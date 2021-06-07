Встреча с краеведами в Махнево

6 июня 2021 года в старинном ямском селе Махнево (Алапаевское МО) в предверии 400-летнего юбилея состоялась встреча краеведов и хранителей музейных экспозиций района с редактором раздела истории и краеведения журнала «Уральский следопыт» Евгением Базаровым. Председатель Алапаевского городского краеведческого клуба «Невья» Ю.П. Жирков выступил с инициативой публикации серии очерков об истории города и края. Ее поддержал заведующий Дома-музея П.И. Чайковского. Председатель городского фотоклуба «Фотон» А.М. Ряпосов обещал предоставить серию художественных фотографий к теме очерков.

В программе встречи была предусмотрена экскурсия под руководством Е.В. Кислых к памятному знаку Ермаку на реке Тагил, посещение участка «Государевой дороги» 17-го века из Москвы в Сибирь и заказника ООПТ «Добровольский тракт» (Симеонова тропа).

Гости успели познакомиться также с музейными экспозициями села Махнево и Мугай.

В заключение гости из Екатеринбурга, среди которых были представители академической науки из УрФУ и руководители турфирм, выразили благодарность хранителям памяти и традиций родной земли за прекрасно организованную встреч