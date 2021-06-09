Туманов И. – Разуму вопреки – 51

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Шестнадцатый



В каюте опять нестерпимо душно, через открытый иллюминатор внутрь попадает ещё больше раскалённого воздуха. Узкая койка издаёт противный скрип, когда я пытаюсь подняться. Голова слегка кружится.

– Ари! Ари, ты там? – раздаётся голос снаружи.

– Да здесь я, чёрт возьми. Не надо так орать!

Я протираю глаза. Термометр на стене справа у зеркала показывает +35 градусов. Уже не так жарко, видимо день близится к вечеру. Снаружи слышны шаги по палубе. В дверном проёме показывается Мако – древний старик, в два раза старше меня, ему уже давно перевалило за сто двадцать лет. Кожа на лице сухая, морщинистая, голова обмотана куфией, правый глаз белый, безжизненный, через него идёт огромный шрам от середины лба до скулы. Мако носит традиционную белую галабею и длинную, до самого пола, рубаху с широкими рукавами.

– Сколько сейчас времени? – спрашиваю я, потягиваясь.

– Почти 49 часов дня, скоро уже ночь, – отвечает он, глядя на циферблат. – Пойдём. У меня есть для тебя и твоей баржи работа.

– Мако, я сто раз тебе говорила, что это галея, а не баржа.

– У галеи были вёсла, пушки и вмещала она до 500 человек. А у тебя только два гарпуна, – огрызается Мако, выходя из каюты.

Я следую за ним, на ходу облачаясь в лёгкие штаны. Мы выходим в небольшой кампус, а оттуда на палубу. Отчасти, старик прав и галеей моё судно можно назвать с трудом.

– Ты-то откуда знаешь, как выглядела раньше галея? – спрашиваю я, добавляя нотку сарказма.

– Дорогуша, я забыл больше, чем ты когда-либо узнаешь. А учитывая, что нам осталось на этой планете не так долго, твои шансы достичь моего уровня познания стремятся к нулю.

Мако ловко спрыгивает с палубы прямо на площадку для моего судна. Думаю, на вид Предки дали бы ему лет шестьдесят, хотя столько стукнуло недавно мне, да и продолжительность жизни у нас почти вдвое больше, чем была у них. Мако – крайне резвый старикашка и не зря был вождём местного Оазиса 16.

– Есть какие-то новости?

Теперь уже я спрыгиваю вниз, заправляю грязно-жёлтую майку в штаны и осматриваю своё судно: двигатели обратной гравитации выключены, моя галея аккуратно «припаркована» на площадке, металлическая поверхность покоцана частичками песка за тридцать с лишним лет хождения по дюнам и холмам, а название на борту – «Спирит» – практически стёрлось.



