря на значительное сходство с многочисленными сюжетами о забытых в космосе колонистах (мне даже что-то «Дюну» напомнило с её песчаной планетой), данный сюжет вполне самодостаточен и интересен. И хотя, в принципе, рассказ можно было бы назвать неким «синопсисом» куда более крупного произведения, я считаю, что это нормальная научная фантастика с вполне логично простроенной идеей. Хотя, повторяю, я бы рекомендовал из этого сделать роман, а потенциал тут есть и по сути идеи, и по заложенной в её основу «драматургии». (Правда, по опыту знаю, что не у всех авторов, написавших рассказ с таким «романным» потенциалом, получается сделать роман на этой основе. Всё-таки написание рассказа – это спринт, а написание романа – марафонская дистанция, и далеко не все спринтеры способны бегать марафоны.
Но, тем не менее, рассказ очень неплох, и я бы его принял для публикации в журнале. Однако, есть замечания, которые я рекомендую автору устранить.
О написании сочетаний прямой и косвенной речи я сказал выше – советую автору прочитать нашу методичку и самостоятельно сделать всё так, как надо.
Далее, рекомендую перечитать текст и кое-где подправить стилистику – есть не с лишком хорошие обороты и фразы. На кое-какие укажу, например: «…а над головой возвышается Кеос…» (подчёркнуто безобразное в стилистическом отношении слово). «Кеос» – это спутник планеты, местная луна. Уважаемый автор, ну кто ТАК говорит: «У меня над горловой возвышалась Луна»?! Слово возвышается предполагает объект, который расположен на одной поверхности с тем, кто этот объект наблюдает (потому и возвышается над чем-то или кем-то). В данном случае следовало сказать что-то вродще: «…а над головой висел Кеос…»
Кроме того при этом ещё и одного их героев зовут Кес, что вызывает ненужные созвучия с названием спутника планеты. Неужели нельзя было придумать иное имя либо луне, либо героине?!
Да, очень точно (насколько можно для фантастической ситуации) описаны многие физико-технические, скажем так моменты – например, нюансы управления векторами гравитации судна главной героини. Но что немного напрягло, так это рассуждения о том, что корабль-ковчег многократно взлетал и садился на поверхность планеты, создавая поселения. При любом раскладе это слишком фантастично: гигантский звездолёт вряд ли целесообразно делать таким, чтобы он мог совершать подобные взлёты-посадки многократно. Кто может себе представить звездолёт (причём километровой длины!) с подобной энергетикой? Мне кажется, что если бы некая цивилизация достигла такой энергетической свободы в космосе, то никакие колонизации иных миров были бы уже не нужны (надеюсь, что я имею в виду). Самое экономически удобное (и реалистичное, а фантастика, кстати, наиболее реалистичный жанр из всех существующих!) было бы иметь корабль-матку на орбите, а высадки для формирования поселений осуществлять с помощью каких-то модулей-челноков. Корабль-матку можно было опустить на планету один раз, когда стало понятно, что иного выхода нет (как развязка драмы внутри экипажа). В общем, я бы этот момент как-то подправил для большей «убедительности».
Ну и текст стоит просмотреть на предмет стилистики изложения в чистом виде, поскольку редко, попадаются очень нехорошо написанные места. Например: «…Насколько я знаю, люди тогда жили сильно меньше, так что я бы дала ей лет пятьдесят-шестьдесят. Мне тоже чуть больше шестидесяти, но я выгляжу сильно моложе…» – Во-первых, два раз подряд «сильно» – это реальный моветон (повтор одинаковых слов так близко в тексте). Во-вторых, «сильно меньше» и «сильно моложе» моветон вдвойне. Это ещё можно было бы вставить в речь каких-то персонажей (да и то, скорее, чтобы подчеркнуть из косноязычие), но в авторской речи это звучит ужасно. «Намного меньше», «существенно моложе» – вот как-то так.
Ну и чисто грамматические ошибки – да, их мало, но вот такая просто резанула глаз»: «…– Амбиции тут не причём.», говорит один из героев. «Ни при чём», и только так надо писать в подобном случае!
В общем, если автор согласен с замечаниями (а большие из таковых не субъективны, а объективны), то жду от него текст с правками. Огромная просьба: выделять места правок, чтобы не искать таковые (самое удобное – цветом).