Пучков А. – Совершенная защита-19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Мантикора приготовилась к прыжку. Она прижалась к земле и подалась немного вперёд. Перевитые мышцами, словно канатами, лапы подрагивали от напряжения, как будто зверь накапливал в них силу, чтобы совершить стремительный и смертельный рывок. Длинный и мощный хвост, заканчивающийся острой костяной иглой, как маятник метронома, двигался из стороны в сторону. Я, стараясь не моргать, смотрел ей прямо в застывшие жёлтые глаза, в которых пульсировал вертикальный зрачок, и ждал. Всем было известно, что, если уж ты встретился взглядом с этой хищницей, не моргай! И чем дольше ты сможешь выдержать, тем дольше проживёшь.
Я усмехнулся: «Ну уж нет, подруга! Зря ты выбрала меня предметом охоты, ох, зря! Не повезло тебе! Ты, конечно, можешь меня достать!.. Но не в этот раз! И не в следующий!.. Не ты первая и не ты последняя!..». И я моргнул!
Моргнул специально, чтобы мантикора начала действовать. Зверь купился на провокацию и ударил хвостом. Она всегда первый удар наносит хвостом. Мне это было известно! Раздался свист пронзающего воздух острия, и я, стремительно пригнувшись, перекатом ушёл в сторону. И уже выходя из кувырка и поднимаясь на ноги, почти не глядя, рубанул мечом!.. Правки не требовалось! Хвост зверя вонзился в ствол дерева, возле которого я стоял, и увяз в нём своим острым концом. Ну а мне оставалось его только перерубить, что я и сделал. Не впервой, знаете ли.
Лишившись хвоста, мантикора, завывая, крутилась на одном месте, взрывая когтями землю, напрочь забыв и про меня, и про охоту. Она вообще больше ни на кого не обращала внимания. Хвост для неё – основа существования; лишившись его, она полностью теряла ориентацию и не знала, куда ей бежать и что делать. Меня всегда интересовал вопрос: почему при наличии впечатляющих клыков и мощных когтей это в общем-то умное создание так безрассудно и бесстрашно использует столь ценный для её жизни инструмент?!
Из-за соседнего дерева выглянул Серый и вопросительно уставился мне в глаза.
– Всё нормально, братан, – улыбнулся я, убирая меч за спину, – как обычно, даже не поцарапался!
Серый хмыкнул и, пожав плечами, направился в сторону скал. Я вздохнул и, поправив разгрузку, потопал следом за ним. Вот всегда с ним так, хоть бы раз похвалил!
Серый бодро топал метрах в пяти впереди меня и настороженно вертел головой во все стороны. В этих местах только так и надо ходить. Нельзя идти рядышком друг с другом, как бы тебе этого ни хотелось. Нельзя идти друг за другом ближе, чем в пяти метрах. Иначе и в том, и другом случае сразу обоим можно запросто стать добычей какой-нибудь твари.
Борис Долинго
аллегорический мир детского воображения с миром реальным
К набору претензий нет (хотя красные строки можно было делать и более глубокими).
Язык у автор достаточно живой и образный, но есть небольшие переборы с повторами глагола «быть» в разных его формах (нечастые, но есть). Есть не вполне удачные фразы, например: «…они будут сидеть в засаде до тех пор, пока не добудут себе пропитание…» («будут» и «добудут» придают фразе паразитную здесь рифму, а в русском языке хватает синонимов, чтобы таких «ляпсусов» не допускать). Есть просто нехорошо построенные фразы, например: «…Почти прошли скалы, осталось только спуститься с небольшой площадки, где мы сейчас стояли, в долину…» (здесь неудачный порядок слов: спуститься куда – в долину, то есть тут сказуемое «спуститься» оторвано от обстоятельства места «долина», и фраза звучит элементарно некрасиво).
Есть тут и некоторые неточности в описании, например: «…я торопливо лез на валун, за которым мы скрывались, и радовался тому, что этот валун выше скалы, где притаились эти пакостники…» – невнятное какое-то описание! По тому, как вся сцена с шушурами описана, совершенно не понятно, каким образом ВАЛУН может быть выше СКАЛЫ, на которой прячутся шушуры? Тем более при том, что герой говорит ранее, что заметил, как С ВЕРХУШКИ большой скалы скатились камни. Значит, верхушка скалы всяко-разно выше уровня, где находятся герои. А «валун» никак не может быть выше «скалы». В общем, явная неточность и в описании, да и просто в терминологии.
По сюжету. Я бы не назвал этот рассказ «фэнтези» – это некая сказка-аллегория, и, в общем-то, не столько фантастика (ну или фэнтези – в данном контексте это не имеет значения), сколько некое описание воображаемого мира ребёнка. Который, видимо, идёт по улице (судя по всему, со своим питомцем-кроликом под мышкой) и воображает, что он совершает некое «сказочное путешествие, где уличные «опасности» представляются ребёнку в виде мантикор, шушур, глотателей и т.д. И, конечно же, самой лучшей защитой для любого ребёнка будет не игрушечный меч или игрушечное ружьё, а мама.
К сожалению, в такой аллегорической интерпретации рассказ не тянет на фэнтези (и, тем более, на фантастику). Это мог бы быть весьма неплохой рассказ о восприятии мира ребёнком, но, как и рассказу «Повелители хаоса» одного из авторов, рассмотренному тоже в апрельской подборке, этому рассказу не хватает чёткости описаний, в данном случае связывающих аллегорический мир детского воображения с миром реальным. Конечно, здесь многое куда более внятно прописано, чем в «Повелителях хаоса», но всё же стоит подумать над тем, как точнее подать действия мамы в том смысле, от чего же конкретно она спасает маленького героя.
Как мне кажется, тут может оказаться достаточным буквально пару фраз придумать и ввести в текст – и получится неплохая современная лёгкая сказка-аллегория. Возможно, такая «сказка» даже подошла бы для нашего журнала, но автору тут нужно как следует подумать: хоть требуется буквально несколько слов сказать, но это должны быть очень чёткие и выверенные слова