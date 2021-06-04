Странник Д.-Я назову тебя – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Нет, точно не Костя. Терпеть не могу, когда детям дают имена как у пап или дедов. Знала одну семью, в которой всех мужчин от старого до малого звали Александрами, а чтобы различать, сокращали по-разному: Алек, Алекс, Саня, Саша, Сашок... Ну бред ведь! Или я чего-то не понимаю. В любом случае счастья им эта традиция не принесла, слышала, что их город заняли одним из первых.

Я дошинковала капусту, соскребла всё с доски в миску, помяла содержимое. Помечтала о соли, масле, помидорах, свежем хлебе, куске жареного мяса... Мысленно приказала себе прекратить и позвала:

— Обед!

Первым в кухню влетел вечно голодный восьмилетний Эдик, самый младший в нашем "общежитии". Ребёнок в моём животе шевельнулся, напоминая, что месяца через два это изменится.

— Салат, — протянул Эдик разочарованно.

Но это не помешало ему схватить тарелку и побыстрее набрать как можно больше еды.

— Это сырая капуста. Для разнообразия, — объяснила я не без иронии. Салат звучит однозначно лучше сырой капусты, но без масла и соли еда просто не заслужила этого названия.

Эдик. Эдуард. Эд. Нет, не годится. Для меня это имя стало почти синоним голодного сироты, а такого я своему ребёнку точно не желаю. Не то чтобы я сильно суеверная, но имена — это такая штука... "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт". Да и любые названия...

Взять, к примеру, происходящее. Как только не выкручивались ведущие новостей, чтобы избежать слов "смерть", "катастрофа", "нападение", "захват". Как мастерски уворачивались от конкретики! "По первым, ещё не проверенным данным...", "учёные предполагают...", "примерно...", "неизвестного происхождения...". Города занимали, люди были вовлечены в происходящее. Никаких атак и трупов. Редкие видеозаписи показывали безжизненные улицы, неузнаваемые, заросшие чем-то светлым и по виду пушистым, так называемой плесенью — совсем не страшная картина, по-своему даже мирная и уютная. Если не задумываться, что под одним из светлых холмов, скорее всего, лежит Костя. А под соседним — его сестра. Или могу лежать я. Или наш ещё нерождённый ребёнок.

Васильевы, как всегда, пришли втроём. Поодиночке их ни разу не видели. Я даже не знаю имён угрюмых супругов и худого молчаливого мальчика с огромными перепуганными глазами. Иногда он кричит во сне "Дениска!" Трагедия в одном слове. Подробностей никто не знал и знать не хотел. Или, если выражаться дипломатичнее, как это делала наша Алина, "Мы должны уважать чувства других и не вмешиваться, если это нежелательно". Никто, конечно, не спросил, чего желают Васильевы.

Я погладила свой живот и мысленно пообещала не называть ребёнка Денисом.

Васильевы не жаловались и даже поблагодарили за шинкованную капусту. Ещё бы! Вчера стряпали они — были "щи" из воды и капусты. Последняя разварилась так, что супчик вышел ещё той гадостью.

Остальные ввалились толпой, кто-то благодарил, кто-то ворчал. Меня не задевали жалобы. Понятно, что в них нет ничего личного, просто капустное поле рядом с нашим общежитием было практически единственным источником питания. По воскресеньям мы варили кашу из круп, только скудные припасы медленно, но верно, сходили на нет.



