Скорынин С. – Повелители хаоса – 4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Положив руки за спину, директор степенно вышагивал по кабинету. Окружающую тишину нарушали лишь отдельные звуки: тихий голос за стеной, робкие шаги в коридоре, шорох за окном, но директор знал их безобидную природу. Он глянул на часы – ещё двадцать минут покоя, и, легко вздохнув, плюхнулся в мягкое кресло.

В соседнем кабинете, пользуясь возможностью, завхоз оценивал оперативную обстановку. Он то и дело неодобрительно качал головой и бубнил себе под нос: «Сколько ж в этом месяце убито техники? Непостижимо!.. Вот вам и передовые технологии! Вот вам и наука в действии!.. Не продержимся! Ой, не продержимся!..»

За другим столом сотрудница бухгалтерии восполняла силы сладким чаем и витала в далёких мирных мечтах. Вдруг в окно ударил, слетевший с дерева, лист и женщина с ужасом уставилась на новую оконную раму, вспоминая вчерашний день. Но это ложная тревога, всё в порядке, осталось ещё десять мирных минут...

Тем временем во дворе молодой работник угрюмо собирал в кучи опавшую листву. Территория вокруг двухэтажного здания была не велика, однако сейчас он завидовал сотруднице коммунальной службы, оказавшейся возле забора, разделявшего их миры. Беззаботно напевая, она, в сущности, занималась тем же самым — прибирала обозначенный начальством участок, но её обширные угодья не таили никаких опасностей, а редкие прохожие не стремились смести нелёгкие труды в одночасье. Ему же следовало поторопиться: вот появятся повелители хаоса – тогда держись!

Проворный работник уже починил фонарь возле ворот, заменил детекторы пожарной сигнализации и поливальные установки, просеял участок с песком, привёл в готовность квадрат с космодромом. На заднем дворе осмотрел боевые редуты, гаражи, склады с боеприпасами, покрасочные агрегаты. И это не считая стеллажей с быстро расходуемой мелочёвкой. За их укомплектованность директор спрашивает строго. Правда кто в пылу страстей будет рассуждать о широте выбора? Только с начальством не поспоришь. Раз положено, то – пожалуйста, всё в надлежащем виде. Напоследок осталось самое малое – почистить дорожки и собрать мусор...

Но тут, словно вестники рока, из недр здания донеслись отрывистые голоса, следом зазвенел первый раскатистый смех.

«Немного-то не успел...» – снисходительно хмыкнул молодой человек.

Шорохи и возня в доме быстро переросли в гул. Послышался протяжный, как сирена, плач, но он тут же потонул в гомоне, снова полетел смех. Затем всё это шумное многоголосие начало усиливаться, приближаться и, наконец, хлынуло волной наружу – во двор высыпала толпа голодных до приключений детей. Их сончас закончился.



