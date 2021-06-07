Скорынин С. – Повелители хаоса – 4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Положив руки за спину, директор степенно вышагивал по кабинету. Окружающую тишину нарушали лишь отдельные звуки: тихий голос за стеной, робкие шаги в коридоре, шорох за окном, но директор знал их безобидную природу. Он глянул на часы – ещё двадцать минут покоя, и, легко вздохнув, плюхнулся в мягкое кресло.
В соседнем кабинете, пользуясь возможностью, завхоз оценивал оперативную обстановку. Он то и дело неодобрительно качал головой и бубнил себе под нос: «Сколько ж в этом месяце убито техники? Непостижимо!.. Вот вам и передовые технологии! Вот вам и наука в действии!.. Не продержимся! Ой, не продержимся!..»
За другим столом сотрудница бухгалтерии восполняла силы сладким чаем и витала в далёких мирных мечтах. Вдруг в окно ударил, слетевший с дерева, лист и женщина с ужасом уставилась на новую оконную раму, вспоминая вчерашний день. Но это ложная тревога, всё в порядке, осталось ещё десять мирных минут...
Тем временем во дворе молодой работник угрюмо собирал в кучи опавшую листву. Территория вокруг двухэтажного здания была не велика, однако сейчас он завидовал сотруднице коммунальной службы, оказавшейся возле забора, разделявшего их миры. Беззаботно напевая, она, в сущности, занималась тем же самым — прибирала обозначенный начальством участок, но её обширные угодья не таили никаких опасностей, а редкие прохожие не стремились смести нелёгкие труды в одночасье. Ему же следовало поторопиться: вот появятся повелители хаоса – тогда держись!
Проворный работник уже починил фонарь возле ворот, заменил детекторы пожарной сигнализации и поливальные установки, просеял участок с песком, привёл в готовность квадрат с космодромом. На заднем дворе осмотрел боевые редуты, гаражи, склады с боеприпасами, покрасочные агрегаты. И это не считая стеллажей с быстро расходуемой мелочёвкой. За их укомплектованность директор спрашивает строго. Правда кто в пылу страстей будет рассуждать о широте выбора? Только с начальством не поспоришь. Раз положено, то – пожалуйста, всё в надлежащем виде. Напоследок осталось самое малое – почистить дорожки и собрать мусор...
Но тут, словно вестники рока, из недр здания донеслись отрывистые голоса, следом зазвенел первый раскатистый смех.
«Немного-то не успел...» – снисходительно хмыкнул молодой человек.
Шорохи и возня в доме быстро переросли в гул. Послышался протяжный, как сирена, плач, но он тут же потонул в гомоне, снова полетел смех. Затем всё это шумное многоголосие начало усиливаться, приближаться и, наконец, хлынуло волной наружу – во двор высыпала толпа голодных до приключений детей. Их сончас закончился.
Борис Долинго
намёк на аллегорию просматривается – но только намёк
К набору текста претензий нет никаких, но покоробила в стилистическом отношении первая фраза текста: «Положив руки за спину, директор степенно вышагивал по кабинету…» – сказано тут как-то не по-русски. Естественно, не «положив», а «заложив руки за спину» – именно так говорят в подобном случае.
Судя по тому, что столь малый текст имеет заглавие с подзаголовком, автор очень любит разного рода подзаголовки (в первом рассказа, который даже поменьше, чем этот тоже есть подзаголовок). Ну да, подзаголовок вроде бы всегда придаёт большие «смысл и значимость» тексту, но так происходит только в одном случае: если этот смысл и значимость действительно очень чётко выписаны самим текстом. В нашем случае тут имеется некая попытка нарисовать аллегорический образ детей (в неком детском учреждении) как «повелителей хаоса», который работники учреждения спешно устраняют, пока у детей тихий час (они спят). И при этом через подзаголовок делается намёк, что дети – это «творцы миров».
Ну да, ну да, намёк на аллегорию просматривается – но только намёк, поскольку как же дети творят миры, остаётся абсолютно «за кадром». На это нет даже намёка. Собственно, ту нет и никакой фантастики – где она? Это просто рассказ о том, как в неком детском учреждении (оздоровительном лагере, интернате и т.п.) сотрудники подметают дорожки и ждут пробуждения воспитанников, которые начнут по этим дорожкам носиться. Ну да, дети каждую секунду познают мир вокруг и создают какие-то миры в своих играх – так аллегорически можно сказать и в обычной жизни.
Если в данную зарисовку добавить определённой чёткости описаний, то получится неплохая миниатюра о неких маленьких сорванцах, аллегорически творящих хаос – для взрослых и миры – для себя. Но где же в данном рассказе хоть капля фантастики? Её, увы, нет. А прозу мы не публикуем, да и чтобы текст стал действительно интересной прозаической миниатюрой, тут ещё нужно немало поработать