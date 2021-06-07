Рейтинг@Mail.ru
Новости Автор: - 07.06.2021
поездка к краеведам в Махнево 1
Комментариев нет

Встреча с краеведами в Махнево

6 июня 2021 года в старинном ямском селе Махнево (Алапаевское МО) в предверии 400-летнего юбилея состоялась встреча краеведов и хранителей музейных экспозиций района с редактором раздела истории и краеведения журнала «Уральский следопыт» Евгением Базаровым. Председатель Алапаевского городского краеведческого клуба «Невья» Ю.П. Жирков выступил с инициативой публикации серии очерков об истории города и края. Ее поддержал заведующий Дома-музея П.И. Чайковского. Председатель городского фотоклуба «Фотон» А.М. Ряпосов обещал предоставить серию художественных фотографий к теме очерков.

поездка к краеведам в Махнево 5

В программе встречи была предусмотрена экскурсия под руководством Е.В. Кислых к памятному знаку Ермаку на реке Тагил, посещение участка «Государевой дороги» 17-го века из Москвы в Сибирь и заказника ООПТ «Добровольский тракт» (Симеонова тропа). поездка к краеведам в Махнево 3

Гости успели познакомиться также с музейными экспозициями села Махнево и Мугай.поездка к краеведам в Махнево 2

В заключение гости из Екатеринбурга, среди которых были представители академической науки из УрФУ и руководители турфирм, выразили благодарность хранителям памяти и традиций родной земли за прекрасно организованную встреч

поездка к краеведам в Махнево 4


Tags:,
Встреча с краеведами в Махнево 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru